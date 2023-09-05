Машина Дзюбы оштрафована за неправильную парковку .

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вчера, 13:39

Range Rover, который принадлежит нападающему «Локомотива» , оштрафован сотрудниками МАДИ за неправильную парковку в центре Москвы.

Автомобиль был оставлен возле ресторана Grand Cru на Патриарших прудах. Неизвестно, был ли за рулём сам Дзюба.