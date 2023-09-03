Стало известно, какую сумму «Аль-Шабаб» заплатит за трансфер Карраско

Нападающий «Атлетико» Янник Карраско продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, бельгийца не будет в заявке «матрасников» на ближайший матч клуба.
В воскресенье, 3 сентября, Карраско вылетит в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с «Аль-Шабабом». Сумма трансфера составит 15 млн евро.
Будет забавно, если Карраско отыграет контракт, а потом опять вернется в Атлетико и пошумит.
Не зря Симеоне опасался, что до закрытия трансферного окна арабы из Атлетико кого-нибудь уведут. Команда теряет лучшего игрока на левом фланге атаки. И всего за 15 миллионов евро? Кем теперь полноценно заменить его?
Будет забавно, если Карраско отыграет контракт, а потом опять вернется в Атлетико и пошумит.
Не зря Симеоне опасался, что до закрытия трансферного окна арабы из Атлетико кого-нибудь уведут. Команда теряет лучшего игрока на левом фланге атаки. И всего за 15 миллионов евро? Кем теперь полноценно заменить его?