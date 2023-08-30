Роналду нецензурно высказался в адрес арбитра после отменённого гола

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен решением арбитра отменить его гол в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (4:0).
Португалец переправил мяч в сетку головой после углового, но рефери посчитал, что перед этим футболист толкнул соперника, и не стал засчитывать взятие ворот.
После того как решение было принято, португалец был явно не в восторге: он крикнул в сторону судьи: «Всегда против меня!», а затем произнес нецензурные слова.
Наставник «Аль-Насра» Луиш Каштру выразил мнение, что арбитр ошибся, отменив гол Криштиану:
В лиге Саудовской Аравии я уже видел похожий случай: там был более сильный толчок, чем тот, который мы видели сегодня, но судья засчитал гол. Я не буду говорить больше, но все это видели.
«Всегда против меня!»
Да для гея-нарцисса делают всё, как на футбольном поле так и вне его.
Ему простили уже несколько нарушении законов, за которые простому "смертному" давно бы уже применили смертную казнь, может и утрирую, но большой срок, если не пожизненное это уж точно.
Гей-нарцисс не просто нарушает закон он выступает против законов веры.
Это он в Европе может "приветами" обмениваться с Симеоне хватая себя за причиндалы, а там это харам ( греховные деяния, запрещённые в исламе).
Но и это простили португальцу и после всего этого он ещё имеет совесть кричать «Всегда против меня!»?
Если честно не ожидал, что саудиты будут терпеть подобное, но скоро как мне кажется и у них терпение лопнет.
Да и пропаганда ЛГБТ у них вроде запрещена, а Роналду это ходячая реклама этого так сказать сообщества.
«Всегда против меня!»
Да для гея-нарцисса делают всё, как на футбольном поле так и вне его.
Ему простили уже несколько нарушении законов, за которые простому "смертному" давно бы уже применили смертную казнь, может и утрирую, но большой срок, если не пожизненное это уж точно.
Гей-нарцисс не просто нарушает закон он выступает против законов веры.
Это он в Европе может "приветами" обмениваться с Симеоне хватая себя за причиндалы, а там это харам ( греховные деяния, запрещённые в исламе).
Но и это простили португальцу и после всего этого он ещё имеет совесть кричать «Всегда против меня!»?
Если честно не ожидал, что саудиты будут терпеть подобное, но скоро как мне кажется и у них терпение лопнет.
Да и пропаганда ЛГБТ у них вроде запрещена, а Роналду это ходячая реклама этого так сказать сообщества.