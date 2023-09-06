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«Манчестер Юнайтед» отреагировал на ситуацию с Антони

вчера, 15:41

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с нападающим команды Антони.

Футболиста ранее обвинили в домашнем насилии. После этого форварда исключили из состава сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2026, пока идёт расследование. Вместо него в команду вызван Габриэл Жезус из «Арсенала».

«Манчестер Юнайтед» признаёт обвинения, выдвинутые против Антони, и отмечает, что полиция проводит расследование.

В ожидании дополнительной информации клуб не будет давать дальнейших комментариев.

Как клуб, мы серьёзно относимся к этому вопросу, принимая во внимание влияние этих обвинений и последующих сообщений на жертв насилия.

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Все комментарии
ЦСКА-06
ЦСКА-06
вчера в 22:55
100 милилнов на свалку. За последний 10 лет обидно смотреть на игру и трансферную политику в МЮ. Все деградируют в МЮ тренеры в том числе.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:16
А причём здесь футбол? Может, за дело получила? Может у них в Бразилии так принято? Но с другой стороны, если его не будет в МЮ, то клуб ничего не потеряет! Толку от него на поле как от козла молока! Не помню точно, кто этого бездаря за 100 млн. притащил в МЮ?
112910415
112910415
вчера в 18:09
в клубе уже всё решили ... и не в пользу игрока
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:28
Откуда в МЮ столько деспотов, что за тренд такой? А, главное, почему ВМЕСТО него вызывают Жезуса? Как будто делают ему одолжение. Этому любителю финтованься несколько минут на одном квадратном метре уже давным давно пора в йогу бониту, а не в АПЛ выступать
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:15
Я уже говорил недавно, что МЮ и любому другому топ клубу будет плевать на решение суда и на расследование. Антони все. Такой негативный фон в СМИ не нужен большим клубам, и карьера футболиста для клуба не стоит репутационных потерь, пусть даже его оправдают. Будь я на месте руководителей любого из топ клубов, я бы не раздумывая сначала отстранил футболиста от тренировок под прикрытием мол идет расследование, а в это время юристы подготавливали почву для разрыва контракта.
протон
протон
вчера в 16:09
Корректность и осторожность - это хорошо, но хочется, чтобы клуб иногда РЕШАЛ. Гринвуд - будем полгода общественное мнение изучать, Антони - посмотрим, любое подписание - сага на все трансферное окно. Проблема в том, что нынешний МЮ вечно отталкивается от внешних факторов - общественного мнения, отношений с игроком, политики других клубов, а не гнет свою четкую линию. Учитывать все вышеуказанное важно, но сейчас у МЮ просто нет идентичности. Уже у Тоттенхэма ее больше чем у МЮ.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:05, ред.
Вообще МЮ любит собирать в свои ряды насильников, драчунов, бюзитеров и болтунов: Кантона, Гиггз, Кин, Авейру, Гринвуд, Санчо, Антони.. И если в своё время своих Фергюссон усмирял, имея такой же характер и бросая "ботинок" в некоторых, то теперь с этим сложнее.. Тяжёлая работа у Тен Хага.. Но нужно с ней справиться..
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:53
как всегда домашние разборки
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