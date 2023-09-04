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«Краснодар» ни разу не уступал в счёте в новом сезоне РПЛ

вчера, 12:21

«Краснодар» ни разу не уступал в счете в новом сезоне Российской-Премьер-Лиги.

Это единственная команда в текущем сезоне, ни разу не находившаяся в статусе отыгрывающейся.

Также «Краснодар» пропустил лишь 2 гола в стартовых семи турах – это клубный рекорд.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:44
Счастливчики-всё у них впереди!
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:41
Вы, как болельщик Краснодара лучше знаете свою команду и каждого футболиста в отдельности. У меня, взгляд на команду- чисто поверхностный.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:31
Если взять, любого диспетчера, во все времена, то каждый из них- художник, а художники, как известно- люди настроения. Сперцян, как особо одаренный художник- не исключение.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:27
Черников не во всех матчах играл, он после травмы. Возможно, Вам Ленини не нравится в опорной зоне. Мне он тоже кажется слабым, он не вписывается в игру Краснодара
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:26
А, да. Извиняюсь, по работе отвлекли. Отходил на мысли о опорной зоне, пришел как раз к Сперцяну. Ну не знаю, Черникова слабым опорником не назову. Я как раз Сперцяна назову нестабильным, он от настроения играет. Если не получается и он расстраивается, то и не получится до конца матча. Мне больше тройка Кайо+Алонсо в защите и Черников опорным нравятся. Хорошо подчищают свои зоны
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:02
Я никогда не называл Сперцяна опорником. Я только упомянул, слабую опорную зону Краснодара. Не понимаю, откуда у Вас такая информация...
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:00
Сперцян не опорник. Опорник это между полузащитой и защитой. Опорники Черников основной и Ленини для ротации. Сперцян и Кривцов в центре полузащиты, они при Ивиче меняются. Если один выдвинулся вперед под Кордобу, второй держит позицию между ним и Черниковым. И наоборот, один атакует, второй на подстраховке. Я соглашусь, что Сперцян нестабилен, но это не опорная зона, это центр полузащиты. Черник хорошо работает в своей зоне, в матче со Спартаком даже игроком матча стал
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 17:58
Пока они играли только с аутсайдерами !!!
RomM84
RomM84 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:21
Ну уважаемый ну какие казачки? Казачки пока в первой лиге барахтаются. Хоть я их и жду в премьеру с нетерпением, хочется знаете ли свое краснодарское дерби, а тут у нас быки и быки взяли неплохой старт! Жду от них продолжения банкета!
RomM84
RomM84 ответ юр4ик (раскрыть)
вчера в 16:17
Друже если ты гулял по парку там есть амфитеатр... Даже если наши бычки на выезде катают то можно там глянуть, а так да парк шикарнейший, спасибо за теплые слова
alexgurzan
alexgurzan ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:47
Начисление очков.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:15
Я тоже, Уважаю Ваше мнение, но я не категорически утверждаю, a только делаю предположения. У Краснодара не хватает стабильности на весь сезон- вот в чем беда. По поводу дыры в защите. Дыры, возможно нет, но есть проблемы в опорной зоне и ощутимые. Полузащита сильная. Сперцян- незаурядный футболист, но над психологией стоит поработать, и не только ему- вся команда, иногда ведет себя несдержанно...

Победа над Спартаком мало о чем говорит. Спартак играет сам и даёт играть соперникам. По стилю, чем-то похожи, к тому же, Спартак не ставил перед Краснодаром неразрешимых задач...
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:23
Хорошее мнение. Уважаю, но не согласен) еще бы болельщик любой топ-7 команды был согласен, что команда не станет чемпионом. А в целом, да, стабильности не особо, но красиво. С одной маленькой деталью. Прошло 7 туров, а гола пропущено два. Кубок не берем, там вратарь другой, защита другая и второй состав в принципе выходит со старта. Мне приятно видеть, что в обороне наконец-то не дыра, хоть там все стабильно стало. В Грозном верю в своих, 0:2, с такой непробиваемой защитой
5n7qbj7cygsg
5n7qbj7cygsg
вчера в 13:52
Краснодар симпатично сейчас играет, пора ему побороться за чемпионство
юр4ик
юр4ик
вчера в 13:24, ред.
Друзья, посчастливилось побывать на стадионе Краснодара - это волшебно. Я был на Камп Ноу, Сантьяго Бернабеу и в лучших стадионах России в столице и Питере. Эти стандарты отдыхают на фоне стадиона и при стадионной территории ФК Краснодар.

Я много раз слышал что парк и инфраструктура футбольного клуба Краснодар на европейском уровне, но воспринимал их как дежурные слова. А на самом деле, я в полном восторге. Желаю этой команде и лично Галицкому (который по словам горожан болеет онкологией) долгожданной и заслуженной победы в Чемпионате России, пусть и в такое время.

Всем советую, если будете недалеко от Краснодара посетить парк. Внимание он БЕСПЛАТНЫЙ .
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:06
Шансы достаточно высоки, на мой взгляд.
Capral
Capral
вчера в 12:59
В чемпионство Краснодара не верю. Нравится стиль команды, комбинационный футбол, "венские кружева" Краснодара. Но вот, думается мне, что стабильности не хватает команде. Да, красиво, технично играют, приятно глазу, но на чемпиона, как мне кажется- команда не похожа. Даже в игре со Спартаком отчетливо бросались в глаза- слабая защита Краснодара и особенно опорная зона. Если в атаке, всё неплохо- острое, техничное и креативное нападение, то в обороне проблемы имеются...

Вратарь Сафонов? Ну так, относительно стабильный, но порой допускающий простые ошибки и очень любящий играть на публику, а вратарь должен играть максимально просто- это слова Л.И.Яшина, который, максимально старался упростить свою игру. Вобщем, Краснодар очень симпатичная команда, исповедущая самый комбинационный футбол в ПЛ, но с определенными существенными недостатками, которые, как мне кажется- не позволяют команде замахнуться на чемпионство.

И последнее. Много говорят про нынешнего тренера команды, про предшественников. Но никто не вспоминает Муслина- первого тренера быков. А ведь именно он, первым, стал прививать команде комбинационный футбол!

В игре в Грозном, позволю себе дать прогноз 2:1 победа Ахмата.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:38
Старт "кубанских казачков" впечатляет, но уже в следующем туре в Грозном подопечные Ромащенко постараются закрыть последний нолик в графе поражения турнирной таблицы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:35
На то они и Быки !!!
Молодцы ребятушки, так держать !!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:28
У Краснодара в этом сезоне есть шансы обновить еще не один клубный рекорд. Но главный из рекордов - чемпионство. Сможет ли?
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