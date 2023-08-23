Полузащитник Константин Шильцов продлил контракт со «Спартаком» и перейдёт на правах аренды до конца сезона в «Родину». Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».
У команды Первой лиги будет право выкупа хавбека.
Полузащитник Константин Шильцов продлил контракт со «Спартаком» и перейдёт на правах аренды до конца сезона в «Родину». Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».
У команды Первой лиги будет право выкупа хавбека.
Причина: Флуд. Материалы: "Спартак" отдал Шильцова в аренду "Родине".
Все вопросы по бану можно задать только в теге "вопрос_модератору" в комментариях."
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Нельзя товарищу задать вопрос?
У вас на ресурсе года он сидел, причём не нарушая дисциплину!
Причина: Флуд. Материалы: "Спартак" отдал Шильцова в аренду "Родине".
Все вопросы по бану можно задать только в теге "вопрос_модератору" в комментариях."
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Нельзя товарищу задать вопрос?
У вас на ресурсе года он сидел, причём не нарушая дисциплину!
Добра и здравия!
Добра и здравия!