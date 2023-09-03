Глейзеры снимут с продажи «Манчестер Юнайтед»

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», снимет клуб с продажи, поскольку ни один из потенциальных покупателей не готов предложить запрашиваемые 10 млрд фунтов стерлингов.
Отмечается, что возможная негативная реакция со стороны фанатов «дьяволов» не смущает Глейзеров. Вероятно, владельцы вновь попробуют продать МЮ в 2025 году. Глейзеры надеются, что к тому моменту клуб завоюет больше трофеев и станет еще дороже.
Неисправимые мечтатели, то 10 миллиардов, то это.
Неисправимые мечтатели, то 10 миллиардов, то это.