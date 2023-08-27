«Ливерпуль» утратил статус большой команды. Завтра Клопп может потерять Салаха

1693160868

сегодня, 21:27

Зато характер остался, вырвали победу в меньшинстве.

Салах видит, что команда ослабела

Игра забудется, а результат останется? Так могут говорить в «Реале», а команды Клоппа ставят на другой футбол. «Ливерпуль» останется великим клубом, даже если опустится в таблице. Но оценка игры команды однозначная. «Красные» существенно потеряли в интеллектуальности. Дубль умницы Нуньеса в ворота «Ньюкасла» не меняет впечатления. У команды новый состав полузащиты. Сыгранности нет, зато проблемы с классом, который страхует такие команды, как «Манчестер Сити», в плохие дни.

Салах понимает, что состояние «Ливерпуля» далеко не оптимальное и не факт, что победа над «Ньюкаслом» будет переломной. Другими словами, в Лиге Европы и АПЛ может ждать неудача. Есть ли смысл Мохамеду отказываться от безумного предложения шейхов? Через год богачи могут пригласить другого вингера, а пока предлагают контракт египтянину. Решение просят принять завтра, чтобы у Салаха было время для адаптации к чемпионату Саудовской Аравии.

Если заберут Мохамеда, то станет хуже. Гакпо, Нуньес и Диас играют шаблоннее и проще. Мане и Фирмино действовали умнее. А если вспоминать успешного уругвайца в атаке «Ливерпуля», то Луис Суарес был намного уместнее в основе, чем Нуньес, которого Клопп выпустил на замену. Пока «красных» нельзя внести в список больших команд. Дубль Дарвина после ошибок защитников «Ньюкасла» не отменяет слабые действия «Ливерпуля» на старте сезона.

Будут спорить об удалении ван Дейка

На игру повлияла грубая ошибка Александер-Арнольда в защите. Очередной ляп Трента, пропустил мяч под ногой после передачи низом через линию офсайда. Но один гол легче отыграть, если команды в равных составах. А вот красная карточка ван Дейка остудила пыл «Ливерпуля». Оба центральных защитника «красных» допустили позиционную ошибку. Ван Дейк подстраховал напарника и решил сбить Исака, чтобы шведский форвард не выскочил один на один с Алиссоном.

Нарушение было, а вот дальше казуистика. Арбитры оставили серую зону для трактовок. Если представлять интересы «Ливерпуля», то можно доказывать, что мяч успел замедлиться, пока докатился до Исака, так что ван Дейк ударил по ноге соперника, который не мог в ту же секунду нанести смертельный удар. С другой стороны, шведский форвард грамотно прикрывал мяч корпусом, позиция была ударной, если бы мяч удачно проскочил вперед без вмешательства ван Дейка.

Сразу несколько арбитров с лицензиями – главный судья и его помощники, приняли решение в пользу «Ньюкасла» и против ван Дейка. Вирджил обычно играет чисто, до сегодня у него не было красных карточек с 31 декабря 2016 года, когда голландца выгнали в концовке поединка «Саутгемптона» против ВБА . В составе «Ливерпуля» у нового капитана вообще не было красных карточек. Даже предупреждения у ван Дейка случаются редко, но сегодня лидер подставил команду. Повезло, что Салах сделал новый ассист, 201-е по счету голевое действие в АПЛ .

«Ньюкасл» играет в футбол уровня ЛЧ

Тренер Хау построил смелую команду, которая вернула «сорок» в престижный турнир. «Ньюкасл» показывал готовность к серьезным матчам против «Ливерпуля» до резкого разворота имени джокера Нуньеса. Конечно, даже в большинстве северяне действовали рационально. Но с первых минут не была видна разница в уровне коллективов. Это отголоски центрального вывода о падении командного класса «красных». Даже в центре поля, где Гимараэса и Тонали заставили выполнять черновую работу, не было провисов и пустых зон до двух ошибок «сорок» в конце матча.

Хозяевам повезло с удалением у «Ливерпуля», в равных составах Клопп отправил бы всех в атаку спасать поединок куда раньше. Но «Ньюкасл» сам неожиданно развалился. В первом тайме вингер Гордон удачно выскочил на ворота и пробил под Алиссоном, а затем Исак едва не забил еще раз. Был также бешеный сэйв бразильского голкипера «Ливерпуля». Хау может гордиться подопечными на отрезке в 80 минут. Понятно, что у «Ньюкасла» нет состава «Манчестер Сити» или ПСЖ . У «сорочьих» шейхов другой стиль, доверяют спортивному отделу клуба. Директор Аманда Стайвли называет коллег «солнышками», в клубе младшего брата Эшуорта из «Спартака» порядок. Сегодня проиграли, но победы придут.

Клоппу надо признать большое везение

Не вечер голландских защитников. Ван Дейк удалился, а Ботман нелепо принимал мяч и подарил Нуньесу первый гол. Вот только «Ливерпуль», если хочет бороться с «Манчестер Сити» за титул, должен побеждать увереннее. Клопп умеет играть против Хау. Чаще всего встречались, когда молодой тренер «сорок» работал в предыдущем клубе. Сегодня бедняга Эдди потерял шанс завоевать всего вторую победу в 15 играх против Клоппа. И ничья пока лишь одна. «Ньюкасл» не смог взвинтить темп во втором тайме – главный грех хозяев поля в матче. У «Ливерпуля» энергии для скоростного футбола сейчас нет, но две контратаки им удались.

Поскольку «сорокам» важно не нырнуть в зону вылета, то для них приличная игра и ничья против «Ливерпуля» была бы хорошим итогом матча. Но если добавить обстоятельства – удаление Ван Дейка, то пора жаловаться на судьбу, меткость и выход Нуньеса. А вот Клоппа не должны устраивать качество футбола и количество ошибок. Только результат порадовал. Юрген может поговорить о красной карточке, но пусть лучше объяснит, почему «Ливерпуль» так долго искал опорника, но все отказались до 30-летнего японца Эндо.

Также сложно будет объяснить фанатам неготовность клуба к потере Салаха, если последний из великой тройки атаки «Ливерпуля» уедет в Саудовскую Аравию. Так бывает, что волевая победа в меньшинстве не помогает клубу обмануться и забыться. У «Ливерпуля» есть дыры в центре защиты и на правом фланге обороны, ведь Александер-Арнольд хорош лишь в атаке. Невозможно пока оценить класс Эндо, а в опорной зоне были провисы во всех играх. «Ливерпуль» больше не великая команда, впереди у Клоппа немало сложной работы. Осталось только выяснить, с Салахом или без него.