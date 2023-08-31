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Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах

вчера, 09:48

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Португалец, оформив дубль с пенальти в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Шабаб» (4:0), забил уже 517 голов в национальных лигах. По этому показателю он превзошёл Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, на счету которых 515 мячей.

Отмечается, что в рейтинге не учитываются голы, забитые в региональных лигах. По этой причине в списке нет Пеле, Ромарио и других известных бомбардиров.

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Перевод с iffhs.com Фото: ФК «Аль-Наср» (Эр-Рияд)
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:26
и в Млс еще не играл там бы вообще можно было тысячу голов забить в такой лиге любителей.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:52
Роник,мы ещё с тобой на Фаррерах не играли! Хрен кто догонит и через тысячу лет.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:35
Круто Рон продолжает бить рекорды а гном далеко по зади. Остались ли еще рекорды которые не покорились ему?? Не думаю. А если есть то он и их скоро побьет. Во истину Роналду лучший в футболе!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:37
А-ха-ха-ха... 😄🤭👏👏👍👍..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:23
Все шансы забить 600 мячей.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:16
4-й десяток ему уже девятый год идёт :-)
протон
протон ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 11:59
Это какие-то безумные цифры от одержимого человека. 4 десяток пошёл, а он останавливаться не собирается
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:26, ред.
"Сам нырял, сам исполнял."

Так и должно быть: сам заработал, сам потратил. Всё как у нас с тобой - фрилансеров).
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 11:19
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Мул 24 (раскрыть)
    вчера в 11:15
    Не, СА - топ-чемпионат.. Хе..🤭😄..
    Baggio R.
    Baggio R. ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 10:54
    И что с того, что он аргентинец? Он воспитанник Барселоны, с детства там. Так что до Майами играл только в топ-5. Век живи - век учись.
    Elliada
    Elliada ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:44
    Каждый пятый гол с пенальти. 105 из 517 с пенальти. Сам нырял, сам исполнял.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:43
    Роналду: 670 игр, 517 голов (105 пенальти, 34 со штрафных), 148 ассистов. 517+148 = 665 очков. 7 выигранных чемпионств. 4 ЗБ

    Месси: 580 игр, 497 голов (60 пенальти, 41 со штрафных), 222 ассистов. 497+222 = 719 очков. 12 выигранных чемпионств. 6 ЗБ.
    FenixSL
    FenixSL ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 10:42, ред.
    А Месси вообще всё время играл в топ-5

    ага
    учитывая что он аргентинец
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 10:41
    спасибо, Виталий Кошелев
    хоть кто то здраво выделяет Криштиану
    Мул 24
    Мул 24 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 10:30
    Франция топ чемпионат🤣🤣🤣
    Barcelona
    Barcelona
    вчера в 10:17
    Грош цена этому рекорду!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 10:13
    Неплохо.. Только вот Бицан и Пушкаш всегда в Европе играли.. А Месси вообще всё время играл в топ-5 и забил там больше Гешы, проведя там на 2 года меньше.. Хе.. И потом, неужели чемп условной Бразилии хуже СА?.. "Прогиб" от Гешы - не защитан.. Липовый рекорд .. А-ха-ха-ха...😄🤭..
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:03
    конечно, 500 из 517.При этом один забит волосами-не стоит забывать про этот уникальный рекорд
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:01
    По голам с пенальти побил рекорд наверно уже давно?))
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:01
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 09:59
    Вот и пенальтист на что-то сгодился.
    Пора бы для него персональную лигу создать, в которой не нужно бегать 90 минут. Только бить серии пенальти. Уже тыс. двадцать бы наколотил ахаха
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:56
    Где то в Майами...

    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:52
    Кто то из фанатов Месси узнал об этом...

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