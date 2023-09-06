«Манчестер Юнайтед» отреагировал на ситуацию с Антони

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с нападающим команды Антони.
Футболиста ранее обвинили в домашнем насилии. После этого форварда исключили из состава сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2026, пока идёт расследование. Вместо него в команду вызван Габриэл Жезус из «Арсенала».
«Манчестер Юнайтед» признаёт обвинения, выдвинутые против Антони, и отмечает, что полиция проводит расследование.
В ожидании дополнительной информации клуб не будет давать дальнейших комментариев.
Как клуб, мы серьёзно относимся к этому вопросу, принимая во внимание влияние этих обвинений и последующих сообщений на жертв насилия.