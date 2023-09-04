Роналду не верит, что его рекорд по голам за карьеру побьют при его жизни

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошёл проверку на детекторе лжи.
Во время теста португальца спросили, верит ли он, что кто-нибудь сможет превзойти его рекорд по голам за карьеру (850) при его жизни. Игрок ответил отрицательно. Детектор показал, что ответ является правдивым.
Также футболисту был задан вопрос, считает ли он себя лучшим бомбардиром всех времён. Роналду ответил: «Да». Здесь полиграф также признал правдивость ответа.
Формально, ты прав. Но вспомни, когда Шеве, для того чтобы превзойти легендарного итальянского нападающего и стать лучшим бомбардиром Серии А за все годы, не хватило 20 голов. Вне всякого сомнения, Шева- за один сезон побил бы рекорд и стал бы лучшим бомбардиром в Серии А!!! Но, его неожиданный отъезд в Лондон- спутал все планы...
Ты говоришь- Месси моложе на два года. Да, но ты не учитываешь двух вещей. Первое, ему уже давно не 18, а второе- его ген роста, при котором, он может неожиданно для всех прервать свою футбольную карьеру. Ну или серьезная травма, что в таком возрасте- тоже возможно...
Формально, ты прав. Но вспомни, когда Шеве, для того чтобы превзойти легендарного итальянского нападающего и стать лучшим бомбардиром Серии А за все годы, не хватило 20 голов. Вне всякого сомнения, Шева- за один сезон побил бы рекорд и стал бы лучшим бомбардиром в Серии А!!! Но, его неожиданный отъезд в Лондон- спутал все планы...
Ты говоришь- Месси моложе на два года. Да, но ты не учитываешь двух вещей. Первое, ему уже давно не 18, а второе- его ген роста, при котором, он может неожиданно для всех прервать свою футбольную карьеру. Ну или серьезная травма, что в таком возрасте- тоже возможно...
У Месси нет цели набить статистику, но полностью исключать вероятность того, что он может опередить Роналду глупо.
У Месси нет цели набить статистику, но полностью исключать вероятность того, что он может опередить Роналду глупо.
Когда-то рекорд по голам Бицана считалось недостижимым, но вот Месси и Роналду побили его рекорд. Мир не стоит на месте. Медицина развивается. Не удивлюсь, если через 10 лет нормой станет играть до 40 лет, как сейчас до 35. + ФИФА организовывает всё больше турниров, а значит количество игр будет расти и вместе с ними шансы. Нельзя исключать на 100%, что рекорд устоит.
Что касается Месси, то у него самые большие шансы побить рекорд Роналду. Захочет ли, это вопрос. Месси доказал, что статистика для него второстепенная вещь, когда добровольно уехал из Европы, когда до рекорда Роналду оставалось 11 голов. ПСЖ ведь предлагал продлить контракт, или Месси мог самостоятельно активировать опцию продления. Человек выиграл всё, добился всего. Нужно ли ему во всем быть первым это вопрос, ответ на который знает только он. Могу предположить, что Месси будет играть еще 3 года до ЧМ 2026 и много забивать за Майами. Сможет ли Роналду 3 года держать свой уровень, сильно сомневаюсь.
Когда-то рекорд по голам Бицана считалось недостижимым, но вот Месси и Роналду побили его рекорд. Мир не стоит на месте. Медицина развивается. Не удивлюсь, если через 10 лет нормой станет играть до 40 лет, как сейчас до 35. + ФИФА организовывает всё больше турниров, а значит количество игр будет расти и вместе с ними шансы. Нельзя исключать на 100%, что рекорд устоит.
Что касается Месси, то у него самые большие шансы побить рекорд Роналду. Захочет ли, это вопрос. Месси доказал, что статистика для него второстепенная вещь, когда добровольно уехал из Европы, когда до рекорда Роналду оставалось 11 голов. ПСЖ ведь предлагал продлить контракт, или Месси мог самостоятельно активировать опцию продления. Человек выиграл всё, добился всего. Нужно ли ему во всем быть первым это вопрос, ответ на который знает только он. Могу предположить, что Месси будет играть еще 3 года до ЧМ 2026 и много забивать за Майами. Сможет ли Роналду 3 года держать свой уровень, сильно сомневаюсь.