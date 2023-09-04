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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Магомед-Шапи Сулейманов согласовал контракт с греческим «Арисом»

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протон
протон
сегодня в 07:06
Как один из самых перспективных в свое время российских игроков, который к 20 годам уже успел забить больше 20 голов за основной Краснодар, оказался не нужен условному Ахмату или Уралу.
Наследие Кокорина .
TheBoLt
TheBoLt ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:15
Этот игрок был замешан в скандале с руководством клуба, ровно в том, когда Уткин и Игнатьев пинками вылетели из клуба. а от этого избавиться не могут никак
Mekail
Mekail
вчера в 19:43
Думаю что ему пойдет на пользу эта аренда.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:35
В общем, кто-то из греческих игроков скоро получит по щщам))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:21
Технический директор «Аякса» Свен Мислинтат объяснил, почему амстердамский клуб не подписал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По словам функционера, дело не в футбольных навыках Сперцяна, а в том, что он играет в России.

«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в «Аяксе» кем-то вроде Кевина Де Брёйне в «Манчестер Сити». Это особенный игрок. Таких, как он, за такие деньги не найти», — приводит слова Мислинтата...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:07
У этого игрока маниакальное желание играть за границей.
Гость
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