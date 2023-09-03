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Неймар: «Мы с Месси жили в аду в ПСЖ»

вчера, 23:08

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о бывшем партнёре по ПСЖ Лионеле Месси, ныне выступающем за «Интер Майами».

Я был очень рад тому, как у него прошёл год, но в то же время очень грустно, потому что он жил по обе стороны медали. Он достиг рая со сборной Аргентины, выиграл всё за последние годы и пережил ад с ПСЖ. Мы жили в аду, и он, и я.

Месси ушёл из ПСЖ не так, как заслужил с футбольной точки зрения. Несмотря на то, кем он является, это парень, который тренируется, борется, и если проигрывает, то злится. По моему мнению, его несправедливо обвинили. Я очень рад, что он выиграл чемпионат мира. Месси заслужил такое завершение карьеры.

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Все комментарии
7ufy425qn6cm
7ufy425qn6cm
сегодня в 06:42
Тебе везде ад, где тренироваться надо, а не бухать
g3cv7tbmfmpx
g3cv7tbmfmpx
сегодня в 05:36
Лучше бы молчал, умнее бы выглядел
112910415
112910415
сегодня в 04:56
этот человек безнадёжен
Incredulous
Incredulous
сегодня в 04:25
Неймар, наверное, один из самых гнилых игроков современности. Сам загубил свою карьеру, поставив деньги выше спортивных достижений, а теперь все вокруг виноваты. Со скандалом ушел из Барселоны, теперь также уходит из ПСЖ, поливая всех помоями. А ведь если бы не лень и пристрастие к хорошей, разгульной жизни, с ночными клубами и казино, то мог бы вписать своё имя в историю футбола рядом с такими легендами как Марадона, Пеле, Кройф, Зидан, Месси, Роналду... Но ведь обвинять кого-то в своих неудачах всегда проще.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:09
Я думаю, что гном открестится от слов петуха.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:08
Неймар по жизни тряпка, он подтверждает это своими словами.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:57
И это говорит чувак с сережками в ушах. У Неймара никогда не было ни характера, ни элементарной дисциплины, поэтому ему остаётся только жаловаться. Просто сказал бы, что они были лохами в ПСЖ, вот и всё…
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:16
Ты сам загубил свою карьеру.
амурец
амурец
сегодня в 00:12
Как Месси играл так и ушел из ПСЖ
Tex
Tex
сегодня в 00:06
Неймар конечно тот еще клоун. В аду он жил... Ленивый пижон, саморучно загубивший свою карьеру.
Elliada
Elliada ответ Мул 24 (раскрыть)
вчера в 23:58
Опять старая пластинка. Месси купил ЧМ, ЗМ и т. д. С такими спорить бесполезно. В ЧС тебя
Мул 24
Мул 24 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Так, как гном "выиграл" ЧМ (да и половину ЗМ), лучше вообще не выигрывать.
Elliada
Elliada
вчера в 23:51
Чего вспоминать то, что прошло? Было плохое, но и хорошего было немало. Во-первых, выиграли французские трофеи (Месси еще ЧМ выиграл). Во-вторых, заработали хорошо. В-третьих, поиграли вместе, хоть и недолго.

Сейчас Месси счастлив. Живет, где хорошо и выигрывает трофеи. А Неймар всё так же больше лечится, чем играет и получает за это большие деньги. Для него только место изменилось.
Futurista
Futurista
вчера в 23:45
Неймар иЗада)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:25, ред.
Не знаю как Неймар, но Месси жил в парижской холупе стоимостью 45 евро лямов.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:23
Ну, Месси, выбрал ПСЖ из-за того, что там играл ты и невозможности остаться в Барсе из-за правил. Но какого хрена ты сбежал из Барсы в "ад"?.. Непонятно.. Лечись, скоро на поле.. 😄..
adekvat
adekvat
вчера в 23:23
На таком костре любой бы хотел погореть, ведь топят его еврами.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:20
Бред сумасшедшего обитателя "Райского Сада".
6hw85qgaqcvj
6hw85qgaqcvj
вчера в 23:20, ред.
Ты сам выбрал этот денежные ада
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:16
Мбаппе всех выжил !)) Ну а побольшому счёту вся беда ПСЖ в его руководстве и очень слабом менеджерском составе . Тот случай когда огромные деньги 💰 💰 💰 пошли не на развитие, а полной деградации . Вот и результаты участия ПСЖ в Лиге Чемпионов тому яркое подтверждение .
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:15
Ой х. Лет только не надо Пиз.
Гость
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