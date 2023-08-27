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«Спартак» чудом не проиграл дома «Ахмату». Абаскаль ещё ближе к увольнению

27 августа 2023, 10:09
Абаскаль Гильермо
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Селихов Александр
Селихов Александр
Вратарь
Мозес Виктор
Мозес Виктор
Полузащитник
Умяров Наиль
Умяров Наиль
Полузащитник

Не сумели перекрыть поражение от «Зенита».

У Абаскаля три неудачных матча подряд

Два поражения и ничья – итог насыщенных недель «красно-белых» в РПЛ. Впереди кубковое дерби с «Динамо» и важная выездная игра против «Краснодара» в чемпионате. А пока московский клуб шёл на 0:2 против «Ахмата» дома в первом тайме. Не хватало хорошей реализации моментов, которые гостям помогли создать соперники, в том числе — вратарь Селихов, чтобы Абаскаль снова проиграл.

Зарема Салихова издевается после матча, но фавориту повезло, что ушли на передышку с нулями на табло. «Ахмат» с новым тренером Ромащенко был готов к активизации «Спартака» во втором тайме. На самом ярком для хозяев отрезке они нанесли 4 удара по воротам Шелии, а попали лишь раз. Бонгонда мог забить. Вот только не в стиле «красно-белых» минимальные победы в подобных вязких и сложных поединках.

А поражение на последних секундах в их характере. Пусть благодарят игрока «Ахмата», который пробил прямо по центру в Селихова. Светило третье поражение подряд. Игру с «Уралом» фавориты сами сломали в концовке. Глупо оставили свободной опорную зону, а затем подарили Бикфалви гол имени защитника Литвинова и вратаря Свинова. Против «Зенита» тоже делали щедрые презенты Венделу.

Казалось бы, Абаскаль должен учесть горький опыт центрального матча лета. Но нет. Против «Ахмата» не было жёстких экспериментов с составом, только возвращение к Умярову в роли маленького Бускетса, зато были привычные для «Спартака» негативные моменты. Кажется, что «красно-белые» играют один длинный матч, который тянется годами, а вырванные победы не рвут вредные шаблоны.

С Дуарте и Мартинсом не стать чемпионами

Разговоры о титуле из мира фантазий. С помощью «Зенита» и богатых клубов, если они вдруг повторят успех «Динамо» против Семака, даже «Спартак» весной может оказаться первым в таблице. Не знаем, куда подует ветер перемен в Санкт-Петербурге. Сейчас Вендел, Клаудиньо и Барриос на поле, а позовут в интересные западные клубы зимой – уедут. Вот только надежда на деградацию фаворита не сработала пять раз подряд.

«Спартак» должен был сам лучше подготовиться к сезону, а пока видим, как удачно работают заключения из прошлого. Доводилось отмечать, что у Абаскаля средние по классу легионеры, не считая Промеса. Тогда не было проворного Бонгонды, но появление юркого флангового форварда не решает все проблемы. На левый фланг не привезли невероятно крутого легионера. Рябчук добротный латераль, а не ответ Сантосу из «Зенита».

Дуарте очень средний центральный защитник, ему всё лето искали замену. Нашли Бабича, но серб левша, которому удобнее на позиции Джикии, а не Дуарте. Мартинсу в центре поля солидную замену не ищут. Нового опорника Абаскалю вряд ли подвезут, хотя есть ещё около двух недель на поиски идеального кандидата. «Спартак» мог бы изменить свой Родри, но такие игроки ценятся, их перехватят ещё раньше, чем центральных защитников.

Также беда с легионерами распространяется на скамейку. Бальде и Николсон не нужны тренеру «Спартака», но вовремя с ними не расстались. И замену – перспективного иностранного форварда для подмены Соболева, не нашли. Медина и Мозес по меркам РПЛ нормальные игроки. Но достаточно промашек хавбека Мартинса без мяча, а также Бабича или Дуарте в обороне, чтобы этот пункт был релевантным весь сезон.

Истощает эффект хождения команды по кругу

Беда не приходит одна, а в случае с «красно-белыми» осечки не ходят в одиночку. Абаскаль не собрал пять викторий подряд в РПЛ. Даже не повторил серию из четырёх успехов, которая у него была на старте прошлого сезона. Тогда многие относились к энергичному испанцу с симпатией. Хвалили за доверие молодым игрокам. Сочувствовали, что уход Федуна испоганил Абаскалю трансферную компанию.

Из-за волокиты новый тренер не получил новых лидеров. Позже все удивлялись, что спортивным директором поставили Эшуорта. Но теперь многие решения тренера Абаскаля непонятны даже людям, которые «Спартак» изучают в десять раз дольше, чем испанец. Гильермо играется с командой, тактикой, составом и подходами, а не выходит побеждать конкретного соперника. И это очень плохая привычка.

Что вчера в схеме «4-3-3» было с учётом особенностей «Ахмата»? «Спартак» владел мячом, но равенство по ударам напоминает, что моменты были у двух ворот. Гости ниже прессинговали, но в модели оценки качества футбола шансы на победу москвичей оказались 30%, а шансы на победу «Ахмата» 35%. Игра на три результата. «Спартак» ломается морально, когда возникает чувство дежавю.

В своём первом матче в РПЛ Абаскаль не переиграл «Ахмат». Грозненцы дома забили, а нигерийский вингер Мозес спас фаворита. Прошёл год, а остались панические выходки голкиперов, позиционные ошибки защитников, которые прижимались к воротам, помогая Конате, Ильину и Олейникову, пустующие места в опорной зоне и нереализованные хорошие моменты в атаке. В каждой линии нет переворота.

Похожий «Спартак» появлялся при Каррере в конце работы Массимо, нередко такие игры огорчали Тедеско. Меняется состав, тратятся большие деньги на трансферы, а «Спартак» стабилен в печальном следовании унылым паттернам. Шесть лет без побед в РПЛ над «Зенитом». Три подряд мировые с «Ахматом». Если Абаскаль не победил непростого оппонента с третьей попытки, то это симптом болезни.

У боссов клуба тянется рука к телефонам, номера Черчесова и Карпина они знают. Да, смена тренера не панацея. У Абаскаля осталось парочка кошачьих футбольных жизней. Но в пяти ближайших матчах «Спартак» может продлить серию без побед. Стартовая эйфория прошла. Команда не разобралась в себе, хотя все минусы известны. Но извне их не превратить на плюсы. Потенциал имеется, а результаты не чемпионские.

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Все комментарии
SPV
SPV
28 августа в 15:44
Абаскаль ошибается, но не стоит его хоронить. Надо потерпеть и не дергаться сейчас, постоянные метания с тренерами ничего хорошего не дают и в этом уже 100 раз убеждались. Есть проблемы с функциональной подготовкой СМ плохо двигается командно, слишком много игры поперек, скоростенки не хватает , легкости нет как в первых трех матчах. Но это все поправимо. Зенит тоже еще три тура назад пешком ползал по полю
Андрeй Попов
Андрeй Попов
28 августа в 13:36
Все по расписанию мясных
-Выиграть предсезонный турнир Пари
-Запланировать чемпионство на очередной юбилей клуба
-Удачно стартануть в сезоне 3-4 игры в матче с оутсайдерами
-Короновать на чемпионство в начале сезона, тренер гений "Наш Гвардиола -Клопп - Лобановский"
-79...ся в матче с соседями по таблице, продуть Зениту дома.
-Повесить всех собак на тренера
-Уволить тренера и закончить на 10м месте.
Повторить в следующем сезоне)
Persenchik
Persenchik
28 августа в 06:20
Уволить Абаскаля дело нехитрое. Наступить снова на грабли тоже дело нехитрое. Через это Спартак проходил уже сотни раз. Все аргументы критиков абсолютно не рабочие. Ответьте сами себе на вопрос. Спартак в ходе матча создаёт моменты для взятия ворот??? Создаёт. Вывод? А вывод прост. То что Спартак не забивает, либо заслуга защищавшейся команды, либо недоработка исполнителей. Непосредственно исполнителей. Поэтому, перефразируя одного известного киноперсонажа в исполнении Джерарда Батлера, обвинять в неудачах главного тренера это порочная практика. 😊
25процентный клоун
25процентный клоун
27 августа в 15:19
Подскажите пожалуйста, причины суточного бана , за ответ своему красно белому другу футуристе, которому я могу только здоровья пожелать, как и остальным участникам форума.
Возможно модерация обновилась и плохо знает участников сайта, так вот запишите, пожалуйста, где нибудь, пометьте - я никогда не оскорбляю форумчан и не перехожу на личности.
Вчера играла моя команда и у меня отобрали возможность парировать псевдоаргументы хейтеров Спартака, очень и очень досадно.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 августа в 14:21
При всей моей антипатии к Геничу, но вчера, он очень точно высказал мысль, цитирую: "Если не можете играть в комбинационный футбол- пользуйтесь ошибками соперника"! Это, он про Спартак.

Абаскаля надо как минимум уволить, а как максимум судить, за его попытки, причем глупые, недальновидные- навязать Спартаку игру в прессинг!!! Прессингующий Спартак- это, как у коровы седло. НИКОГДА, Спартак, в своей величайшей истории не прессинговал!!! И вот, нашелся, так называемый тренер, который решил ошарашить соперника прессингом...

Прессинг- это разрушение, убогость, это футбольная импотенция тренера- его неумение, другим способом переиграть соперника. Как смешно было наблюдать в игре с Зенитом, жалкие потуги Спартака включить прессинг. Бегая весь матч всей командой за соперником, КБ оголяли свои тылы, и это при том, что оборона Спартака, итак наладом дышит...

А Зениту, только это и надо было! С удовольствием пользовались глупостью Абаскаля. Я понимаю прессинг Клоппа, Гварда. У всех этих тренеров, состав европейского уровня, и там, помимо прессинга множество других достоинств!!! У Лобановского был прессинг, который Лобан сам разрабатывал и у котoрого, тоже, состав был сильнейший!

А что Абаскаль? Сплошные шараханья из стороны в стороны, эксперементы с составом и прочие глупости. Уже, даже великолепная атака КБ начинает деградировать... Промес, еще немного и превратися в посредственность. Соболева, впервые на моей памяти, заменили. Абаскаль в растерянности, он не знает что делать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
27 августа в 13:45
Не надо теорий. На игре Спартак-Зенит было около 40 тысяч и с fan id, Дело в игре Спартака., а с Зенитом игра была провалена. В Воронеже, например ходят очень даже хорошо! Играть надо, а не искать причины, как Абасаль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ rubin kazzzan (раскрыть)
27 августа в 13:41
Так они за двадцать лет уже привыкли не унывать., а фантазировать на тему "Спартак чемпион"
3vbbw9vcerah
3vbbw9vcerah
27 августа в 13:40
Ахмат-сила!! Которая Спартак чуть не убила!)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
27 августа в 13:39
Бардак в команде Спартак продолжается!!! Не унывайте, болельщики народной команды!!!!
nubom
nubom
27 августа в 12:20, ред.
Не надо шарахаться. Спартак хотел сыграть с Зенитом, как Ахмат, в силовой футбол - не получилось. С Ахматом - повторить техничный вариант Зенита - опять ведром по зубам. Наверное, надо кончать играть в мыльных операх и начать ставить Гамлета...
PS: это все относится и к их "фанатам"
Александр Апалько
Александр Апалько
27 августа в 12:06
Дайте тренеру поработать.Ну да,три неудачных матча подряд было.Это что,повод увольнять?
Forwert
Forwert
27 августа в 10:34
Как и про двадцать предыдущих тренеров этого столетия, хочется сказать Дайте поработать. Очередная, коррупционная сделка и все лишь.
shlomo
shlomo
27 августа в 10:26, ред.
Спасибо за статью.

В прошлом сезоне на Открытие Арене эти же самые соперники сыграли нулевую ничью. История повторилась. Но сегодня чудом обошлось без забитых мячей. Ахмат создал достаточное количество голевых моментов, но подвела реализация. Спартак" мощно начал второй тайм и активно атаковал в концовке, однако забить тоже не сумел....Спартак наконец-то не пропустил! Но игры у команды Абаскаля нет...

Как же убог футбол при пустых трибунах. Десятилетия были потрачены чтобы привлечь зрителя на трибуны. Главная отмаза, что у нас старые, продуваемые всеми ветрами стадионы была решена. Так нет же, мы не ищем легких путей, получите Fan Id.
Пи.Си. Навеяло при просмотре Милан-Торино, начавшейся сразу после Спартак-Ахмат.
Байкал-38
Байкал-38
27 августа в 10:16
Да отстаньте вы уже все от Абаскаля!!!
Он хороший тренер, как раз для Спартака 21 века.
Гость
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