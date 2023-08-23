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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» отдал Шильцова в аренду «Родине»

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:05
"Вам запрещается добавлять комментарии до 23.08.2023 23:00
Причина: Флуд. Материалы: "Спартак" отдал Шильцова в аренду "Родине".
Все вопросы по бану можно задать только в теге "вопрос_модератору" в комментариях."
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Нельзя товарищу задать вопрос?
У вас на ресурсе года он сидел, причём не нарушая дисциплину!
DVOK68
DVOK68 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:55
Олег!Твоя ставка самая лучшая-желаю выигрыша!)
Добра и здравия!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:59
Да и хрен с ним !
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:57
В прошлом сезоне играл за НиНо в РПЛ, довольно неплохо....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:35
Посмотрите пожалуйста мою ставку Уфа- Носта
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:33
Право выкупа есть, а денег нет
протон
протон
вчера в 19:31
Джикию отдайте в придачу..
Гость
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