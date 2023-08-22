Боролись за еврокубки, но потеряли главного бомбардира. «Фулхэм» тяжело вкатывается в АПЛ

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сегодня, 15:03

Эффективность замены и готовность команды покажет время.

В прошлом сезоне АПЛ самым успешным клубов среди выходцев из Чемпионшипа был «Фулхэм» — в первом же туре против «Ливерпуля» лондонцы показали, что мальчиками для битья они не будут. В последствии даже боролись за еврокубки, но финишировали на порядок ниже. Второй сезон для «дачников» будет тяжелейшей проверкой – снизу поджимают очередные дебютанты, плюс возросла конкуренция. Да и потерь избежать не удалось.

Обеспечили успех точечным усилением

Команды, которые выбираются из второго дивизиона в Премьер-Лигу в Англии получают приличные призовые – велик соблазн вложить всё в топ-новичков, чтобы на бумаге сравняться с остальными командами элиты. Только на практике это чаще играет в минус. За примером далеко ходить не надо – «Ноттингем» образца минувшего чемпионата. Они потратили на компенсации за трансферы более 195 миллионов евро, но вплоть до финиша сезона пытались выбраться из зоны вылета (окончательно вопрос сняли в последних турах).

Обратный пример – как раз «Фулхэм». Клуб не раскидывался деньгами и занялся точечным усилением, причём выбирал исполнителей, которые были не на слуху. И КПД от сделок оказался высок. Опорник Жоау Палинья из «Спортинга» обошёлся в 20 миллионов евро – закрепился в основе. Исса Диоп после стагнации в «Вест Хэме» выходил в старте за лондонцев. То же самое – с Берндом Лено, Андреасом Перейрой, Винисиусом, даже возрастной Виллиан пришёлся к месту. Из всех трансферов неудачный пока только один – Кевин Мбабу (хотя и потратили англичане не так много). Правый защитник проиграл конкуренцию Тете и уехал в родной чемпионат Швейцарии на правах аренды.

Главная сила – тренер и слаженный костяк

Именно системность и отлаженные взаимосвязи помогают нивелировать разницу в классе – так и произошло с лондонским коллективом. Марку Силва за три года в «Фулхэме» изучил «дачников», как свои пять пальцев. В купе с обновившимся, но сохранившим ядро костяком команда выдала отличный сезон-22/23. Причём козыри были видны уже по первым турам.

«Ливерпулю», например, они не позволили использовать гегенпрессинг, отказавшись от коротких розыгрышей в начальной стадии атаки. В первых пяти матчах чемпионата подопечные Марку Силвы уступили лишь «Арсеналу», при этом обыграли «Брайтон» (который в итоге пробился в еврокубки).

На пике «белые» вели борьбу с «Брайтоном» и «Брентфордом» за ЛК/ ЛЕ и вплотную приближались к еврокубковой зоне. После паузы на игры ЧМ -2022 проиграли лишь дважды в 10 матчах в период с декабря по февраль. В этот отрезок «Фулхэм» набрал 4 очка с «Челси» и вновь огорчил «Брайтон».

При этом очевидно, что организованность позволяла лондонцам прыгнуть выше головы – только вот на уровне первой семёрки конкуренция совсем другая и просто системной точности оказалось недостаточно.

Есть предпосылки к спаду

У сильных сторон «Фулхэма» есть обратная сторона – элементы системы настолько отлажены, что быстро заменить один из них практически невозможно. И летом английскому клубу не удалось удержать сербского форварда Александара Митровича.

В середине июля на него вышел «Аль-Хиляль» — аравийцы стремительно набирают вес и предлагают топ-исполнителям более выгодные условия, чем европейцы. Митрович дал согласие на переход, а вот «дачники» упёрлись – на первое предложение в 30 миллионов евро ответили отказом.

Когда лондонцы выставили ценник в 52 миллиона фунтов, Александар отказался играть. В итоге стороны сошлись на 45 миллионах.

Сербский страйкер давал приличный объём в атаке, отлично пользовался габаритами и выигрывал верховые единоборства. При том, что в АПЛ он периодически мелькал и раньше, в последние сезоны футболист вышел на пик – 43 мяча в Чемпионшипе-21/22 и 14 голов в сезоне АПЛ -22/23. Отказываться от такой опции в атаке крайне обидно.

Нашли замену – но Хименес прошёл свой пик

Когда стало ясно, что сохранить серба будет невозможно, «дачники» оперативно забрали форварда Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона». Сроки поджимали, поэтому более подходящей альтернативы найти не удалось.

С одной стороны, условия, которые запрашивали «волки» были крайне выгодные – 5,5 миллионов фунтов, плюс серьёзной конкуренции за мексиканца не было, так что и предлагать больше не пришлось бы. С другой, нападающему уже 32 года и его пик пришёлся на сезоны-18/19 и 19/20, после чего страйкер постепенно стагнировал. К слову, уже не раз Марку Силва показывал, что умеет работать с такими исполнителями: Виллиан в «Фулхэме» даже в 35 лет даёт результат, а Андреас Перейра, сломленный в МЮ , пошёл на поправку и набрал 10 очков по системе гол+пас в минувшем чемпионате.

Из этой же области – подписание вингера Адама Траоре, который сверкал в «Вулверхэмптоне» конца 2020-х, но затем сник и неудачно съездил в «Барселону».

Лондонцы стараются поступательно увеличивать глубину скамейки – на острие помимо Хименеса есть Винисиус и Родриго Муниз, на правом фланге борются за место в старте Траоре и Гарри Уилсон. В центре обороны у Силвы появился выбор сразу между трёмя качественными защитниками: были Исса Диоп и Тосин Адарабиойо, к ним добавился Кэлвин Басси.

На старте нового розыгрыша Премьер-Лиги «Фулхэм» обыграл «Эвертон» (1:0), но уступил «Брентфорду». Повторить прошлогодний успех получится вряд ли – скажется и эффект удовлетворения от предыдущей кампании, и то, что соперники уже привыкли к структуре «дачников». Не стоит исключать, что к зиме коллектив попросту разберут – на Марку Силву уже минувшей весной заглядывался «Тоттенхэм». Но такой исход для привлекательной команды был бы крайне обидным – остаётся только бороться за своих лидеров и держаться подальше от зоны вылета.