Защитник «Локомотива» Конти ушёл в аренду в аргентинский «Колон»

Защитник «Локомотива» Херман Конти перешёл на правах аренды до июня 2024 года в «Колон». Об этом сообщила пресс-служба «красно-зелёных».
Всем привет! Это Херман Конти. К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать всё, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там. Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником «Локо», — прокомментировал футболист.
Кроме этого есть и другие нюансы, от тактики в предпоследний день (когда решается кто пройдёт в гр. Яшина), до ежедневной перезагрузки сайта в 4:00 МСК с отключением на 15 минут.
В целом я целиком за равные условия, только равные для всех, и в гонке за права "европейцев" не нужно забывать и про "азиатов".
Кроме этого есть и другие нюансы, от тактики в предпоследний день (когда решается кто пройдёт в гр. Яшина), до ежедневной перезагрузки сайта в 4:00 МСК с отключением на 15 минут.
В целом я целиком за равные условия, только равные для всех, и в гонке за права "европейцев" не нужно забывать и про "азиатов".