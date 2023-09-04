Роналду не верит, что его рекорд по голам за карьеру побьют при его жизни

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вчера, 19:48

Нападающий «Аль-Насра» прошёл проверку на детекторе лжи.

Во время теста португальца спросили, верит ли он, что кто-нибудь сможет превзойти его рекорд по голам за карьеру (850) при его жизни. Игрок ответил отрицательно. Детектор показал, что ответ является правдивым.

Также футболисту был задан вопрос, считает ли он себя лучшим бомбардиром всех времён. Роналду ответил: «Да». Здесь полиграф также признал правдивость ответа.