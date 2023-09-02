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Серхио Рамос мог перейти в «Райо Вальекано»

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15, ред.
Аль-Насру обязательно надо забрать его. А то, оборона у них совсем плоха.
протон
протон
вчера в 21:45, ред.
Почему он ещё не в Аравии?
Месяц назад вы выкладывали новость о том что он уже подписывает с ними
Гость
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