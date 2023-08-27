Интрига в РПЛ сходит на нет. «Зенит» набрал чемпионский ход

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сегодня, 16:11

Семак сменил тактику ради нового титула.

«Зениту» желали сложных матчей

Ничего личного, просто бизнес. РПЛ будет интересной петербуржцам и всем остальным, только если к весне «Зенит» не станет чемпионом за десять туров до конца. Но попытка предугадать, где именно Семак оступится в мелочах и частностях, даже если оказывается удачной – проиграли «Динамо» и не обыграли «Ростов», ни разу не меняла генеральный прогноз на сезон. Шесть лет подряд почти все рациональные эксперты и фанаты ставят на «Зенит».

И честно продолжить желать петербуржцам весёлых приключений в РПЛ и Кубке. Упрямая «Балтика» Игнашевича дома может оказаться более сложным соперником, чем «Урал», который не имеет ни одной победы над «Зенитом» в новейшей истории. Но кубковое желание клуба из Калининграда навредить географически самым близким соседям по высшей лиге не отменяет плюсы команды Семака. Петербуржцы могут продлить серию из четырёх побед.

«Крылья Советов» — команда с опасной атакой, «Спартак» — клуб, который хочет быть в чемпионской гонке, и «Урал» — успешный на старте РПЛ середняк, не использовали свои попытки забрать у Семака очки. Впереди у петербуржцев выездные матчи против ЦСКА , «Рубина» и «Ахмата». Но после «армейцев» будет пауза на несколько недель. Фактор усталости вряд ли скажется. А ещё важнее, что никто из преследователей не готов побеждать чаще.

Конкуренты далеки от пика формы

Фанаты «Зенита» из числа экспертов ехидно оценивали успешный старт «Краснодара». Им не нравится футбол Ивича, который точно не сравнить с разухабистой игрой других наставников «быков». Вот только серб может дать результат благодаря рациональному подходу. «Краснодар» был в финале Кубка России, в который «Зенит» не попал, хотя мечтали о «золотом дубле».

Первый матч против «Краснодара» у Семака лишь в середине ноября. У Ивича достаточно времени, ему надо спокойно настраивать команду со Сперцяном, Сафоновым и Кордобой на марафон по улучшению состояния. Но даже если переоценивать «горожан» в чемпионской борьбе, их рано сравнивать с «Зенитом». А о других пока речи не идёт. ЦСКА страдает из-за проблем с составом.

У Федотова нестабильная команда. Тренер может победить «Зенит», как в прошлом сезоне. Но один матч не заберёт у Семака титул. «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» тоже не готовы выступать лучше. К сожалению, поражение Абаскаля от Семака оказалось системным. «Зениту» вернули уверенность в себе. И «Краснодар» теряет очки, у Семака шанс подняться на первую строчку, которую впредь не отдаст.

Готовят трансфер нового бразильца

В прошлом сезоне «Зениту» пришлось искать уловки, чтобы выжить. Были изменения в центре монолитной защиты после того, как Ловрен спел националистическую песню и махал руками, празднуя успех Хорватии на ЧМ -2022. Ветеран после скандала с нацистским подтекстом оказался в «Лионе». Семак помирился с вингером Мостовым, ведь Андрей приносил пользу «Зениту».

Также тащили бразильцы. Вендела можно смело окрестить футболистом РПЛ , который лучше всех готов к появлению в серьёзном клубе топ-5. Молодой Сперцян ему в этой категории немного уступит. Но Захарян уехал из Москвы в Испанию, Вендела не отпустили. А Малкома отдали, поскольку саудовские шейхи предложили двойную цену. Идёт поиск новичка в атаку.

Но благодаря смене тактики Семак может подписать не нового вингера, а центрального нападающего. Педро Абреу, участник чемпионата мира в составе сборной Бразилии, подумывает перебраться в «Зенит». Переговоры сложные, ведь у «Фламенго» в сентябре финалы Кубка Бразилии. Набивают цену за Педро, который забил 23 гола и сделал 4 ассиста в 39 играх сезона.

Семак удачно перестраивает схему

С «Зенитом» РПЛ можно выиграть по схеме «5-3-2», даже если в атаке Кассьерра и Сергеев. Ведь ключ к успеху в полузащите. Клаудиньо, Вендел и Барриос даже в плохой форме сильнее троек полузащитников других клубов. «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» уступят чемпионам по классу полузащитников. А если добавить латералей Фернандеса и Сантоса, то путь ещё ближе.

«Зенит» может набрать меньше очков, чем в прошлом сезоне. Уже больше явных ошибок в обороне, особенно из-за игры молодых беков и Барриоса. Колумбийцу в голову посеяли мыслишку об игре в АПЛ . Причём не только за «Ноттингем Форест», классные опорники многим нужны. Боссы «Зенита» сделают всё, чтобы Клаудиньо, Барриос и Вендел остались минимум до зимы.

А парадокс в том, что успехи команды могут лишь ускорить расставания. Если латиноамериканцы увидят, что даже ослабленная версия «Зенита» с обновлениями в центре защиты легко справляется с задачей выиграть РПЛ , то потеряют мотивация. Тогда запустят бразильский конвейер. Зимой должен приехать хавбек Педро, которому возраст не позволяет перебраться в Россию сейчас.

Также в январе вернутся к идее с центральным нападающим. Команда донов Педро может выиграть шестой чемпионат подряд для тренера Семака и Санкт-Петербурга, ведь вся пятерка конкурентов в списке клубов, которые огорчали в РПЛ за последние годы. «Спартак» был десятым, а для «Зенита» пятое место стало катастрофой, после которой успешно перестроились.