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Защитник «Локомотива» Конти ушёл в аренду в аргентинский «Колон»

вчера, 12:10

Защитник «Локомотива» Херман Конти перешёл на правах аренды до июня 2024 года в «Колон». Об этом сообщила пресс-служба «красно-зелёных».

Всем привет! Это Херман Конти. К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать всё, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там. Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником «Локо», — прокомментировал футболист.

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Все комментарии
1 984
1 984 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
Частично с вами соглашусь. Я тоже считаю, что все должны быть в равных условиях. Только, как житель географического центра нашей страны (МСК +4), могу сказать, что так не бывает и сложности связанные с часовыми поясами всё равно возникают. И жители восточных областей испытывают ряд неудобств. Разница лишь в том, что "европейцы" этого даже не замечают. Я могу привести несколько примеров, но остановлюсь лишь на одном: несколько месяцев тому назад администрация пойдя на поводу у пользователей недовольных малым количеством событий в финальный день добавила несколько матчей. Проблема была в том, что на Востоке уже наступила ночь. Так что, дорогие "европейцы" - 1:1!
Кроме этого есть и другие нюансы, от тактики в предпоследний день (когда решается кто пройдёт в гр. Яшина), до ежедневной перезагрузки сайта в 4:00 МСК с отключением на 15 минут.
В целом я целиком за равные условия, только равные для всех, и в гонке за права "европейцев" не нужно забывать и про "азиатов".
ОПС
ОПС
вчера в 12:23
Пусть ему сопутсствукет удача! Хорошо!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:22
Похоже Локомотив ему еще и зарплату будет приплачивать из собственного кармана.
Гость
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