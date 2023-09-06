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Футболистка сборной Испании подала жалобу в прокуратуру на Рубиалеса

вчера, 16:58

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на действия президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса.

После финала женского чемпионата мира глава RFEF поцеловал Эрмосо в губы, позже заявив, что это было согласовано. Дженнифер слова Рубиалеса опровергла.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 10:21
Скорее всего ты прав
Dauletbek
Dauletbek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:31
И король Испании и председатель правительства не вмешиваются. Хотя это дело давно можно было урегулировать, закрыть.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 22:40
Прокуратура вроде обычно серьезными делами занимается, типа умышленных убийств, а не подобной фигней.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:08
Казнить нельзя помиловать. Держись, мужик!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:21
Рубиалес: Это не я...она мячик проглотила...
KTS84
KTS84
вчера в 21:18
Походу озабоченная
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:10
Круто взялись,решили его выкинуть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:51
Ещё 7 девушек из этого состава сборной заявили что их поцеловал Рубиалес....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:34
Такая мерзкая лицемерка,за деньги побежала обнимать его,крепко обняла,даже приподняла мужика,специально провоцировала на поцелуй.Это заговор,преступление.В Испании много беспредела,не справедливости,испанцы по себе такой народ.Луис тоже мог бы ее в суд,так как она прибежала к нему,крепко обняла и просила целовать в губу и в псику,то есть приставание,провокация и клевета.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:27
Это другое!!!Сейчас м вся бабская шобла с видео подпишутся,что осуждают и все они-лесби...Капец мужику!
112910415
112910415
вчера в 19:54
функционер грешен во многом ...
решили от него избавиться вот так !
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:34
Появился хороший повод, чтобы сделать громкое дело о высоте европейских "ценностей". По этому поводу на Рубиалеса были спущены все собаки. Эта футболистка, которую он поцеловал была принудительно назначена жертвой, и её настоящее мнение ни кого не интересует. Ей просто приказали говорить и делать то, что скажут большие дяденьки, и думаю, скорее всего пригрозили резким окончанием футбольной карьеры в случае её отказа.

Хороший пример того, как работает распиаренная западная демократия.
протон
протон
вчера в 19:07
Лысый накуралесил, конечно, знатно с этим поцелуем.
Но, как же на Эрмосо надавили, что она подала жалобу. Даже молчание и нейтралитет не дают ей держать.
100% оказалась под давлением… я все ждал, когда же она заговорит, ну и вот! Либо оставаться ей под давлением и критикой женского общества или же бросить под поезд Рубиалеса! Вариантов было не много! Ну Рубиалес сам виноват… зачем лезть в губы!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:59
А причем тут прокуратура? Или как хулиганство штраф? Но уж точно не посадят
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:49
Там же вроде посетили видос из автобуса, где она с подругами уграрает над всем произошедшим, надо было хоть для виду сесть в позу эмбриона и слезу пустить перед тем как в милицию капать
adekvat
adekvat
вчера в 18:29
Обиделась, прославилась, дура слова синонимы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:08
Так и до кастрации не далеко..ещё чуть-чуть и вжик..Беги братец Луис, беги пока с бубенцами. Ай да в РФС! Здесь нужны с бубенцами!).
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:02
Преследование по закону натуралов в Европе
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:58
Спасибо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:57
Девчушка под прессом тех, кого не устраивает Рубиалес либо на посту президента, либо как человек вообще. В федерации футбола Испании интриги. От греха подальше, чтобы не обвинили в предвзятости, отдали на откуп прокуратуре, которая будет принимать окончательное решение. Очень удобная и беспроигрышная позиция.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:44
Не ведают что творят!
lotsman
lotsman
вчера в 17:43
У них это сейчас модно, поцеловал, похлопал по спине, пристально посмотрел в глаза всё, можно смело подавать в суд и привлекать за сексуальное домогательство.
Futurista
Futurista
вчера в 17:40
Рубиалес сам виноват...забыл где живёт...надеюсь его не повесят и не сожгут на костре...
rvfzzj7v4p52
rvfzzj7v4p52
вчера в 17:39
Нипадеццки понесло как-то Женьку Эрмосенко
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:28
Здравствуйте.

Есть опции жалобы и игнорирования пользователя для таких случаев.

Рекомендуем не реагировать на такие вещи и тем более не нарушать правила в ответ.

За ситуацией следим, на данный момент нет достаточно оснований для вынесения решения о пожизненном бане.

Всего доброго.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:28
Придётся Рубиалесу что-то придумать.. А пока - вот так..
протон
протон ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 17:28
Ранее и на этом сайте было денежное вознаграждение, не помню какой год. Тогда сайт от своего кармана вознаграждал победителей. Я как то поднимал эту тему с администрацией. Сказали, что эту тему возьмут во внимание. Посмотрим, что из этого получится. Я предлагаю нам самим создать фонд. Конечно, если сайт внесет некий стартовый капитал, тоже не плохо. Вы только представьте себе, ставите 1000 р. а в итоге, условно сказать, Вы получаете 50 000 р. На эти средства могли бы купить много шарфиков, мячиков и всякой атрибутики любимого клуба и не только.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:21
А в чём обвиняют, как классифицировать? Домогательство? Попытка изнасилования? Втягивание в публичную порнографию?...

Сняли бы давно с должности не на время, а навсегда и успокоились. Здесь единственное чего нужно опасаться Эрмосо, так это возможного заболевания умственной отсталостью, возможно переданной через слюну.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:10
Зае...целовали с этой темой."Райский Сад",он и есть "Райский САд"-все ходят голые,в кредитах и совокупляются все со всеми.Ну и стучат,как водится.Иначе "не примут в приличное общество".
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:09
Поступок испанского чинуши максимально тупой, но лол, прокуратура? Сейчас еще влепят срок больше, чем за убийство xD
Гость
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