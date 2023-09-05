Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол «Зенита» в ворота ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес разогнался до 33,84 км/ч, когда побежал праздновать гол Дугласа Сантоса в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Об этом сообщает официальный телеграм-канал Премьер-Лиги.
Бразилец покинул поле на 82-й минуте игры, его заменил Андрей Мостовой. После того как петербуржцы сравняли счёт на 88-й, бывший футболист «армейцев» выбежал со скамейки запасных, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с партнёрами.
Думаю фанаты ЦСКА заценили этот рывок, он стал апогеем их отношения к Марио на протяжении всего матча, да и тот мальчик падаван мячей, который не хотел ему мяч давать тоже наверное заценил этот рывок.
Не понимаю тех кто говорит: "Я понимаю реакцию от ЦСКА, а вот реакцию Марио понять не могу, это типа не этично".
Я вот лично понимаю Марио и думаю он всё правильно сделал!!!
Думаю фанаты ЦСКА заценили этот рывок, он стал апогеем их отношения к Марио на протяжении всего матча, да и тот мальчик падаван мячей, который не хотел ему мяч давать тоже наверное заценил этот рывок.
Не понимаю тех кто говорит: "Я понимаю реакцию от ЦСКА, а вот реакцию Марио понять не могу, это типа не этично".
Я вот лично понимаю Марио и думаю он всё правильно сделал!!!