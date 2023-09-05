«Барселона» сократила зарплатную ведомость на 162 миллиона евро

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вчера, 21:49

«Барселона» уменьшила зарплатную ведомость на 161 751 612 евро. Теперь данный фонд составляет 404 709 155 евро.

Эта разница объясняется экономией около 213 миллионов евро из-за зарплат и амортизационных отчислений игроков Франсишку Тринкана, Антуана Гризманна, , Жерара Пике, Клемана Ленгле, Жорди Альбы, Николаса Гонсалеса, Сержиньо Деста, Ансу Фати, Франка Кессье, Эрика Гарсии и Абдессамада Эззальзули.

Во время трансферного окна каталонцы подписали , Ориоля Ромеу, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, и Иньиго Мартинеса. Их зарплаты и амортизационные отчисления в нынешнем году составят 50 562 711 евро.

Разница между инвестициями и трансферами оказалась равна 78 100 000 евро.