Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Сергей Юран заявил, что «Пари НН» победил «Ростов» благодаря самоотдаче

вчера, 09:36
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, благодаря чему его команда обыграла «Ростов».

В чём «Пари Нижний Новгород» был сильнее «Ростова»? Думаю, в организации и самоотдаче. Парни вышли заряженные, с «Ростовом» играть непросто. Заострял внимание на том, что их поражение на выезде ни о чём не говорит. Говорил про запредельный настрой, потому что Карпин требует максимума. Нужно будет не уступить. В целом получилось. Трудовая, хорошая победа. В первом тайме должны были забивать, по‑моему, у «Ростова» ноль ударов в створ ворот, это нужно отмечать. Защитники справились, но изначально это работа группы атаки, которая все подходы блокировала. В целом удовлетворён.

Напомним, «Пари НН» обыграл дома «Ростов» в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.

Обе команды после шести матчей имеют в своём активе по семь очков. «Пари НН» занимает 8-е место, «Ростов» 10-е.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба: «Три очка не пахнут»
Сегодня, 12:27
«Ливерпуль» утратил статус большой команды. Завтра Клопп может потерять Салаха
Вчера, 21:27Вадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Абаскаль: «Как после 23 фолов у „Ахмата“ всего одна жёлтая карточка?»
26 августа
Полузащитник «Краснодара» Кривцов прокомментировал исход матча в Воронеже
26 августа
Анчелотти заявил, что «Реал» победил «Сельту» благодаря самоотдаче
26 августа
Евсеев считает, что «Факел» во многих компонентах переиграл «Краснодар»
26 августа
Сортировать
Все комментарии
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 17:38
Остап, ты не прав. 😁 Тренером сборной выбирают априори самого талантливого из имеющихся специалистов.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:52
Сейчас Сережа спокойно может попинать Валеру словесно.
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Просто очень хотели победить, очень нужна была победа на своём поле, перед своими болельщиками, поэтому и победили. Эта победа прибавит сил.
Jocket
Jocket
вчера в 10:29
Скорее благодаря бездарности полной тренера Ростова.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:23
Карпин, ты не талантливый.
Гонор это не есть талант.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:21
А ведь когда то именно Ростов славился своей самоотдачей - Мужики "соберитесь"!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:20
Просто Карпин посредственный тренер.
Правда он сам себя называет хорошим мотиватором.
idres
idres
вчера в 10:11
Похоже у Валерки проблемы с выездными матчами... нужно что то делать.
sova147
sova147
вчера в 09:50
Юран всегда говорит только правду!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 