Изучаем жеребьёвку ЛЕ. Группа смерти с английским топом и «Аяксом», Миранчук против «Спортинга»

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вчера, 18:38

Железобетонные фавориты есть почти везде.

Группа А

«Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка Топола»

Победитель ЛК в группе – «молотобойцы» преодолели спад прошлого сезона и после внушительного летнего усиления уверенно вкатываются в новый сезон. Именно они – фавориты квартета, а за вторую строчку будет бороться «Фрайбург». Немцы годом ранее уже отбирались из группы, но сразу натолкнулись на «Ювентус» и вылетели. К слову, встречались они и с «Олимпиакосом» — на групповой стадии. Тогда «бразильцы из Брайсгау» в обоих противостояниях набрали очки.

Прогноз Soccer.ru: «Вест Хэм» и «Фрайбург» — очевидные фавориты, греки имеют все шансы на путевку в Лигу конференций.

Группа B

«Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК

Группа смерти по меркам Лиги Европы. Амстердамцы отдали путевку в ЛЧ в аренду «Фейеноорду», как и чемпионский титул – но для второго по силе еврокубка это крепкий фаворит. Как и «Марсель», один из самых стабильных клубов Франции. А вот настоящая «темная лошадка» квартета – «Брайтон». С одной стороны, команда лишилась сразу двоих системообразующих полузащитников – Кайседо ушел в «Челси», МакАллистер перебрался в «Ливерпуль». С другой, «чайки» в крайне конкурентной АПЛ держатся в топе – а в борьбе с французами, голландцами и греками это серьезное преимущество.

Прогноз Soccer.ru: банда Де Дзерби налегке залетит на вершину, «Марсель» станет вторым. 3 место – у «Аякса».

Группа C

«Рейнджерс», «Бетис», «Спарта», «Арис»

Здесь был бы и Александр Кокорин, выкупи коллектив из Лимасола россиянина у «Фиорентины». «Бетис» годом ранее спокойно прошел групповой этап, но им не повезло попасть на «Ман Юнайтед» на ранних стадиях – «манкунианцы» легко добыли путевку в следующий этап. Для «Рейнджерс» ЛЕ – подходящий турнир. В сезоне-21/22 шотландцы дошли до финала, но уступили «Айнтрахту» — а вот в Лиге чемпионов-22/23 попала под каток «Ливерпуля», «Аякса» и «Аякса».

Прогноз Soccer.ru: «Бетис» — снова первый, вторая путевка – у «Рейнджерс». «Арису» не удастся попасть в евровесну.

Группа D

«Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув»

«Бергамаски» возвращаются в еврокубковые бои спустя перерыв длиною в год – как и Алексей Миранчук. Для россиянина необходимость игры на два фронта – единственная возможность вновь показаться на поле в составе «Аталанты». Может, хотя бы против «Штурма» и «Ракува» ему удастся убедить Гасперини давать ему больше практики.

Прогноз Soccer.ru: «Аталанта» и «Спортинг» разыграют 1 и 2 строчки, «Штурму» с «Ракувом» останется борьба за ЛК.

Группа E

«Ливерпуль», ЛАСК , «Юнион», «Тулуза»

Вот кому не повезло попасть на мерсисайдцев — несмотря на значительный спад в прошлом сезоне, проект остается монолитным и вступил в стадию перезагрузки. С обновленным центром поля «красные» зарубились с «Челси» (1:1) и обыграли «Борнмут» (3:1) с «Ньюкаслом» (2:1). Но хватит ли глубины скамейки ЛАСК , «Тулузу» и наглецов из Бельгии? В прошлом году «Юнион» уже запрыгнул в четвертьфинал ЛЕ .

Прогноз Soccer.ru: «Ливерпуль» и «Юнион» — в плей-офф. На ЛК «Тулузе» все же хватит класса.

Группа F

«Вильярреал», «Ренн», «Маккаби Хайфа», «Панатинаикос»

Еще пару лет назад испанцы продвинулись по сетке плей-офф ЛЧ до полуфинала (их остановил «Ливерпуль»). «Ренн» — тоже опытный еврокубковый боец, который попробовал себя уже во всех трех международных турнирах. Теперь будет сложнее, поскольку ушли сразу несколько лидеров – да, за них получилось выручить порядка 143 миллионов евро, но на замену пришла молодежь, которую надо еще обкатать.

Прогноз Soccer.ru: испанцы с французами зарубятся за первую строчку – на уровне ЛЕ в этом есть смысл. Но напрямую в 1/8 финала пройдет лучше усилившийся «Ренн». Дальше по списку – «Вильярреал» и «Панатинаикос», «Маккаби».

Группа G

«Рома», «Славия», «Шериф», «Серветт»

Этот год Ромелу Лукаку придется провести в борьбе за Лигу Европы, хотя еще прошлой весной бельгиец с «Интером» пробирался к финалу против «Ман Сити». Римляне при ограниченных ресурсах умудрились усилиться свободными агентами и арендовали нескольких игроков – для игры на два фронта должно хватить. Тем более против команд макара «Шерифа». Новый путь к финалу начинается. Для швейцарского «Серветта» всё будет в новинку – недавно коллектив бороздил низшие дивизионы национального чемпионата, но в минувшей кампании завоевал серебро и добрался до групповой стадии. Только у конкурентов в еврокубках опыта побольше – хотя и на сенсацию можно замахнуться.

Прогноз Soccer.ru: для «Серветта» даже третья строчка станет огромным успехом – но туда его не пропустит «Славия». «Шериф» заберется на вторую строчку, а римляне под руководством опытнейшего Жозе Моуриньо заберут лидерство.

Группа H

«Байер», «Карабах», «Мольде», «Хеккен»

Очередная группа с очевидным фаворитом – «Байер» спокойно вкатывается в сезон без Азмуна и предпосылок к прошлогоднему спаду нет. На уровне второго по силе еврокубка это претендент если не на победу, то на место в четвертьфиналах точно. «Карабах» и «Мольде» способны удивить – они и разыграют вторую путевку.

Прогноз Soccer.ru: на бумаге у «Байера» нет конкурентов – если только никто из более сильных клубов не соблазнит главного тренера Хаби Алонсо. Вторым будет «Карабах», «Мольде» — в ЛК.