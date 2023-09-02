Серхио Рамос мог перейти в «Райо Вальекано»

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос мог вернуться в чемпионат Испании.
В переходе футболиста в последний день трансферного окна был заинтересован «Райо Вальекано», но сделка не состоялась.
Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос мог вернуться в чемпионат Испании.
В переходе футболиста в последний день трансферного окна был заинтересован «Райо Вальекано», но сделка не состоялась.
Месяц назад вы выкладывали новость о том что он уже подписывает с ними
Месяц назад вы выкладывали новость о том что он уже подписывает с ними