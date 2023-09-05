Ван Гал считает, что победа Аргентины на ЧМ была спланирована для Месси

Бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 гола была спланирована. В 1/4 финала ЧМ аргентинцы одержали победу над Нидерландами, которыми руководил ван Гал.
Я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые игроки Аргентины переходили грань, но в результате не были наказаны, я думаю, что всё было спланировано заранее. Сценарий был в том, что Месси должен был стать чемпионом мира.
К сожалению, в этом всегда есть материальная заинтересованность организаторов соревнований, потому что проход гранда всегда даёт больше денег (в данном случае Месси как бренд, скорее даже, а не сама сборная).
А мы знаем, что ФИФА и УЕФА как были, так и остаются мега-коррупмированы, поэтому судьи были очень благосклонны к Аргентине, чего нельзя не отметить.
К сожалению, сам факт заинтересованности устроителей соревнований в эпоху хайпа в проходе "брендов" никак нельзя устранить, поэтому что люди болеют за свои иконы, и любой "Лестер" подрывает доходы условного УЕФА.
К сожалению, в этом всегда есть материальная заинтересованность организаторов соревнований, потому что проход гранда всегда даёт больше денег (в данном случае Месси как бренд, скорее даже, а не сама сборная).
А мы знаем, что ФИФА и УЕФА как были, так и остаются мега-коррупмированы, поэтому судьи были очень благосклонны к Аргентине, чего нельзя не отметить.
К сожалению, сам факт заинтересованности устроителей соревнований в эпоху хайпа в проходе "брендов" никак нельзя устранить, поэтому что люди болеют за свои иконы, и любой "Лестер" подрывает доходы условного УЕФА.
2002 год: Роналдиньо выигрывает ЧМ
2017 год: Мбаппе переходит в ПСЖ
2018 год: Мбаппе выигрывает ЧМ
2021 год: Месси переходит в ПСЖ
2022 год: Месси выигрывает ЧМ
2002 год: Роналдиньо выигрывает ЧМ
2017 год: Мбаппе переходит в ПСЖ
2018 год: Мбаппе выигрывает ЧМ
2021 год: Месси переходит в ПСЖ
2022 год: Месси выигрывает ЧМ