Футболистка сборной Испании подала жалобу в прокуратуру на Рубиалеса

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на действия президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса.
После финала женского чемпионата мира глава RFEF поцеловал Эрмосо в губы, позже заявив, что это было согласовано. Дженнифер слова Рубиалеса опровергла.
Сняли бы давно с должности не на время, а навсегда и успокоились. Здесь единственное чего нужно опасаться Эрмосо, так это возможного заболевания умственной отсталостью, возможно переданной через слюну.
Сняли бы давно с должности не на время, а навсегда и успокоились. Здесь единственное чего нужно опасаться Эрмосо, так это возможного заболевания умственной отсталостью, возможно переданной через слюну.
Хороший пример того, как работает распиаренная западная демократия.
Хороший пример того, как работает распиаренная западная демократия.