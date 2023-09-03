Стало известно, какую сумму «Аль-Шабаб» заплатит за трансфер Карраско

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сегодня, 00:46

Нападающий «Атлетико» продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, бельгийца не будет в заявке «матрасников» на ближайший матч клуба.

В воскресенье, 3 сентября, Карраско вылетит в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с «Аль-Шабабом». Сумма трансфера составит 15 млн евро.