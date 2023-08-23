Алаев сообщил, что ситуация с посещаемостью на матчах РПЛ нормализуется

Президент РПЛ высказался по поводу посещаемости матча 5-го тура межу «Спартаком» и «Зенитом» (33 тысячи зрителей) и оценил общую посещаемость чемпионата России.

Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» — «Зенит», держался недолго и были новые рекорды. Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны. На матче «Спартак» — «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы, и результат был бы иной. Поэтому ждём всех.