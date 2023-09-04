Магомед-Шапи Сулейманов согласовал контракт с греческим «Арисом»

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вчера, 18:58

По информации источника, полузащитник «Краснодара» согласовал личный контракт с греческим «Арисом».

Сообщается, что российский клуб принял предложение «Ариса» об аренде хавбека. Футболист отправится в Грецию на этой неделе.