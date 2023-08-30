Роналду нецензурно высказался в адрес арбитра после отменённого гола

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вчера, 19:26

Форвард «Аль-Насра» остался недоволен решением арбитра отменить его гол в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (4:0).

Португалец переправил мяч в сетку головой после углового, но рефери посчитал, что перед этим футболист толкнул соперника, и не стал засчитывать взятие ворот.

После того как решение было принято, португалец был явно не в восторге: он крикнул в сторону судьи: «Всегда против меня!», а затем произнес нецензурные слова.

Наставник «Аль-Насра» Луиш Каштру выразил мнение, что арбитр ошибся, отменив гол Криштиану: