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вчера, 16:31

Сегодня, 5 сентября, состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который пройдёт в декабре 2023 года в Саудовской Аравии.

На предварительном этапе «Аль-Иттихад» встретится с «Окленд Сити». Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с «Аль-Ахли». Во втором четвертьфинале «Леон» сыграет с «Урава Редс».

С 1/2 финала участие примут победитель Кубка Либертадорес, который определится позже, и победитель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити».