Футболистка сборной Испании подала жалобу в прокуратуру на Рубиалеса

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вчера, 16:58

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на действия президента Королевской испанской футбольной федерации .

После финала женского чемпионата мира глава RFEF поцеловал Эрмосо в губы, позже заявив, что это было согласовано. Дженнифер слова Рубиалеса опровергла.