Машина Дзюбы оштрафована за неправильную парковку .

Range Rover, который принадлежит нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе, оштрафован сотрудниками МАДИ за неправильную парковку в центре Москвы.
Автомобиль был оставлен возле ресторана Grand Cru на Патриарших прудах. Неизвестно, был ли за рулём сам Дзюба.
Машину оштрафовали, это новый прикол !?! ))) Машина Дзюбы не смогла оплатить штраф , ввиду отсутствия у неё денег на карте !!!)
Машину оштрафовали, это новый прикол !?! ))) Машина Дзюбы не смогла оплатить штраф , ввиду отсутствия у неё денег на карте !!!)