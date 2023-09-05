Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол «Зенита» в ворота ЦСКА

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сегодня, 00:41

Защитник «Зенита» разогнался до 33,84 км/ч, когда побежал праздновать гол Дугласа Сантоса в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Об этом сообщает официальный телеграм-канал Премьер-Лиги.

Бразилец покинул поле на 82-й минуте игры, его заменил Андрей Мостовой. После того как петербуржцы сравняли счёт на 88-й, бывший футболист «армейцев» выбежал со скамейки запасных, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с партнёрами.