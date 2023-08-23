«Спартак» отдал Шильцова в аренду «Родине»

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вчера, 19:29

Полузащитник продлил контракт со «Спартаком» и перейдёт на правах аренды до конца сезона в «Родину». Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

У команды Первой лиги будет право выкупа хавбека.