Россия ушла от поражения в матче с олимпийской сборной Египта

Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеском матче.
На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий египтян Билал Мажар. На 46-й минуте хавбек сборной России Степан Оганесян сравнял счёт.
Основной состав: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Литвинов, Мусаев, Хлусевич (к), Коваленко, Кузнецов, Прохин.
Запасные: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Мелёхин, Михайлов, Оганесян, Погостнов, Шитов, Салтыков.
Следующий матч Россия проведёт вновь с командой Египта 11 сентября.