Магомед-Шапи Сулейманов согласовал контракт с греческим «Арисом»

По информации источника, полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов согласовал личный контракт с греческим «Арисом».
Сообщается, что российский клуб принял предложение «Ариса» об аренде хавбека. Футболист отправится в Грецию на этой неделе.
По информации источника, полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов согласовал личный контракт с греческим «Арисом».
Сообщается, что российский клуб принял предложение «Ариса» об аренде хавбека. Футболист отправится в Грецию на этой неделе.
Наследие Кокорина .
Наследие Кокорина .
«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в «Аяксе» кем-то вроде Кевина Де Брёйне в «Манчестер Сити». Это особенный игрок. Таких, как он, за такие деньги не найти», — приводит слова Мислинтата...
«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в «Аяксе» кем-то вроде Кевина Де Брёйне в «Манчестер Сити». Это особенный игрок. Таких, как он, за такие деньги не найти», — приводит слова Мислинтата...