ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в матче Премьер-Лиги

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ (1:1).
На 4-й минуте поединка счёт открыл Антон Заболотный. На 88-й равенство восстановил Дуглас Сантос.
Столичная команда занимает 7-е место в чемпионате России с 11 очками. Клуб из Санкт-Петербурга находится на 2-й строчке, у коллектива 14 баллов.
Страсти кипели, чуть не дошло до драки, но после финального свистка, не было агрессии все благодарили друг друга за матч в центре поля и игроки и тренерский состав.
По накалу матч получился интересный, хоть Зенит по игре и всем показателям был сильнее, но счёт как говориться на табло. ЦСКА по большей степени обороняло гол забитый на 4 минуте.
Страсти кипели, чуть не дошло до драки, но после финального свистка, не было агрессии все благодарили друг друга за матч в центре поля и игроки и тренерский состав.
По накалу матч получился интересный, хоть Зенит по игре и всем показателям был сильнее, но счёт как говориться на табло. ЦСКА по большей степени обороняло гол забитый на 4 минуте.