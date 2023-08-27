Сергей Юран заявил, что «Пари НН» победил «Ростов» благодаря самоотдаче

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, благодаря чему его команда обыграла «Ростов».
В чём «Пари Нижний Новгород» был сильнее «Ростова»? Думаю, в организации и самоотдаче. Парни вышли заряженные, с «Ростовом» играть непросто. Заострял внимание на том, что их поражение на выезде ни о чём не говорит. Говорил про запредельный настрой, потому что Карпин требует максимума. Нужно будет не уступить. В целом получилось. Трудовая, хорошая победа. В первом тайме должны были забивать, по‑моему, у «Ростова» ноль ударов в створ ворот, это нужно отмечать. Защитники справились, но изначально это работа группы атаки, которая все подходы блокировала. В целом удовлетворён.
Напомним, «Пари НН» обыграл дома «Ростов» в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.
Обе команды после шести матчей имеют в своём активе по семь очков. «Пари НН» занимает 8-е место, «Ростов» 10-е.
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