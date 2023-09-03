Неймар: «Мы с Месси жили в аду в ПСЖ»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о бывшем партнёре по ПСЖ Лионеле Месси, ныне выступающем за «Интер Майами».
Я был очень рад тому, как у него прошёл год, но в то же время очень грустно, потому что он жил по обе стороны медали. Он достиг рая со сборной Аргентины, выиграл всё за последние годы и пережил ад с ПСЖ. Мы жили в аду, и он, и я.
Месси ушёл из ПСЖ не так, как заслужил с футбольной точки зрения. Несмотря на то, кем он является, это парень, который тренируется, борется, и если проигрывает, то злится. По моему мнению, его несправедливо обвинили. Я очень рад, что он выиграл чемпионат мира. Месси заслужил такое завершение карьеры.
Сейчас Месси счастлив. Живет, где хорошо и выигрывает трофеи. А Неймар всё так же больше лечится, чем играет и получает за это большие деньги. Для него только место изменилось.
Сейчас Месси счастлив. Живет, где хорошо и выигрывает трофеи. А Неймар всё так же больше лечится, чем играет и получает за это большие деньги. Для него только место изменилось.