«Челси» магнит для насмешек в АПЛ. Команда за миллиард евро может снова остаться без Лиги чемпионов

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сегодня, 10:05

Стартовали в АПЛ без побед.

В пятницу «Челси» важно уничтожить «Лутон». Затем нельзя вылетать из Кубка Лиги. А дальше у них в соперниках «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Нормальный календарь для поднятия настроения, но пока фанаты клуба и соперники честно не понимают, во что играет Почеттино. Матч против «Ливерпуля» был неплохим, но с «Вест Хэмом» выступили слабее с разрывами между линиями и жёсткими собственными ляпами. Энцо Фернандес не забил с пенальти, проиграли в дерби и ищут ещё одного новичка. Пока мало матчей для конечных выводов, но достаточно пищи для размышлений о будущем клуба «Челси». Что ждёт команду за миллиард евро после 24-х трансферов нового управляющего и совладельца Боэли?

За провал. Хаотичная селекция

Юный эквадорец Кайседо не отработает игрой обещанные «Брайтону» 133 миллиона евро, поскольку такую сумму сложно заработать в футболе даже элитному форварду. В «Челси» нахватали перспективных ребят, но делали это разные тренеры, Тухель, Поттер и Почеттино. Лэмпард работал с теми, кто есть, и получалось ужасно. Почеттино просит запастись терпением, но когда приглашаешь 24 человека за 1 миллиард евро, то на поле хаос. В АПЛ , где невероятная конкуренция, грех не убрать «Челси» с пути в ЛЧ , пока они сыгрываются и бьют по воробьям.

За успех. Отсутствие еврокубков

Впервые за 7 лет «Челси» не будет в еврокубках. Прошлая неудача была разовой, ведь после нырка в таблице Конте поднял команду на первое место в АПЛ . Сейчас вряд ли получится повторить знаменитый успех, но отсутствие дополнительных нагрузок, которые будут даже у «Ливерпуля» в Лиге Европы – козырь Почеттино. Количество матчей влияет на футболистов в АПЛ , а у «Челси» молодые ребята, они полны сил. Средний возраст заявки 22,9 лет. Фактор энергичности может спасти во второй половине сезона, когда конкуренты устанут.

За провал. Непонятный Почеттино

«Тоттенхэм» подходил аргентинскому тренеру, Маурисио долго и спокойно готовил «шпор» к решающим поражениям, не испытывая давление. В «Челси» другая реакция на осечки и качество футбола. Сейчас нового наставника не понимают, поскольку Почеттино использует схему «ёлочкой» с тремя центральными защитниками, но контроль мяча не ведёт к явным моментам и голам. Аргентинец не Моуриньо или Конте по характеру. Мало кто верит, что Почеттино хватит волевых качеств, чтобы сделать «Челси» в итоге чемпионской командой через пару лет.

За успех. Перспективность игроков

Энцо Фернандес проиграл Ареоля в дерби, не забил пенальти. Но пробил аргентинец неплохо, просто французский голкипер «Вест Хэма» сыграл шикарно. Да, Кайседо плохо пошёл в подкат в своей штрафной площади, нарушил правила, заработал пенальти. Но эквадорец без иронии один из лучших мастеров подкатов в мире. Мудрик – один из самых быстрый игроков на планете. В прошлом сезоне разогнался до 36,6 километров в час. Даже защитник Колуилл и голкипер Санчес – молодые и перспективные. Возможно «Челси» стоило поискать более опытного форварда, чем Джексон, но 22-летний сенегалец тоже развивается. Можно получить крутую команду, если молодёжь разыграется.

За провал. Зрелые конкуренты

«Ливерпуль» перестраивается в середине поля, но в защите Алиссон и Ван Дейк, а в атаке Салах и Диас, адаптированные к методам Клоппа. «Манчестер Сити» потерял насовсем Гюндогана и на время Де Брюйне, но Гвардиола контролирует свою команду. «Арсенал» понимает Артету, лондонский клуб много вложил в сильных новичков. «Ньюкасл» тренера Хау отскочит в таблице из-за участия в Лиге чемпионов, но даже «Тоттенхэм» с новым тренером и крепкие «Брайтон» и «Брентфорд» — зрелые команды, в отличие от «Челси». Столичные «синие» рискуют откатиться в таблице, ведь есть ещё МЮ , где более зрелый коллектив.

За успех. Поиски своего футбола

«Манчестер Юнайтед» вертят по-разному, а на выходе получают разочарования. А «Челси» раньше после неудач и увольнений тренеров выходил в победные финалы Лиги чемпионов. Это клуб с другим менталитетом, нежели МЮ или «Тоттенхэм». Меняя исполнителей, Почеттино держится за схему «3-4-2-1», под которую у него хватает исполнителей. Могут перейти к «3-4-3» в будущем, но сохранят желание играть с мячом. «Челси» исторически был другим, так что новый тренер меняет клубные установки, что всегда хлопотно. Но если получится, то коллектив, который собирает 88% точных передач и владеет мячом 75% времени, будет непросто остановить в АПЛ . Даже «Ливерпулю» было неуютно против «Челси» на отрезках игры первого тура.

Мнение читателей. Оцените перспективы «Челси»

Ещё один фактор, влияющий на судьбу «Челси» – управляющий клубом. Американский миллиардер Боэли потратил 1 миллиард евро на трансферы, используя юридическую уловку. Совладелец клуба разбил платежи за футболистов на семь лет, поэтому «Челси» может избежать наказания за нарушения финансовых правил. Также благодаря знакомствам в Саудовской Аравии лондонцы отправили к шейхам парочку игроков, компенсировали часть расходов. Но слишком хитрый Боэли это проблема «Челси», а не панацея на пути к перестройке.