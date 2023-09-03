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Стало известно, какую сумму «Аль-Шабаб» заплатит за трансфер Карраско

сегодня, 00:46

Нападающий «Атлетико» Янник Карраско продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, бельгийца не будет в заявке «матрасников» на ближайший матч клуба.

В воскресенье, 3 сентября, Карраско вылетит в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с «Аль-Шабабом». Сумма трансфера составит 15 млн евро.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:17
Продешевил Атлетико... даже по официальной цене стоит 25.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:48
Хорошо он подзаработает. А через год может и продлить.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 03:37
Теперь Карраско, это тоже не пенсионер, а основа Атлетов. Крепко шейхи взялись за Футбол!!!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:48
Еще две недели клубы из СА могут общипывать европейские клубы на игроков)
протон
протон
сегодня в 00:48, ред.
Один из первых накосил бабла в Китае, грамотное вернулся в европейский футбол и во второй заход за бабками поехал в СА, Легенда)
Будет забавно, если Карраско отыграет контракт, а потом опять вернется в Атлетико и пошумит.
Не зря Симеоне опасался, что до закрытия трансферного окна арабы из Атлетико кого-нибудь уведут. Команда теряет лучшего игрока на левом фланге атаки. И всего за 15 миллионов евро? Кем теперь полноценно заменить его?
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