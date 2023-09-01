Президент ФИФА Инфантино прокомментировал ситуацию с Рубиалесом .

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вчера, 12:25

Президент ФИФА прокомментировал ситуацию с главой испанского футбола Луисом Рубиалесом, который попал в скандал, поцеловав футболистку женской сборной Испании после победы на чемпионате мира.

Этого никогда не должно было произойти. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность, приняв необходимые меры. Дисциплинарные процедуры будут идти своим законным курсом. К сожалению, заслуженное празднование этих великолепных чемпионок было омрачено тем, что произошло после финального свистка, а также тем, что было в последующие дни.

Инфантино также выступил за то, чтобы сосредоточиться «на том, как продолжать поддерживать женщин и женский футбол в будущем. На поле и за его пределами. Отстаивать истинные ценности и уважать игроков как людей, а также их фантастические выступления».