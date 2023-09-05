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Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира

вчера, 16:31

Сегодня, 5 сентября, состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который пройдёт в декабре 2023 года в Саудовской Аравии.

На предварительном этапе «Аль-Иттихад» встретится с «Окленд Сити». Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с «Аль-Ахли». Во втором четвертьфинале «Леон» сыграет с «Урава Редс».

С 1/2 финала участие примут победитель Кубка Либертадорес, который определится позже, и победитель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити».

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:34
Я подписан на 3-х пользователей. Оповещения о комментариях двух из них
мне приходят, а по третьему нет. В чем проблема, подскажите пожалуйста. Все настройки проверил, пока никак.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:44
Да ладно! Не может быть! Откуда ты знаешь?
Garrincha58
Garrincha58 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:25
деньги уже давно правят футболом и спортом в целом
Elliada
Elliada
вчера в 17:01
Сити выиграет турнир
протон
протон
вчера в 16:40
Если Тигрес выиграют турнир, то клубным чемпионом мира станет, в том числе и небезызвестный Рафаэль Кариока)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:38, ред.
Этот турнир уже вообще в какой-то цирк превратился. Может быть, для саудовского клуба и будет престижной такая награда, но Манчестер Сити совершенно точно радоваться этому не стоит. Очень плохо, что в нынешний футбол так сильно вмешиваются деньги, зачастую сам футбол превращая просто в фарс. Где же ты, старый добрый Межконтинентальный кубок?
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