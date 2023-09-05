Ван Гал считает, что победа Аргентины на ЧМ была спланирована для Месси

Бывший тренер сборной Нидерландов считает, что победа сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 гола была спланирована. В 1/4 финала ЧМ аргентинцы одержали победу над Нидерландами, которыми руководил ван Гал.

Я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые игроки Аргентины переходили грань, но в результате не были наказаны, я думаю, что всё было спланировано заранее. Сценарий был в том, что Месси должен был стать чемпионом мира.