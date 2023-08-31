Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах

1693464526

вчера, 09:48

Нападающий «Аль-Насра» установил новый мировой рекорд, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ).

Португалец, оформив дубль с пенальти в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Шабаб» (4:0), забил уже 517 голов в национальных лигах. По этому показателю он превзошёл Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, на счету которых 515 мячей.

Отмечается, что в рейтинге не учитываются голы, забитые в региональных лигах. По этой причине в списке нет Пеле, Ромарио и других известных бомбардиров.