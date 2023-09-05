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Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол «Зенита» в ворота ЦСКА

сегодня, 00:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Марио Фернандес разогнался до 33,84 км/ч, когда побежал праздновать гол Дугласа Сантоса в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Об этом сообщает официальный телеграм-канал Премьер-Лиги.

Бразилец покинул поле на 82-й минуте игры, его заменил Андрей Мостовой. После того как петербуржцы сравняли счёт на 88-й, бывший футболист «армейцев» выбежал со скамейки запасных, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с партнёрами.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 12:11, ред.
Я шокирован у Марио Фернандеса нет души. Нынешнее поведение смотрится дешево. Марио Фернандесу как будто стерли память, газпромовским баблом.
Red blu
Red blu
сегодня в 12:00, ред.
Мариуда ускорился как ужаленный, решив ещё больше прогнуться перед бомжами, так как в матче ничем не смог помочь лазурным.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:37
Это замедленная съемка ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:32
Без чести и достоинства.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:04
Дали бы мяч, побежал бы еще быстрее.
Mekail
Mekail
сегодня в 07:50
Интересно, а у кого секундомер был...:)))
bratskij1
bratskij1
сегодня в 07:40
12ник, больше про это тело и сказать нечего.
h28cecj9zj9j
h28cecj9zj9j
сегодня в 07:19
Гинерок в этот момент походу последние пальца себе поотгрыз по локти
adekvat
adekvat
сегодня в 07:10
Он бы так на поле бегал, старый перд.н.
протон
протон ответ Guzhel (раскрыть)
сегодня в 06:53
Воображаю, что было бы, забей он сам. А он очень старался, из кожи вон лез, прямо висел на воротах, как будто он центральный нападающий. В ЦСКА что-то такой заряженности на гол в чужие ворота он не демонстрировал. И если бы забил, там радости было бы как от решающего удара в серии пенальти в финале ЧМ, не меньше. Просто феноменальный гадский поступок, конечно. Мало ему было кинуть клуб со своим жуликом-агентом, так ещё и потом фонтаны нечистот изрыгает в сторону ЦСКА.
протон
протон
сегодня в 06:51
Если для вас является нормой, когда игрок 10 лет играет за один клуб, клянется в верности и любви и что в России за другой клуб играть не будет, а после плюет на свои же слова и разгоняется до 33,84 км/ч при забитом голе бывшей команде, то мне жаль не только его, но и вас, считать такое нормой, это дикая абсурдность, а таких гнилых персонажей могут оправдывать только аналогичные персонажи
Guzhel
Guzhel
сегодня в 06:22
Надо же так ненавидеть свой бывший клуб, чтобы творить такие вещи.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:04, ред.
Вот что бабки Газпрома с российским паспортом делают....
112910415
112910415
сегодня в 05:03
сильные чувства чудеса творят !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:26
Марио красава!!!
Думаю фанаты ЦСКА заценили этот рывок, он стал апогеем их отношения к Марио на протяжении всего матча, да и тот мальчик падаван мячей, который не хотел ему мяч давать тоже наверное заценил этот рывок.

Не понимаю тех кто говорит: "Я понимаю реакцию от ЦСКА, а вот реакцию Марио понять не могу, это типа не этично".

Я вот лично понимаю Марио и думаю он всё правильно сделал!!!
bv2x2ty2knq9
bv2x2ty2knq9
сегодня в 03:06
Чем ещё ярче распалил конские пуканы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:20
Хонда ускорялся ещё быстрей, когда уходил в точку).
Понимаю Марио.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:23, ред.
А говорили "толстый"...
Усейн Болт отдыхает...
Марио телепорт...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17
Рекорды ставит . Лёгкой атлетикой занимается по набережной Фантанки, по утрам бегает!)
Гость
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