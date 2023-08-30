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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду нецензурно высказался в адрес арбитра после отменённого гола

вчера, 19:26
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-ШабабМатч завершен

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен решением арбитра отменить его гол в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (4:0).

Португалец переправил мяч в сетку головой после углового, но рефери посчитал, что перед этим футболист толкнул соперника, и не стал засчитывать взятие ворот.

После того как решение было принято, португалец был явно не в восторге: он крикнул в сторону судьи: «Всегда против меня!», а затем произнес нецензурные слова.

Наставник «Аль-Насра» Луиш Каштру выразил мнение, что арбитр ошибся, отменив гол Криштиану:

В лиге Саудовской Аравии я уже видел похожий случай: там был более сильный толчок, чем тот, который мы видели сегодня, но судья засчитал гол. Я не буду говорить больше, но все это видели.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:09
любое упоминание в прессе полезно для героя !
Agamaga...........
Agamaga........... ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 23:10
Раз он выбрал деньги и уехал в СА, то и вести себя нужно как положено там у них. Не зря болельщики призывают его выгнать из страны. Он давно стал ядовитым.
Наверное победа Месси на чемпионате мира не может вынести 😀
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:34
Полностью за легенду, как можно отменять голы с игры и в тоже время рисовать левые пены для арга.
nubom
nubom
вчера в 22:21
Хорошо еще, что он не поцеловал судью...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 21:48
Например, что Месси не вышел к журналистам ахаха
lotsman
lotsman
вчера в 21:38
Роналду рискует попасть в яму, за подобное поведение.
протон
протон ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 21:20
Роналду по сей день приносит хайп, не смотря на то что он уже заканчивает карьеру, фанатов у него все еще много.. конечно же люди по всему миру будут пытаться извлечь для себя выгоду из его имени. Человек просто на закате карьеры наслаждается игрой и получает удовольствие от игры, дарив эту радость своим фанатам. А ведь человек кладёт штампует голы не в слабом чемпионате где собирается команда звезд из ведущих европейских чемпионатов, я понимаю кому то это на зависть.
Рон это менталитет победителя, пока пытаются обвинить футболиста во всех грешках он зарабатывают деньги и пишет историю.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:51
а гол то был легальным
ненавистникам Роналду на это плевать
главное заголовок и можно писать гадости
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:50
хоть бы на чем-нибудь позитивном акцентировали внимание
слабые журналисты
FERIS
FERIS
вчера в 20:40
Если бы такая ситуация произошла с гномом (было и не раз).
Его персофаны накинулись бы на судью всем скопом)
А так можно тявкать на самого успешного спортсмена современности...
Двойные стандарты и лицемерие не более....
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:35
В этой стране опасно так вести себя
Futurista
Futurista
вчера в 20:34
Странно видеть в лучших коммент полный ненависти и с пожеланиями смертной казни футболисту...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:33
Судья труслив оказался - гол отменил, а с поля не выгнал наглеца
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:30
Арбитров оскорбляют все
112910415
112910415
вчера в 20:29
в кипящее масло не окунают за такие шалости ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:23
Не он первый и не он последний .
memphis
memphis
вчера в 20:01
Ни дня без скандала
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:55
Гей нарцисс уже охренел по полной.

«Всегда против меня!»
Да для гея-нарцисса делают всё, как на футбольном поле так и вне его.
Ему простили уже несколько нарушении законов, за которые простому "смертному" давно бы уже применили смертную казнь, может и утрирую, но большой срок, если не пожизненное это уж точно.
Гей-нарцисс не просто нарушает закон он выступает против законов веры.
Это он в Европе может "приветами" обмениваться с Симеоне хватая себя за причиндалы, а там это харам ( греховные деяния, запрещённые в исламе).
Но и это простили португальцу и после всего этого он ещё имеет совесть кричать «Всегда против меня!»?

Если честно не ожидал, что саудиты будут терпеть подобное, но скоро как мне кажется и у них терпение лопнет.
Да и пропаганда ЛГБТ у них вроде запрещена, а Роналду это ходячая реклама этого так сказать сообщества.
протон
протон
вчера в 19:54
Чем популярнее футболист чем больше критиков
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:51
Что терпят эту истеричку
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:35
Арбитр : Спасибо, Геша.. А-ха-ха-ха..
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 19:34
На эмоциях всяко бывает.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:31
И тренер покрывает своего замыкалду
Гость
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