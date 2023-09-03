Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в матче Премьер-Лиги

вчера, 19:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

На 4-й минуте поединка счёт открыл Антон Заболотный. На 88-й равенство восстановил Дуглас Сантос.

Столичная команда занимает 7-е место в чемпионате России с 11 очками. Клуб из Санкт-Петербурга находится на 2-й строчке, у коллектива 14 баллов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Порту» отыгрался на 19-й добавленной минуте в матче чемпионата Португалии
Сегодня, 00:39
«Барселона» одолела «Осасуну» в чемпионате Испании
Вчера, 23:58
«Ювентус» переиграл «Эмполи» в матче Серии А
Вчера, 23:45
ПСЖ в гостях разгромил «Лион»
Вчера, 23:39
«Ростов» проиграл «Динамо»
Вчера, 22:03
«Интер» крупно обыграл «Фиорентину» в поединке Серии А
Вчера, 21:32
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ el777 (раскрыть)
сегодня в 01:02
Никакого автобуса не было, был- коллективный отбор мяча, причем, очень грамотный и четкий! Не надо путать, автобус Бердыева и слаженную, организованную, подвижную защиту Федотова. Можно сыграть не очень ярко, не бежать шашками наголо, но при этом- сыграть прагматично и с пользой на результат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:48
    Capral
    Capral
    вчера в 22:06
    Сенатов, самая техничная команда РПЛ- Краснодар, а не Зенит.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 22:03, ред.
    Игра получилась напряженная, но интересная. Оборона ЦСКА сыграла великолепно, так и нужно действовать против южноамериканцев. Эти ребята любят свободу и терпеть не могут, когда их плотно опекают. Если не давать им развернуться, то их игра уже не будет такой яркой, это и сумели сделать футболисты ЦСКА Южная Америка Зенита сегодня феерить не смогла. Армейцы, кстати, могли ведь и победить – обидный гол пропустили в конце, не хватило совсем немного. Роше нужно было принять мяч на грудь и выбить его куда-нибудь.
    Тогда бы Зенит да же одного очка не увез из Москвы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Egorium23 (раскрыть)
    вчера в 21:41
    С такой игрой Зенита как сегодня и как с Балтикой ни Краснодар, ни КС, ни Локо не дадут Зениту вздохнуть. Игры у Зенита нет, одно владение мячом без каких либо угроз воротам. Сегодня Зенит отскочил в конце , а дальше так везти не будет в гостях.
    Владимир Немченков 1
    Владимир Немченков 1 ответ chromage (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Матч,в принципе равный....ха-ха...один удар в створ за два тайма,и это на своем поле,уж промолчали бы позор Ники...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:38
    Зенит на 4 минуте схлопотал пачку от Заболотного по своей закоренелой манере, беспечно катая мячик в своей штрафной, и, вы только подумайте, продолжил это занятие в течение всей остальной игры. По другой дурной манере Зенит постоянно катая мячик в чужой штрафной, вместо ударов по воротам, прос**л огромное количество голевых моментов. Всё это при тотальном везении лучшего игрока матча Акинфеева, несмотря на тотальное владение мячом, привело к тому, что вынужден был радоваться ничьей. Чудодейственная нога Акинфеева - это журналистский миф, возникший из целого ряда действительно чудных попаданий мяча в его ногу. Так было в памятном матче с Испанией, когда этот миф зародился, так было и в этом матче, когда невезучий Фернандес угодил везучему окаменевшему Акинфееву прямо в бутсу.
    Андрей Соловьев
    Андрей Соловьев
    вчера в 21:36
    Я болельщик Зенита, как обычно смотрел матч на большом экране. За этот матч отдельное спасибо Игорю Акинфееву, не могу не признать, что он лучший вратарь в России за последние лет 10, именно благодаря ему игра получилась, нам немного не повезло, но армейцы старались, бились как могли, им респект. Зенит, конечно посильнее, но соперник выглядел довольно достойно. А так счет на табло.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:29
    Почитал комментарии. Многие критикуют армейцев за невнятную игру. И забывают при этом, что они встречались с самой техничной и титулованной командой последних лет, которая знает, как играть против того же ЦСКА. Забывают, что не только армейцы, но и другие ведущие клубы страны "страдали","страдают" и будут "страдать" во время игры с командой из Санкт-Петербурга. Всего лишь по одной причине: состав "Зенита" на голову ( на пол-головы) сильнее соперников. Даже тех, кто в настоящее время находится на вершине турнирной таблицы. По-моему, это видно даже невооружённым взглядом.
    Ничейный результат в этом смысле - не показатель слабости команды, а всего лишь стечение тех или иных обстоятельств.
    Армейцы показали приличную игру, которой бы хватило для положительного результата с любой другой командой. Но сегодня у них в соперниках был "Зенит".
    И даже если бы последний проиграл, его преимущество во всех компонентах игры, кроме итогового результата, было заметным.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:16
    Слабая игра в плане смотрибельности и голы, как следствие, корявые. Для нейтрального болельщика такое ощущение. Допускаю, что для своих, внутреннее напряжение присутствовало. Отметил бы только защитную линию ЦСКА. Не уступили, индивидуально сильному сопернику, один в один.
    Egorium23
    Egorium23
    вчера в 21:09
    Кто бы мог подумать, что игра ЦСКА окажется такого низкого качества, если бы не шальной гол в начале игры, который им подарил Зенит, то и вспомнить нечего. С такой игрой можно только соперничать со Спартаком в борьбе за лидерство во второй восьмерке.
    chromage
    chromage
    вчера в 21:08
    Результат выгодный всем кто находятся наверху таблицы. Гол ЦСКА - показалось что ошибка Кержакова. Дальше матч уже в принципе был равный достаточно. Ну и ничья в вполне закономерная.
    pomor45
    pomor45 ответ Egorium23 (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Может Кукуян - без разницы, оба одного пошиба.
    blitz
    blitz
    вчера в 21:07
    ЦСКА потерял 2 очка, Зенит отскочил.
    Egorium23
    Egorium23 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Вы не так давно такое же про спартак говорили.
    Georgud
    Georgud ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:04
    А Кукуляк то здесь причем?
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:59, ред.
    Давать играть в исполнении Кукуяна - это позволять хамить на грани нанесения травмы. Мелкую грязную игру он вообще во внимание не принимает. Если такую манеру подхватят остальные, то боюсь, что лазареты клубов будут забиты до отказа.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:52, ред.
    Полное гостевое превосходство...
    По владению....
    По ударам...
    По ударам в створ...
    По угловым...
    По штрафным...

    Грубость и 29% владения - не то что ждут от команды дома....
    С Сочи данный тренер и то был креативнее......
    Джефри Лайкер
    Джефри Лайкер
    вчера в 20:41
    ЦСКА не показал свой футбол. Забили благодаря Кержакову случайный гол. Да, Зе-болотный молодец. Только потом весь тайм стояли автобусом. В начале второго тайма минут десять-пятнадцать играли во что-то похожее на футбол. Потом снова автобус. Я понимаю, что отобрать очки у Питера в наше время дорогого стоит, но надо помнить о том, что и свой, и красивый футбол показывать надо. Когда с ВМГ Реал на своëм поле обыграли, тоже автобус был, но там команда армейцев состояла наполовину из шлака, профнепригодных, сопляков-малолеток. В игре на поле сливочных уже по делу 3:0 выиграли, тренерская победа + самоотдача футболистов. НО: Где Реал и где зенитушка? Федотову матч в зачëт не идëт.
    Геннадьич
    Геннадьич
    вчера в 20:39
    Когда нибудь эти понторезы Барриос и Клаудиньо получат в курятник?
    9c7uraktdgsu
    9c7uraktdgsu
    вчера в 20:31
    После этого матча стало ясным одно - ЦСКА не конкурент Зениту в борьбе за чемпионство.
    d1metras
    d1metras
    вчера в 20:30
    бразилы зенита конечно грязные личности..как что не так,сразу грубость,грязная игра а потом с удивленным обиженным видом на судью смотрят,когда их в ответ пинают.. клоуны.
    Mekail
    Mekail
    вчера в 20:29
    Ну хотя бы так получилось... Зенит во тором тайме давил...
    Mejiak3317
    Mejiak3317 ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 20:19
    Причем тут сами пенальти ?!? Я писал о том ,что игроков срубали не дав им закончить комбинации !!! а раз не дали -ПЕНАЛЬТИ!!!
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 20:18
    Зенит такой смешной,как ничего не выходит так сразу психуют,Бариос самый нервный
    el777
    el777 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Боялись кони ещё один гол пропустить, устроили драку-сорвали матч. Кукуяну нужно было ещё 10 минут назначить и выгнать пару игроков ЦСКА. Кукуян оценка-2.
    Beriner
    Beriner
    вчера в 20:09
    Только в автобусных командах лучшим игроком матча становится вратать.
    Psk903
    Psk903
    вчера в 20:07
    70 на 30 и Зенит отскочил? Ну кони клоуны, радуйтесь очку
    el777
    el777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:07
    худо-бедно справляется
    Glosser
    Glosser
    вчера в 20:06
    Зенит при таком преимуществе отять потерял очки в игре с середняком.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     