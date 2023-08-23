Алаев сообщил, что ситуация с посещаемостью на матчах РПЛ нормализуется

Президент РПЛ Александр Алаев высказался по поводу посещаемости матча 5-го тура межу «Спартаком» и «Зенитом» (33 тысячи зрителей) и оценил общую посещаемость чемпионата России.
Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» — «Зенит», держался недолго и были новые рекорды. Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны. На матче «Спартак» — «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы, и результат был бы иной. Поэтому ждём всех.
При этом в Англии действует все та же система банов еще с 90 года. Если тебе за брошенный файер выписали бан, то ты не допускаешься на стадион. Если же тебя там найдут по камере или ты еще каким то способом попадешься, то твой административный проступок карается огромным штрафом или уголовным сроком. Ты просто можешь сесть. В случае же с выездными матчами действует еще более абсурдное правило. Если ты получил бан и завтра твой клуб играет на выезде, то ты обязан приходить в участок и отдавать свой паспорт полиции. И так каждый выездной матч в течении срока, который тебе прописали. Каждый выездной матч клуба или сборной идешь и отдаешь паспорт полицаям. Такая вот альтернатива ФанИД. Поэтому он не только смотрит матчи в Европе, он еще и знает как жестко там наказывают болельщиков и в хвост и в гриву за правонарушения. Так что если у нас будут брать пример с Европы, то активные болельщики обалдеют еще больше чем сейчас. Вся продажа алкоголя вокруг стадиона закрыта, если подрался за день до игры или днем после и доказали, что это из-за футбола - бан. Напился и дебоширил за день до или после футбола - бан. Достал файер - бан. Кинул предмет на поле - бан. Нарушил правила бана - отдавай двухмесячную ЗП, а то и более или иди по уголовке. Получил бан - самолично по графику ходи в участок и сдавай свой паспорт. Следит за этим специальное отделение силовиков, которое финансируется на деньги налогоплательщиков. Вот так радость...действительно, ФанИД зло а в Европке все замечательно.
При этом в Англии действует все та же система банов еще с 90 года. Если тебе за брошенный файер выписали бан, то ты не допускаешься на стадион. Если же тебя там найдут по камере или ты еще каким то способом попадешься, то твой административный проступок карается огромным штрафом или уголовным сроком. Ты просто можешь сесть. В случае же с выездными матчами действует еще более абсурдное правило. Если ты получил бан и завтра твой клуб играет на выезде, то ты обязан приходить в участок и отдавать свой паспорт полиции. И так каждый выездной матч в течении срока, который тебе прописали. Каждый выездной матч клуба или сборной идешь и отдаешь паспорт полицаям. Такая вот альтернатива ФанИД. Поэтому он не только смотрит матчи в Европе, он еще и знает как жестко там наказывают болельщиков и в хвост и в гриву за правонарушения. Так что если у нас будут брать пример с Европы, то активные болельщики обалдеют еще больше чем сейчас. Вся продажа алкоголя вокруг стадиона закрыта, если подрался за день до игры или днем после и доказали, что это из-за футбола - бан. Напился и дебоширил за день до или после футбола - бан. Достал файер - бан. Кинул предмет на поле - бан. Нарушил правила бана - отдавай двухмесячную ЗП, а то и более или иди по уголовке. Получил бан - самолично по графику ходи в участок и сдавай свой паспорт. Следит за этим специальное отделение силовиков, которое финансируется на деньги налогоплательщиков. Вот так радость...действительно, ФанИД зло а в Европке все замечательно.
Один , два матча не есть показать того что является реальностью посещения всех матчей.
Как всегда у наших чиновников своя правда и розовые очки 👓 !)
Один , два матча не есть показать того что является реальностью посещения всех матчей.
Как всегда у наших чиновников своя правда и розовые очки 👓 !)