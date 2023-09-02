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Клубы Английской Премьер-Лиги побили рекорд по расходам

вчера, 13:14

Клубы АПЛ побили рекорд по расходам в рамках одного трансферного окна.

По оценкам аудиторской компании Deloitte, этим летом коллективы высшего английского дивизиона потратили на трансферы 2,36 млрд фунтов. Показатель прошлого года превзойден на 440 миллионов фунтов.

В последний день летнего трансферного окна команды Премьер-Лиги потратили 255 миллионов фунтов, в прошлом году этот показатель составил 120 млн. Нынешний сезон по тратам на приобретение футболистов уже стал вторым в истории АПЛ, при этом впереди еще и зимнее трансферное окно.

Траты клубов АПЛ составили 48% от совокупных трансферных расходов топ-5 чемпионатов.

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Перевод с bbc.com Фото: Сайт liverpooloffside.sbnation.com
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:07, ред.
Вот именно.
Всё у англичан, как у хорошего хозяина, - по К. Марксу: Д - Т - Д"" (деньги - товар - деньги+ барыш). Всё вложенное, суммарно ( за редким исключением) окупится троекратно: не через спортивные достижения игрока, так через медийку; не через медийку, так через трусы с футболками и т.д. и т.п.
Поэтому циферки эти ужасать не должны.
Байкал-38
Байкал-38 ответ aru86v4gpsbj (раскрыть)
вчера в 14:38
"Убивают", да всё никак убить не могут.
С того момента когда футбол стал профессиональным с каждым годом, десятилетием цены растут, впрочем как и деньги дешевеют.
Взять к примеру Спартак и с его бюджетом отправиться хотя бы в 80-е года прошлого века, да там можно было сборную мира купить не только в стартовый состав, а ещё и лавочники были бы все звёзды, не говоря уже о бюджете Зенита.
Но в те времена ещё как то медленно ценники подымались, пока Перес в 2000 году не взорвал рынок своим "Галактикос" после чего ценники начали расти как на дрожжах.
Но футбол всё равно не "убивается" как не говорят.
Ну, а если уж говорить, что футбол "убили", так это сделали ещё в позапрошлом веке, когда стали изменять правила в нём.
Представляете раньше полевой игрок мог мяч в руки брать и бежать к воротам и даже руками забивать гол.
А вратаря могли толкать и пинать когда у него мяч.
Но потом стали придумывать правили и запрещать это делать.
Наверное тогда ещё и "убили" футбол.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:28
Победа саудовской аравии 2-0 ¡
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:26
Там "Челси" треть небось вложил, они за полтора сезона потратили миллиард сто миллионов евро по трансфермаркту.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:50
Клубы Английской Премьер-Лиги побили рекорд по расходам .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:44
Боэули: "Еще ТО будет зимой? Здорово, а то не всех купил"
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:36
Там деньги крутятся
aru86v4gpsbj
aru86v4gpsbj
вчера в 13:31
Большие деньги постепенно убивают футбол как соревнование
протон
протон
вчера в 13:29
Потратили на трансферы 2,36 млрд фунтов, а сколько заработали?
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