Клубы Английской Премьер-Лиги побили рекорд по расходам .

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вчера, 13:14

Клубы АПЛ побили рекорд по расходам в рамках одного трансферного окна.

По оценкам аудиторской компании Deloitte, этим летом коллективы высшего английского дивизиона потратили на трансферы 2,36 млрд фунтов. Показатель прошлого года превзойден на 440 миллионов фунтов.

В последний день летнего трансферного окна команды Премьер-Лиги потратили 255 миллионов фунтов, в прошлом году этот показатель составил 120 млн. Нынешний сезон по тратам на приобретение футболистов уже стал вторым в истории АПЛ , при этом впереди еще и зимнее трансферное окно.