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Ван Гал считает, что победа Аргентины на ЧМ была спланирована для Месси

вчера, 12:56

Бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 гола была спланирована. В 1/4 финала ЧМ аргентинцы одержали победу над Нидерландами, которыми руководил ван Гал.

Я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые игроки Аргентины переходили грань, но в результате не были наказаны, я думаю, что всё было спланировано заранее. Сценарий был в том, что Месси должен был стать чемпионом мира.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 06:34
Старичок с ума сходит. Если бы это было так, Лео присудили бы победу ещё в 2014, не затягивая пока он станет «старичком» по футбольным меркам.
Просто надо было ван Гаалу своих оболтусов учить пенальти бить.
амурец
амурец
сегодня в 00:21
Да это было видно с самого начала, аргов тащили весь чемпионат, ФИФА хотели сделать Месси чемпионом мира и сделалм это искусственно (так как сам честно он не в состоянии) , а ван Гал в футболе разбирается, поэтому ерунды не скажет
kow13
kow13 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 22:32
    Nazi
    Nazi
    вчера в 22:12
    То что творили быдлоарги с Голландией, ни одной другой сборной не прокатило бы. Удалили бы нак минимум 2 чела. Это факт. Если кто может поспорить, так это жертвы инстаграма.. Всем нужно есть. СМИ, соцсети, ТВ, спонсоры чемодана с чипсами... Вы представьте сколько они наварили после этой липовой победы на ЧМ? Речь о коллосальных деньгах. И сколько они наварили бы на чемпионстве Усмана тупого Дембеля?😁 Деньги рулят футболом.
    Capral
    Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 22:09, ред.
    А кто тройку составлял, вы? Ну тогда, тройку, надо бы расширить, поскольку, лет 20 назад или даже меньше, лучшим футболистом за последние 50 лет был признан З.Зидан. Кстати, и Й.Кройфа не забудьте пожалуйста...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:52, ред.
    И Гарри Поттер больше нигде не смог,как и гном под крылом пиара
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответ kow13 (раскрыть)
    вчера в 21:37
    А что нет? В 86 тоже был купленный ЧМ, когда Марадона рукой забивал
    FenixSL
    FenixSL ответ kow13 (раскрыть)
    вчера в 21:27, ред.
    вообще я за сборную Франции и Испании болею
    но да ладно
    тебе виднее)
    на ЧМ играет команда как раз а не один игрок меси
    нечего превозносить его чрезмерно
    открой статистику матчей чтобы понимать насколько аргентина ничтожная по игре
    и вот сейчас сосредоточься и назови мысленно 20 игроков этой сборной
    как ты восхищен командной игрой.....меси тащил видать с линии ворот безумные удары с игры и пенальти (кроме реализованных пенальти месси ничего не сделал вообще)
    kow13
    kow13 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
    вчера в 20:33, ред.
    Даа, конечно, все прям сливали перед Аргам, всех игроков купили, занятно это для и так миллионеров наверное ))
    kow13
    kow13 ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Подобное мог только выдать настоящий персофан гелевой помойки))
    Арги играли хорошо командно в первую очередь и с характером - не сдаваясь. А гелевый плакал на ЧМ и не более и вылетел с позором в очередной раз
    kow13
    kow13 ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 20:27
    а оно было то, костоломство это? карточками наказывали, но и костоломства не было никакого с аргентинской стороны. липа с саудами? даже если и была, на результат влияние нулевое, как и с польшей, хорватию разнесли в одну калитку, какие-то сказки про удаления с голландцами выдаешь
    о каких потенциальных атаках французов речь, тоже смех, давали желтые по делу и все.
    так за какое поведение наказывать то, кроме каких-то вбросов от месси-хейтеров.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    вчера в 20:17
    Сам Президент ФИФА забивал голы за сборную Аргентины чтобы она прошла дальше.
    FERIS
    FERIS
    вчера в 20:02, ред.
      Per4ick
      Per4ick ответ kow13 (раскрыть)
      вчера в 19:53
      да ладно? а костоломство сборной аргентины ты конечно не заметил? одна из самых костоломных сборных на ряду с уругваем. липа в матче с саудовской аравией польшей хорватией. не удаление паредеса и месси с голландией. в финале срывание потенциальный атак французов. какой то нашли "грипп" у тех же французов а у аргентинцы все чисты. странно. никакого наказание игроков на протяжении всего ЧМ за поведение. настоящие чемпионы так себя не ведут. месси нытик все и так помнят как он оскорбил бразилию и назвал ее коррумпированной (хотя чья бы мычала) и как после этого для него проводят вне очередные копы америки и создают финалиссиму это я еще опускаю.
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      вчера в 19:40
      Есть трое величайших на сегодня футболистов всех времён: Пеле, Марадона, Месси. Никогда не болел за Барселону и Месси, но это факт. И с этим фактом просто надо смириться, чтобы не выглядеть смешно и глупо.
      На мой взгляд спорным было только решение в матчах Аргентины по пенальти в ворота Польши, которое ничего в итоге не решило. Остальные решения судей вполне по делу. А, хотя чуть не забыл, второй пенальти Франции, с которого Мбаппе сделал хет-трик в финале вроде тоже вызывает вопросы…

      Кстати, ровно такой же пенальти, как била Аргентина с Польшей, потом через месяц пробивал Рон в товарке ПСЖ - Аль-Наср. Можно посмотреть оба «нарушения» и попытаться найти 10 отличий)
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 19:13
      Нет, не мужик Ван Гал. Затаил в недрах своего сознания злобу на аргентинца за его жест в свой адрес после матча с Нидерландами, и вот теперь мстит. Мелко, недостойно...
      3ton
      3ton
      вчера в 18:41
      Ахахахахахахаххах
      Это все что я могу написать
      протон
      протон ответ TheBoLt (раскрыть)
      вчера в 18:31
      Глупее быть не может, такой глупости я от дзюбы даже не слышал. Казалось бы причем тут тринога.
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 18:26
      За поведение после 2:8 презираю гнома.
      Александр Валяев
      Александр Валяев
      вчера в 18:18
      Месси должны были удалить в одном из матчей, но этого не случилось
      TheBoLt
      TheBoLt ответ протон (раскрыть)
      вчера в 18:16
      Абсолютно глупое он сделал заявление. То есть он сейчас признал, что ему занесли конверт, чтобы он соблюдал сценарий? Хотел оклеветать Месси, а наговорил себе на коррупционную статью
      FenixSL
      FenixSL ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 18:04
        FenixSL
        FenixSL ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 18:00
          Абдурахман Джантемиров
          Абдурахман Джантемиров
          вчера в 17:57
          Да только поклонники Месси будут отрицать что это купленный ЧМ
          FenixSL
          FenixSL
          вчера в 17:57
          адекватные люди это понимают
          достаточно выйти за рамки любви/ненависти к Месси и Роналду
          и здраво смотреть игру
          Аргентина не должна была и до полуфинала доходить
          или реально тут есть кто то считающий что Аргентина играла потрясно?
          это было даже не из разряда самопожертвования, мастерства

          если выиграла Аргентина а не Месси, где хайп вокруг Ди Марии который как раз здорово действовал и кипера?
          никто и сборную не назовет их целиком по памяти кроме самих аргентинцев
          kow13
          kow13 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
          вчера в 17:24
          Единственная существенная ошибка судьи в пользу Аргентины - это пенальти в ворота Польши, которое они не реализовали
          Напротив же с той же Голландией второй гол в ворота Аргентины - следствие ошибки судьи
          Пенальти в финале в ворота Аргентины я бы назвал крайне спорным
          Костоломство в финале ЧМ со стороны Франции вообще никто не заметил

          Можно долго строить конспирологические теории, но очевиден факт, Аргентина выиграла заслуженно этот ЧМ за счет неплохой игры, старания и несгибаемого командного духа. То, как команда упуская в концовках победы, выпрямлялась - дано не каждому.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 17:22
          Кому теперь нужна эта правда..???
          kow13
          kow13 ответ Шишанутый (раскрыть)
          вчера в 17:17, ред.
          Это смешно особенно слышать из уст Ван Галла, команда которого отбивалась большую часть игры, что им мешало выиграть по пенальти? Что им мешало атаковать и не пропускать? Это особенно ржачно, учитывая что второй мяч голландцы забили благодаря ошибке судьи в их пользу
          Не замечал никаких серьезных ошибок в пользу Аргентины на турнире, а то, как в финале откровенно и безнаказанно костоломили французы - я вообще молчу
          Шишанутый
          Шишанутый
          вчера в 17:00
          Это всем очевидно что победа Аргентины не настоящая. Но Ван Гал первый из футбольных специалистов кто осмелился сказать об этом в слух. Респект ему за это хотя Фифа теперь его наверно накажет. Они своего любимого гнома в обиду не дадут. Зря чтоли столько пиарили и раздували его??
          протон
          протон
          вчера в 16:28
          Крайне не умное и совершенно безосновательное заявление, которое не красит специалиста.
          Проигрывать надо достойно.
          Особенно это чувствовалось в личном матче, когда на 10-й добавленной к игре минуте, после липогого штрафного Нидерланды кое-как запрыгнули в овертайм и там все полчаса стеной стояли перед воротами спасая 2-2 до серии пенальти.
          Ван Гал великий тренер, нет вопросов, но надо вести себя достойно.
          Говорить, что Аргентина незаслуженно победила на ЧМ мог бы только Дешамп, да и то оговорками на везение а не помощь судей.
          Гость
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