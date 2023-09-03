ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в матче Премьер-Лиги

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вчера, 19:29

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

На 4-й минуте поединка счёт открыл Антон Заболотный. На 88-й равенство восстановил Дуглас Сантос.

Столичная команда занимает 7-е место в чемпионате России с 11 очками. Клуб из Санкт-Петербурга находится на 2-й строчке, у коллектива 14 баллов.