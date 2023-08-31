Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Португалец, оформив дубль с пенальти в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Шабаб» (4:0), забил уже 517 голов в национальных лигах. По этому показателю он превзошёл Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, на счету которых 515 мячей.
Отмечается, что в рейтинге не учитываются голы, забитые в региональных лигах. По этой причине в списке нет Пеле, Ромарио и других известных бомбардиров.
Так и должно быть: сам заработал, сам потратил. Всё как у нас с тобой - фрилансеров).
Так и должно быть: сам заработал, сам потратил. Всё как у нас с тобой - фрилансеров).
Месси: 580 игр, 497 голов (60 пенальти, 41 со штрафных), 222 ассистов. 497+222 = 719 очков. 12 выигранных чемпионств. 6 ЗБ.
Месси: 580 игр, 497 голов (60 пенальти, 41 со штрафных), 222 ассистов. 497+222 = 719 очков. 12 выигранных чемпионств. 6 ЗБ.
ага
учитывая что он аргентинец
ага
учитывая что он аргентинец
хоть кто то здраво выделяет Криштиану
хоть кто то здраво выделяет Криштиану
Пора бы для него персональную лигу создать, в которой не нужно бегать 90 минут. Только бить серии пенальти. Уже тыс. двадцать бы наколотил ахаха
Пора бы для него персональную лигу создать, в которой не нужно бегать 90 минут. Только бить серии пенальти. Уже тыс. двадцать бы наколотил ахаха
https://youtu.be/PxJa4K3zCoc?feature=shared
https://youtu.be/C8Yhv3ZWdig?feature=shared