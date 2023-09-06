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Акции «Манчестер Юнайтед» упали на рекордный показатель за 11 лет

вчера, 08:59

Акции «Манчестер Юнайтед» существенно снизились после сообщений о том, что семья Глейзеров рассматривает возможность снятия клуба с продажи.

Стоимость «Юнайтед» на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) во вторник упала более чем на 500 миллионов фунтов стерлингов (628 млн долларов США). До этого показатель составлял 3,15 млрд фунтов (3,5 млрд долларов), а после стал 2,55 млрд фунтов (3,2 млрд долларов). Это падение стало самым большим для МЮ с 2012 года.

Отмечается, что на одном из этапов торгов цена достигла 18,50 долларов за акцию, что привело к 20% падению стоимости клуба, а затем восстановилась.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:01
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Я этого игрока знаю давно. В своё время, я очень хотел, чтоб он играл за Терек. Зря вы подумали про флуд. Это искренне пожелания были.
Но в будущем буду знать.
stanichnik
stanichnik ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 21:05
А не проще ли вернуться на ведущие позиции в АПЛ, тем более располагая таким набором футболистов им в полне по плечу это сделать уже в этом сезоне, правда старт пока вновь не впечатляет.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:51
Спасибо Глейзерам! Может сейчас додумаются продать, пока еще не подешевел МЮ.
galem72
galem72 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:01
Не вижу причин, чтобы такой клуб как Челси просел финансово на рынке. Американские финансисты на то миллиардеры, что могут вылезать из подобных рыночных просадок, которые регулярно случаются на бирже. Владельцы Юнайтед Глейзеры не исключение. Сколько было таких обвалов и потом всё восстанавливается на круги своя. Подбросят деньжат в клуб, подогреют интерес торгашам на рынке бумаг и акции полезут вверх.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:23
Только вот предпосылок для повышения котировок нет.
stanichnik
stanichnik ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:07
Доброго Здоровья galem!
Стоимость акций зависит от степени её ликвидности, что в свою очередь связано с доходами клуба, которые складываются в том числе и из спортивных достижений. А этими достижениями Челси по итогам прошлого года похвастать не может.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:34
Такое ощущение, что МЮ последние 10 лет под санкциями находится.
Elliada
Elliada
вчера в 11:58
Сегодня акции падают, завтра подымаются. В чем смысл новости?
galem72
galem72 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:41
Из каких соображений провёл такую "параллель"?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:37
Да и плевать на него...
Нет результата, потому упали акции
ДСА
ДСА
вчера в 10:11
Вот сколько они хотели получить сверху - настолько акции и подешевели.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:38
Та же участь может постигнуть и другой английский футбольный гранд Челси
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 09:09
Здравствуйте. Тот Ваш комментарий является флудом для очков в конкурсе прогнозов. Просьба избегать слишком коротких комментариев пока Вы участвуете в конкурсе прогнозов.
протон
протон
вчера в 09:09
Ошибка Глэйзеров в том что они с тренерами всегда не угадывали. Мойесу не дали времени, Ван Гаал со своими методами провалился, Моур хоть и взял серебро и пару трофеев, но тоже без прогресса, Солскьяер ещё провальнее чем последние двое, про Рангника без комментарий, и теперь Тен Хааг, со своим сто миллионным Антони тоже проваливается. На счёт трансферов Глэйзеры просто баловали тренеров, супер трансферами, а они не оправдали. Надо было во время договорится с Пепом пока его Сити не уговорил, уж зарплату шейхов и МЮ мог осилить, даже Сэр Алекс часто говорил что хотел бы видеть Гвардиолу на посту МЮ со временем. Или же можно было попробовать договориться с Григоряном который на тот момент был без работы
ebg5a8da8ng3
ebg5a8da8ng3
вчера в 09:06
Довела дьяволов до ручки семейка пиндосов
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 09:04
Здравствуйте. Точных дат нет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 09:03
Здравствуйте. Здесь можно почитать об этом - https://www.soccer.ru/blogs/record/943962

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