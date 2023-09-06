«Манчестер Юнайтед» отреагировал на ситуацию с Антони

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вчера, 15:41

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с нападающим команды .

Футболиста ранее обвинили в домашнем насилии. После этого форварда исключили из состава сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ -2026, пока идёт расследование. Вместо него в команду вызван Габриэл Жезус из «Арсенала».