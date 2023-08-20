Месси стал самым титулованным в истории футбола. Лионель – новый Король игры

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сегодня, 12:46

В Катаре поставил точку, а теперь развлекается.

Месси взял трофей с последней командой МЛС

До Месси «Интер Майами» называли худшей командой регулярного сезона. Клуб по-прежнему в таком статусе, лишь после победного финала над «Нэшвиллом» по пенальти в Кубке лиг вернутся к поединкам чемпионата. В Восточной конференции «Интер Майами» на последнем месте с 18 очками в 22 играх с разницей мячей минус 14. В общем зачете с учетом Западной конференции ниже может опуститься «Колорадо Рэпидс», но пока у клуба из Денвера на один пункт больше.

За короткий срок новый тренер Херардо Мартино – его одобрил Месси, а также опытные новички Альба и Бускетс сумели преобразить команду. Но в центре внимания новый капитан клуба Бекхэма. Лионель Андрес Месси выиграл рекордный 44-й трофей на взрослом уровне, что позволяет обойти арестанта Дани Алвеса. Кубок лиг – турнир для клубов из МЛС и Мексики, стал проверкой для команды из Майами. По пути к трофею учились отыгрываться, громить соперников, побеждать в серии пенальти и меняли психологию коллектива.

Не будем обманывать, будто Месси мгновенно сделал очень слабую команду сильной. Вчера в финале был смешной эпизод, когда Бускетс гениальным пасом через все поле вывел напарника на ворота, а тот не сумел забить. Но достаточно статистики Месси, чтобы с уверенностью заявить, что аргентинец улучшил команду и заслужил рекордный трофей. В семи официальных матчах за «Интер» у Лионеля 10 голов и 1 ассист.

Теперь Бэтмен окончательно победил Супермена

Серхио Рамос отпраздновал 60 миллионов подписчиков в одной из социальных сетей. В комментарии пришел Роналду с ехидной шуткой, что испанцу надо дописать ноль, чтобы победить португальца. У форварда «Аль-Насра» более 600 миллионов ботов и живых людей в подписчиках. Криштиану важно было похвастаться, на что Рамос ответил напоминанием, что он чемпион мира по футболу, в отличие от Роналду.

Победа Месси в Катаре на ЧМ изменила расклад в извечной паре футбольных супергероев. Если раньше можно было говорить, что речь об эпохе Месси против Роналду, то чем глубже Криштиану закапывает себя в эгоцентризм, тем очевиднее победа Лионеля. Получается эра Месси, в которой у Супермена из Португалии почетная роль Кена при Барби – главной героине фильма в розовых цветах «Интера».

Победы Месси на Кубках Америки и мира, долгожданные для Аргентины, поскольку прервали грустные серии с 1993-го и 1986 годов соответственно. Также очевидна лидерская роль Лионеля в качестве грамотного капитана сборной, которым он не был изначально, но стал. Успехи Месси отодвигают на задний план успех Роналду на Евро-2016. Криштиану тоже великий футболист и снайпер, но теперь многие выберут сначала Лионеля.

Тут также вопрос вкуса, хотя многие люди разбалованы возможностью ставить оценки. Фильмам лепят единицы не по качеству, а в схеме «нравится», «не нравится», «согласен», «не согласен». Вам может не нравиться Месси, тогда даже 44 трофея в его коллекции не убедят, что это Король футбола. Но человек, который празднует голы в стиле героев вселенной «Marvel» был участником футбольной битвы из вселенной DC. Из Месси и Роналду не буквальные Бэтмен и Супермен, оба не настолько мрачные, как выдуманные летающие парни в трико.

Но итог финальной битвы очевиден. Месси счастлив в «Интере», у него новый трофей в руках. Лионеля обожают фанаты спорта в США , влияет на огромную индустрию. А Роналду после двух поражений с «Аль-Насром» перекрыл эффект от Кубка арабских чемпионов, который выиграл. В США футбол сильнее, чем в Саудовской Аравии, развивался дольше. В МЛС со времен Пеле звали ветеранов, а шейхи скупают не старых звезд и пытаются залезть в Лигу чемпионов. Это разные комиксы, и публике больше нравится история Месси, который отказался от 1 миллиарда евро от шейхов.

Лионель стал лучшим игроком в истории футбола

Не стоит путать с самым важным человеком. В этой категории победит Кройф. Йохан опередил время, как и Пеле. Но бразилец играл в мире, где ещё не создали современный тотальный футбол. Йохан стал предводителем реформ, изменил игру. А дальше был тренером, который породил гегемона настоящего – Хосепа Гвардиолу. И «Барселону» с Месси тоже изобрел голландец, «тики-така» пришла от Кройфа.

Также помним Марадону. Роналду и Месси – трезвенники, а Диего был самой талантливой звездой рок-н-ролла в футболе вместе с бразильцем Роналдо. Вряд ли Месси еще одареннее, зато стабильнее. Гениальность в простоте, у Лионеля невероятный стиль. Хорошо заметно в США , где аргентинец на паузах всех убирает. В отличие от ПСЖ , где был несчастлив, в Майами он снова артист со свежим вдохновением.

Футбол — это искусство. Искусство, подаренное миру для имитации войны вместо реальных разрушений. Многие этим даром пользуются. Роналду и Месси символизировали войну Мадрида и Барселоны, хотя Фергюсон настаивал, чтобы португалец и аргентинец вместе играли в «Барселоне». Роналду отказался, он хотел быть конкурентом Месси. Лионель немного в другом измерении, ему футбол важнее.

Обидно, что Месси впустую потратил время во Франции, как сейчас тратит Мбаппе. Но нельзя всегда только побеждать. Клубы Месси жестко пороли в Лиге чемпионов. Но в этом тоже красота футбола. Вряд ли «Интер» из Майами станет чемпионом МЛС , ведь у них три легенды футбола и слабый состав. Но Месси подарил сказку в Кубке Лиг, а дальше будет загорать, проводить время с близкими и наслаждаться голами.

Если дождутся Луиса Суареса без травм, то через год попробуют удивить. А пока желаем Месси того же, что желаем Роналду. Чтобы травмы обошли стороной, получилось сыграть на ближайших крупных турнирах для сборных. Не важно, сколько им лет. Оба из десятки величайших игроков. Месси можно ставить первым, но остальные – Пеле, Марадона, Кройф, Зидан и три Рональда, тоже заслуживают комплиментов.