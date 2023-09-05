«Барселона» сократила зарплатную ведомость на 162 миллиона евро

«Барселона» уменьшила зарплатную ведомость на 161 751 612 евро. Теперь данный фонд составляет 404 709 155 евро.
Эта разница объясняется экономией около 213 миллионов евро из-за зарплат и амортизационных отчислений игроков Франсишку Тринкана, Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, Жерара Пике, Клемана Ленгле, Жорди Альбы, Николаса Гонсалеса, Сержиньо Деста, Ансу Фати, Франка Кессье, Эрика Гарсии и Абдессамада Эззальзули.
Во время трансферного окна каталонцы подписали Жоау Феликса, Ориоля Ромеу, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, и Иньиго Мартинеса. Их зарплаты и амортизационные отчисления в нынешнем году составят 50 562 711 евро.
Разница между инвестициями и трансферами оказалась равна 78 100 000 евро.
Что бы не говорили так удачно как сейчас при Бартомео никогда не усиливались. Нету тех хаосных покупок а-ля Коутиньо.
Думаю на правильном пути Лапорта.
Если Барса будет выходить в ЛЧ и доходить хотя бы до 1/4 каждый год, то через 3-4 года финансовое здоровье клуба нормализуется (конечно при условии, что не будет ощутимых трансферных провалов в следующие несколько лет и удастся сохранить костяк команды).
Вперед Барса! Хочется увидеть ушастого!
Что бы не говорили так удачно как сейчас при Бартомео никогда не усиливались. Нету тех хаосных покупок а-ля Коутиньо.
Думаю на правильном пути Лапорта.
Если Барса будет выходить в ЛЧ и доходить хотя бы до 1/4 каждый год, то через 3-4 года финансовое здоровье клуба нормализуется (конечно при условии, что не будет ощутимых трансферных провалов в следующие несколько лет и удастся сохранить костяк команды).
Вперед Барса! Хочется увидеть ушастого!