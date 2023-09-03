Неймар: «Мы с Месси жили в аду в ПСЖ»

Нападающий «Аль-Хиляля» высказался о бывшем партнёре по ПСЖ , ныне выступающем за «Интер Майами».

Я был очень рад тому, как у него прошёл год, но в то же время очень грустно, потому что он жил по обе стороны медали. Он достиг рая со сборной Аргентины, выиграл всё за последние годы и пережил ад с ПСЖ . Мы жили в аду, и он, и я.