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Глейзеры снимут с продажи «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:12

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», снимет клуб с продажи, поскольку ни один из потенциальных покупателей не готов предложить запрашиваемые 10 млрд фунтов стерлингов.

Отмечается, что возможная негативная реакция со стороны фанатов «дьяволов» не смущает Глейзеров. Вероятно, владельцы вновь попробуют продать МЮ в 2025 году. Глейзеры надеются, что к тому моменту клуб завоюет больше трофеев и станет еще дороже.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:26
за 10 лярдов их купят саудиты.с условием,что МЮ переедет в пустыню.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:55
За 10 их да же Шейхи не купят
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 12:09
Значит никаких трофеев нам не видать. Ну максимум кубок лиги и кубок Англии
galem72
galem72
вчера в 11:40
Слишком слабый источник, да и цифры откровенно взятые с потолка. В авторитетных таблоидах фигурировала сумма +-6млрд, а тут сразу 10млрд.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:58
Эти жмоты развалят МЮ
3ton
3ton
вчера в 10:55
Блин! А я 9 млрд насобирал , осталось 1 млрд
adekvat
adekvat
вчера в 10:09
Трофеев каких он завоюет?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:31
... Глейзеры надеются, что к тому моменту клуб завоюет больше трофеев и станет еще дороже...

Неисправимые мечтатели, то 10 миллиардов, то это.
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