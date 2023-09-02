Клубы Английской Премьер-Лиги побили рекорд по расходам .

Клубы АПЛ побили рекорд по расходам в рамках одного трансферного окна.
По оценкам аудиторской компании Deloitte, этим летом коллективы высшего английского дивизиона потратили на трансферы 2,36 млрд фунтов. Показатель прошлого года превзойден на 440 миллионов фунтов.
В последний день летнего трансферного окна команды Премьер-Лиги потратили 255 миллионов фунтов, в прошлом году этот показатель составил 120 млн. Нынешний сезон по тратам на приобретение футболистов уже стал вторым в истории АПЛ, при этом впереди еще и зимнее трансферное окно.
Траты клубов АПЛ составили 48% от совокупных трансферных расходов топ-5 чемпионатов.
Всё у англичан, как у хорошего хозяина, - по К. Марксу: Д - Т - Д"" (деньги - товар - деньги+ барыш). Всё вложенное, суммарно ( за редким исключением) окупится троекратно: не через спортивные достижения игрока, так через медийку; не через медийку, так через трусы с футболками и т.д. и т.п.
Поэтому циферки эти ужасать не должны.
Всё у англичан, как у хорошего хозяина, - по К. Марксу: Д - Т - Д"" (деньги - товар - деньги+ барыш). Всё вложенное, суммарно ( за редким исключением) окупится троекратно: не через спортивные достижения игрока, так через медийку; не через медийку, так через трусы с футболками и т.д. и т.п.
Поэтому циферки эти ужасать не должны.