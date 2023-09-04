«Краснодар» ни разу не уступал в счёте в новом сезоне РПЛ

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вчера, 12:21

«Краснодар» ни разу не уступал в счете в новом сезоне Российской-Премьер-Лиги.

Это единственная команда в текущем сезоне, ни разу не находившаяся в статусе отыгрывающейся.

Также «Краснодар» пропустил лишь 2 гола в стартовых семи турах – это клубный рекорд.