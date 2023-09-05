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Машина Дзюбы оштрафована за неправильную парковку

вчера, 13:39

Range Rover, который принадлежит нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе, оштрафован сотрудниками МАДИ за неправильную парковку в центре Москвы.

Автомобиль был оставлен возле ресторана Grand Cru на Патриарших прудах. Неизвестно, был ли за рулём сам Дзюба.

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Все комментарии
CTePx
CTePx ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:38
Т.е. Месси много лет назад закончился, как футболист, а заодно Роналду и прочие звезды?
Viollator
Viollator
вчера в 19:35
Мащина Дзюба - Машина !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:48
Машина Дзюбы оштрафована за неправильную парковку

Тупее за последнее ничего не слышал.
Пусть теперь показания с машины Дзюбы возьмут, что она делала в этот день.
С большим нетерпением жду официального заявления, что она ответила на этот вопрос.
112910415
112910415
вчера в 18:07
нужны, нужны герою информационные поводы !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:50
Кореш его из Ариса шел таким же путем. Там и превышение скорости, и сплошная, и парковка.
Закончилось стулом. Судя по поведению до стула остался один шаг.
протон
протон
вчера в 17:00
Вопрос не в том, может или не может платить. А в том, что положил на всех окружающих дорогих россиян с прибором, и всё пофиг. О каком взаимном уважении может идти речь? Касается вообще не самого Дзюбы - он просто наглядный портрет - но и вообще огромной массы водятелов, которые элементарно "могу оплатить штраф
memphis
memphis
вчера в 16:45
Он обещал засунуть жезл ДПСнику или это только на журналистах работает?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:28
Тренер ЦСКА Федотов пару дней назад автобус припарковал и ничего...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:14
Эххх... Grand cru такое классное место, а Дзюба своим присутствием осквернил это место((
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:58
Машина Дзюба под стать его хозяину.
Omanga
Omanga
вчера в 15:54
Это дополнительная, серия в эпопее про Захаряна?
Futurista
Futurista
вчера в 15:45
Следующая новость: Машина Дзюбы продавала бензин...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:43
Машину нужно вызвать в полицию.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:51
Если спортсмен начал сниматься в рекламе, значит он уже заканчивается..., ну уж если его машина - то тем более...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:47
Надо было дождаться выхода из ресторана и попросить дунуть в трубочку.
lotsman
lotsman
вчера в 14:40, ред.
Обязательно надо вляпаться в историю. Если не сам Дзюба, то его машина. Интересно, как она могла так облажаться, когда сам Дзюба, с клюшкой для гольфа и смартфоном в руках, прыгал перед камерой оператора рекламных роликов. Но раз машина нарушила, то её обязательно надо оштрафовать. Например, изъять у неё заднее левое колесо.
Futurista
Futurista
вчера в 14:24
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:17
Ого, прям сенсационная новость. Завтра будет на обложках всех самых популярных новостных изданиях мира. Но интересно другое, каким боком эта новость относится к футболу?
kwj7rd9nrw6z
kwj7rd9nrw6z
вчера в 13:50
На ручник не поставил. Вернее, думал, что поставил, а как гайцы подъехали оказалось, что в руке-то не ручник
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Машина Дзюбы оштрафована за неправильную парковку .
Машину оштрафовали, это новый прикол !?! ))) Машина Дзюбы не смогла оплатить штраф , ввиду отсутствия у неё денег на карте !!!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:45
Несколько вопросов. МАДИ это автодорожный институт, они тоже штрафуют? Обысно водителя, или владельца штрафуют. А здесь машину?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:43
Правильно,хамить не надо!
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