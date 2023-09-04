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Роналду не верит, что его рекорд по голам за карьеру побьют при его жизни

вчера, 19:48

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошёл проверку на детекторе лжи.

Во время теста португальца спросили, верит ли он, что кто-нибудь сможет превзойти его рекорд по голам за карьеру (850) при его жизни. Игрок ответил отрицательно. Детектор показал, что ответ является правдивым.

Также футболисту был задан вопрос, считает ли он себя лучшим бомбардиром всех времён. Роналду ответил: «Да». Здесь полиграф также признал правдивость ответа.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:07
Ну учитывая его нынешнюю стату в 38, это не выглядит чем то нереальным
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:27
Оставьте силы Рони, для любви, себе подобным.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:00
Верит - не верит: напомнило гадание на ромашке. А если бы он сказал, что верит, что от этого изменится ? Философская категория, которая ни к чему не обязывает.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:53, ред.
Вопрос только в том - сможет лишь кто-нибудь забить столько красивых и решающих,значащих голов ,а не восемьсот писят . И Рон дал верный, абсолютно, ответ
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:18
Месси побъёт.
Capral
Capral
вчера в 22:15
Elliada, ты больше не в игноре. Предлагаю- нормально, цевилизованно общаться. Существует много интересных тем для обсуждения...
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
вчера в 22:09
Кому верить даже не знаю!
Elliada
Elliada
вчера в 21:52
Capral
Когда-то рекорд по голам Бицана считалось недостижимым, но вот Месси и Роналду побили его рекорд. Мир не стоит на месте. Медицина развивается. Не удивлюсь, если через 10 лет нормой станет играть до 40 лет, как сейчас до 35. + ФИФА организовывает всё больше турниров, а значит количество игр будет расти и вместе с ними шансы. Нельзя исключать на 100%, что рекорд устоит.

Что касается Месси, то у него самые большие шансы побить рекорд Роналду. Захочет ли, это вопрос. Месси доказал, что статистика для него второстепенная вещь, когда добровольно уехал из Европы, когда до рекорда Роналду оставалось 11 голов. ПСЖ ведь предлагал продлить контракт, или Месси мог самостоятельно активировать опцию продления. Человек выиграл всё, добился всего. Нужно ли ему во всем быть первым это вопрос, ответ на который знает только он. Могу предположить, что Месси будет играть еще 3 года до ЧМ 2026 и много забивать за Майами. Сможет ли Роналду 3 года держать свой уровень, сильно сомневаюсь.
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:43
Понятное дело, что нарциссизм Роналду не даст ему уступит последнее, в чем он опережает Месси, но травмы для Роналду тоже никто не отменял. Конечно, в последние годы он пасется около штрафной и избегает контакта с противником, таким образом минимизирует степень усталости и риск получения травмы, но никто не застрахован на 100%. К тому же, не забывай, что через год заканчивается его контракт с Аль-Насром. Сомневаюсь, что саудиты будут продлевать с ним контракт. Звезд он завлек, свою работу выполнил, больше он не нужен, как и другим клубам.

У Месси нет цели набить статистику, но полностью исключать вероятность того, что он может опередить Роналду глупо.
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:23
Сомневюсь что гном сможет дольше его играть. Рон физически сильнее а гном уже еле ноги волочит. Думаю он завершит кареру раньше.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:20, ред.
Рон не досегаем для конкурентов! Не кто не сможет столько много лет подряд держать стабильно высочайший уровень, кто то загуляет, кто то теряет мотивацию после успеха, кому то мешают травмы, а Рон каждый год пахал на результат. Больше нет таких трудолюбивых футболистов как он. Он раньше всех приходит на тренеровку и позже всех уходит и в 39 лет даст фору молодым. Поэтому он и лучший!!
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 21:04
Рано или поздно побьют!
Capral
Capral
вчера в 20:52
Elliada.
Формально, ты прав. Но вспомни, когда Шеве, для того чтобы превзойти легендарного итальянского нападающего и стать лучшим бомбардиром Серии А за все годы, не хватило 20 голов. Вне всякого сомнения, Шева- за один сезон побил бы рекорд и стал бы лучшим бомбардиром в Серии А!!! Но, его неожиданный отъезд в Лондон- спутал все планы...

Ты говоришь- Месси моложе на два года. Да, но ты не учитываешь двух вещей. Первое, ему уже давно не 18, а второе- его ген роста, при котором, он может неожиданно для всех прервать свою футбольную карьеру. Ну или серьезная травма, что в таком возрасте- тоже возможно...
112910415
112910415
вчера в 20:45
великий действительно так считает, сомнений нет
Elliada
Elliada
вчера в 20:35
Ну теперь понятно, что полиграф не настоящий, либо всё это фикция. Как можно не верить, что рекорд по голам устоит, когда Месси отстает всего на 32 гола??? А он моложе на 2 года
g5z3sq946w7r
g5z3sq946w7r
вчера в 20:34
Чтобы узнать ответы на такие вопросы детектор не нужен,его ответы были предсказуемы, больно он самовлюблённый
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:29
все никак не могли придумать, как же вернуть Роналду в информационное пространство, придумали полиграф )
pomor45
pomor45 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:29
Вот такой вопрос и следовало ему задать: "Не слишком ли вы самоуверенны?"
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
Похоже назревает звёздный суицид.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:25
Довольно самоуверенное заявление
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:20
Не надо так рано умирать, Криш.. Живи. Футбол это только спорт и не вся жизнь.. Надо как-то с психологом ему поработать. Нездоровые мысли, нездоровые.. Без шуток..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:16
Он что умирать собрался?! Там Мбаппе и Холанд стоят
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:14
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 19:58
    Полиграф в дурдоме.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 19:54
    Главное, чтобы окружающие так считали... есть конкуренты...
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