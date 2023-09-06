Акции «Манчестер Юнайтед» упали на рекордный показатель за 11 лет

Акции «Манчестер Юнайтед» существенно снизились после сообщений о том, что семья Глейзеров рассматривает возможность снятия клуба с продажи.
Стоимость «Юнайтед» на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) во вторник упала более чем на 500 миллионов фунтов стерлингов (628 млн долларов США). До этого показатель составлял 3,15 млрд фунтов (3,5 млрд долларов), а после стал 2,55 млрд фунтов (3,2 млрд долларов). Это падение стало самым большим для МЮ с 2012 года.
Отмечается, что на одном из этапов торгов цена достигла 18,50 долларов за акцию, что привело к 20% падению стоимости клуба, а затем восстановилась.
Я этого игрока знаю давно. В своё время, я очень хотел, чтоб он играл за Терек. Зря вы подумали про флуд. Это искренне пожелания были.
Но в будущем буду знать.
Я этого игрока знаю давно. В своё время, я очень хотел, чтоб он играл за Терек. Зря вы подумали про флуд. Это искренне пожелания были.
Но в будущем буду знать.
Стоимость акций зависит от степени её ликвидности, что в свою очередь связано с доходами клуба, которые складываются в том числе и из спортивных достижений. А этими достижениями Челси по итогам прошлого года похвастать не может.
Стоимость акций зависит от степени её ликвидности, что в свою очередь связано с доходами клуба, которые складываются в том числе и из спортивных достижений. А этими достижениями Челси по итогам прошлого года похвастать не может.
Нет результата, потому упали акции
Нет результата, потому упали акции
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