Голодовка матери, обвинения в коррупции и критика от Иньесты. Главный футбольный скандал года

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сегодня, 16:43

Рубиалес превратил свою отставку в фарс.

Дело давно уже не в поцелуе футболистки

Президент Королевской федерации футбола Испании Рубиалес поцеловал футболистку Эрмосо в губы после победного финала ЧМ -2023. Очевидно, что нельзя хватать за голову женщин и целовать их без согласия. Луис мог выплыть, если бы нормально извинился. Но поскольку Рубиалес пошёл в атаку, то получил ответную реакцию.

Дошло до того, что друг Рубиалеса – генеральный секретарь Королевской федерации футбола Андреу Кампс, направил в УЕФА документы о выходе из официальных турниров. Начали шантажировать клубы, что сами испанские чиновники выбросят «Реал», «Барселону», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» Захаряна из Лиги чемпионов.

Также президенту УЕФА Чеферину подали жалобу на якобы «вмешательство властей в футбольные дела», что тоже по закону ведёт к дисквалификациям. Два чиновника считают, что их интересы выше интересов испанского футбола? Чеферин не оценил неадекватную попытку Кампса защитить начальника шантажом.

После цепочки странных решений главы члены федерации попросили Рубиалеса уйти в отставку. Луис отказался, его отстранили на 90 дней на время расследования. Десятки футболистов разных сборных Испании заявили, что пока чиновник не уйдёт, не будут играть за национальные команды, масштаб протеста впечатляет.

Многие не поняли, почему футболистке Эрмосо угрожали и зачем шпионили за её родственниками, эти действия можно трактовать как преследование. В Испании ведут борьбу с «мачизмом», южные мужчины неадекватно вели себя с женщинами. Не стоит оценивать ситуацию по реалиям вашей страны, для испанцев это резонансный случай.

Против Рубиалеса открыто много разных дел

Чиновник выставил себя бедной овечкой, чуть не заплакал. Вот только в федерации выпустили от имени футболистки Эрмосо сообщение, которое она в глаза не видела. Давили на семью и нападающую, чтобы отбелила чиновника. Откуда грубая реакция? Ответ в деньгах. Расследуют коррупционные дела с участием президента Рубиалеса.

В центре внимания возможное воровство денег федерации на шикарное путешествие президента в Нью-Йорк, хотя это лишь одно из дел. Поцелуй мог быть спланированным решением по совету адвокатов, чтобы перекрыть будущий негативный информационный поток? Если так, то пиарщики просчитались, урон очень большой.

Люди в испанском футболе представили, что лысый мужик схватил за голову их жену, сестру или дочь, полез целовать в губы. Сделал это перед камерами. Какое тогда отношение к женщинам в футболе за закрытыми дверями? Вот что встревожило народ. Сексуальное насилие в женском спорте – табуированная тема.

Примерно как было табу на расследования преступлений священников против детей. Случаи заминали, жертв выставляли обманщиками. А здесь главный футбольный чиновник федерации творит дичь под камеры. Не только Иско и другие футболисты «Бетиса» потребовали отставки Рубиалеса по сумме разных действий.

Даже тихий Иньеста обвинил президента в «попытке цепляться за власть» и «уничтожении имиджа испанского футбола в мире». Рубиалес украл чужую минуту славы. Вместо разговора о футболе всё внимание чиновнику. А ведь победный гол в финале забила Ольга Кармона, которая потеряла накануне отца.

Латераль «Реала» здорово сыграла, не зная о смерти близкого человека. Вот о ней все должны были говорить. Поэтому Рубиалес разозлил даже отца трёх дочерей Иньесту, ведь после своего поступка президент заврался вместо извинений и начал давить на футболистку. Рубиалес использовал не только связи, но даже родственников.

Луис подключил мать к защитной кампании

Рубиалес давно с репутацией странного человека. Он уволил тренера Лопетеги накануне ЧМ -2018 из-за контракта с «Реалом», подарил Черчесову шанс на четвертьфинал турнира. А теперь всех поразила наглость чиновника. Люди, которые часто работают в штабах ФИФА и УЕФА , делятся одинаковыми впечатлениями.

Отличительная черта тамошних обитателей – смотрят сквозь тебя. Для них все вокруг пустое место. Тяжело найти более наглую и высокомерную публику, чем футбольные чиновники. На жеребьёвках крупных турниров они мило улыбаются и читают заготовленные факты про команды, как годами делал Инфантино.

Но стоит им допустить ошибку, то строят жертву заговора и прячутся за юбкой матери. Мало что может больше рассказать о 46-летнем Рубиалесе, чем решение включить маму в политическую борьбу. Матушка Луиса якобы объявила голодовку (хотя пьёт воду и изотоники) и закрылась в церкви в знак протеста против критики сына.

Рубиалес — «золотая молодежь», потомственный чиновник. Отец Луиса много лет был мэром родного города семейства. Местные говорят, что Рубиалесы скупили всё и всеми управляют. Луис через связи семьи пролез в федерацию футбола. Власть над огромными деньгами отдавать не планирует, ведь футбол это крупные тендеры.

На кону распределение миллиардов евро

У Испании высокие шансы принять ЧМ -2030. Огромные деньги в обороте для фирм знакомых и друзей президента федерации. Строительство, питание, перевозки. По поведению Рубиалеса можно допустить, что пообещал конкретным влиятельным людям огромную прибыль, поэтому цепляется за должность.

Появились странные материалы, похожие на чёрный пиар. Опубликовали видео, где футболистки в автобусе обсуждают поведение Рубиалеса, а также скандируют в шутку: «Поцелуй, поцелуй!» Но на видео нет доказательств в пользу Рубиалеса. Наоборот Эрмосо удивляется, что её схватили за голову.

Но женский коллектив не сядет долго плакать из-за того, что мужик с властью полез целоваться. Девушки и не такое терпят от начальников. Игроки выпили шампанского, впервые стали чемпионками мира, показывали мем, который завирусился. У футболисток было отличное настроение, улыбались и шутили.

Рубиалес им не враг, легко мог выйти сухим из воды, если бы быстро извинился. Но это классика политики. Человек с другими грехами попадается на более мелком эпизоде. Как Аль Капоне на налогах вместо убийств. Такое случалось сотни раз, чиновник разозлил общество цепочкой действий.

Народу не понравилось, как Рубиалес собрал президиум федерации и кричал, что не уйдёт из-за поцелуя, хотя это лишь одна из претензий. Собрание напомнило испанцам времена диктатора Франко. Главные скандальные вещи, включительно со смешной попыткой выбить клубы Ла Лиги из еврокубков, случились после поцелуя.

Но даже из-за старых ошибок Рубиалес заслужил отставку. Через фирму Пике вывез Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, за что Жерару заплатили 24 миллиона евро. В этой истории всё чисто? Также Рубиалес не замечал выплаты семье боссу арбитров Негрейре из казны «Барселоны», хотя конфликт интересов очевиден.