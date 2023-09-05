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«Барселона» сократила зарплатную ведомость на 162 миллиона евро

вчера, 21:49

«Барселона» уменьшила зарплатную ведомость на 161 751 612 евро. Теперь данный фонд составляет 404 709 155 евро.

Эта разница объясняется экономией около 213 миллионов евро из-за зарплат и амортизационных отчислений игроков Франсишку Тринкана, Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, Жерара Пике, Клемана Ленгле, Жорди Альбы, Николаса Гонсалеса, Сержиньо Деста, Ансу Фати, Франка Кессье, Эрика Гарсии и Абдессамада Эззальзули.

Во время трансферного окна каталонцы подписали Жоау Феликса, Ориоля Ромеу, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, и Иньиго Мартинеса. Их зарплаты и амортизационные отчисления в нынешнем году составят 50 562 711 евро.

Разница между инвестициями и трансферами оказалась равна 78 100 000 евро.

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Все комментарии
2tgtbh9nrmke
2tgtbh9nrmke
сегодня в 01:37
Очистили состав, теперь будут экономить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:19
Ногти.
Futurista
Futurista
вчера в 23:33
Что за амортизация?)...у футболистов ноги стачиваются?)...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 23:08
Очуметь сколько балласта скинули.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:27
Весьма не плохо!
протон
протон
вчера в 22:26
Вовремя пришел Лапорта, иначе Барса могла и не выплыть. Черные дни закончатся и клуб снова начнет смотреть уверенно в будущее.
Что бы не говорили так удачно как сейчас при Бартомео никогда не усиливались. Нету тех хаосных покупок а-ля Коутиньо.
Думаю на правильном пути Лапорта.
Если Барса будет выходить в ЛЧ и доходить хотя бы до 1/4 каждый год, то через 3-4 года финансовое здоровье клуба нормализуется (конечно при условии, что не будет ощутимых трансферных провалов в следующие несколько лет и удастся сохранить костяк команды).
Вперед Барса! Хочется увидеть ушастого!
Гость
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