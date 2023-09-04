«Краснодар» ни разу не уступал в счёте в новом сезоне РПЛ

«Краснодар» ни разу не уступал в счете в новом сезоне Российской-Премьер-Лиги.
Это единственная команда в текущем сезоне, ни разу не находившаяся в статусе отыгрывающейся.
Также «Краснодар» пропустил лишь 2 гола в стартовых семи турах – это клубный рекорд.
Я много раз слышал что парк и инфраструктура футбольного клуба Краснодар на европейском уровне, но воспринимал их как дежурные слова. А на самом деле, я в полном восторге. Желаю этой команде и лично Галицкому (который по словам горожан болеет онкологией) долгожданной и заслуженной победы в Чемпионате России, пусть и в такое время.
Всем советую, если будете недалеко от Краснодара посетить парк. Внимание он БЕСПЛАТНЫЙ .
Я много раз слышал что парк и инфраструктура футбольного клуба Краснодар на европейском уровне, но воспринимал их как дежурные слова. А на самом деле, я в полном восторге. Желаю этой команде и лично Галицкому (который по словам горожан болеет онкологией) долгожданной и заслуженной победы в Чемпионате России, пусть и в такое время.
Всем советую, если будете недалеко от Краснодара посетить парк. Внимание он БЕСПЛАТНЫЙ .