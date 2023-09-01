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Президент ФИФА Инфантино прокомментировал ситуацию с Рубиалесом

вчера, 12:25

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с главой испанского футбола Луисом Рубиалесом, который попал в скандал, поцеловав футболистку женской сборной Испании после победы на чемпионате мира.

Этого никогда не должно было произойти. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность, приняв необходимые меры. Дисциплинарные процедуры будут идти своим законным курсом.

К сожалению, заслуженное празднование этих великолепных чемпионок было омрачено тем, что произошло после финального свистка, а также тем, что было в последующие дни.

Инфантино также выступил за то, чтобы сосредоточиться «на том, как продолжать поддерживать женщин и женский футбол в будущем. На поле и за его пределами. Отстаивать истинные ценности и уважать игроков как людей, а также их фантастические выступления».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:24
Раздули скандал из обычной процедуры любезности. Когда он её целовал, она была не против. Но она ожидала большего, а он не оправдал надежд, вот она и закатила истерику. Лет через десять она привлечёт его к суду за домогательство. Это у них практикуется, в последнее время.
ДСА
ДСА
вчера в 16:00
В общем пожурят немного и оставят в покое.
Сергей Лемской
Сергей Лемской ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:50
А девушке понравилось и она гордится этим. Кого ещё целовал сам Президент?
t4e87e79b7sh
t4e87e79b7sh
вчера в 13:43
Не впрягся лысый за лысого, а за тридварасов топит как за родных, Одна фраза в Катаре, что сегодня он гей, чего стоит
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:19
Инфантино ты сам на побегушках у Шейхов
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:08
Президент ФИФА Инфантино прокомментировал ситуацию с Рубиалесом .
протон
протон
вчера в 12:47
Помните как Рубиалес выгонял тренера сборной Испании?
Вот что значит Карма!!!!
И не нужно сравнивать с тем "а если бы он поцеловал мужчину?" Нету оправдания его действиям.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:46
Мда уж...
Ситуацию Джанни прокомментировал так, что непоняток стало ещё больше.
Тень на плетень одним словом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:42
Все нормально,надо отстать от человека!
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