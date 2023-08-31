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В летнее трансферное окно 2023 был побит рекорд по затратам

вчера, 10:46

В текущее трансферное окно был побит рекорд по затратам на приобретение игроков, который держался с 2019 года. В 2019 было потрачено 7 миллиардов 570 миллионов евро, а в 2023 7 миллиардов 630 миллионов евро.

Больше всех на трансферы в 2023 году потратили в английской Премьер-Лиге — 2 миллиарда 430 миллионов евро ( в 2019 1 миллиард 530 миллионов евро). Также в первую пятёрку входят: Чемпионат Саудовской Аравии (846 миллионов евро), Серия А (794 миллиона евро), Бундеслига (696 миллионов евро) и Лига 1 (691 миллион евро).

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susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 12:51
А где финансовый фэйр-плэй?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:47
Саудиты деньги на ветер выбрасывают
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