Защитник «Локомотива» Конти ушёл в аренду в аргентинский «Колон»

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вчера, 12:10

Защитник «Локомотива» перешёл на правах аренды до июня 2024 года в «Колон». Об этом сообщила пресс-служба «красно-зелёных».

Всем привет! Это Херман Конти. К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать всё, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там. Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником «Локо», — прокомментировал футболист.