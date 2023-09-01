Президент ФИФА Инфантино прокомментировал ситуацию с Рубиалесом .

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с главой испанского футбола Луисом Рубиалесом, который попал в скандал, поцеловав футболистку женской сборной Испании после победы на чемпионате мира.
Этого никогда не должно было произойти. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность, приняв необходимые меры. Дисциплинарные процедуры будут идти своим законным курсом.
К сожалению, заслуженное празднование этих великолепных чемпионок было омрачено тем, что произошло после финального свистка, а также тем, что было в последующие дни.
Инфантино также выступил за то, чтобы сосредоточиться «на том, как продолжать поддерживать женщин и женский футбол в будущем. На поле и за его пределами. Отстаивать истинные ценности и уважать игроков как людей, а также их фантастические выступления».
Вот что значит Карма!!!!
И не нужно сравнивать с тем "а если бы он поцеловал мужчину?" Нету оправдания его действиям.
Вот что значит Карма!!!!
И не нужно сравнивать с тем "а если бы он поцеловал мужчину?" Нету оправдания его действиям.
Ситуацию Джанни прокомментировал так, что непоняток стало ещё больше.
Тень на плетень одним словом.
Ситуацию Джанни прокомментировал так, что непоняток стало ещё больше.
Тень на плетень одним словом.