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Россия ушла от поражения в матче с олимпийской сборной Египта

вчера, 21:06
Египет (до 23)Логотип футбольный клуб Египет (до 23)1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеском матче.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий египтян Билал Мажар. На 46-й минуте хавбек сборной России Степан Оганесян сравнял счёт.

Основной состав: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Литвинов, Мусаев, Хлусевич (к), Коваленко, Кузнецов, Прохин.

Запасные: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Мелёхин, Михайлов, Оганесян, Погостнов, Шитов, Салтыков.

Следующий матч Россия проведёт вновь с командой Египта 11 сентября.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 06:37
сборная кого была на поле ? или игроки основы игнорят вызовы от Валеры, или он сам чудит ...
112910415
112910415
сегодня в 06:33
почти футбол, однако
d1metras
d1metras
сегодня в 02:20, ред.
отвратительная игра..непонятная сборная солянка..у нас игроков по параллельному импорту завезли? кто все эти люди были на поле? я египтян больше знаю..
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 23:29
Спасибо Валере, что убивает последнее желание, которое итак на дне, смотреть сборную России.
Если Карпину так нравится вызывать в команду молодых, сидящих на скамейке игроков, то пусть идёт тренировать молодёжку. Какого ... в сборную вызываются все эти молодые игроки, многие из которых не вылазят со скамейки в своих клубах???
В кой-то веке захотел игру сборной России посмотреть, а тут оказывается не лучшие в составе, а ... пойми кто.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:05, ред.
Ушли от поражения ..., забив ответный гол на 46-й (!!!) минуте ?!
А чё тогда второй тайм делали ?

P.S. Новостной заголовок в стиле КВНщиков из Одессы конца 90-х.
DXTK
DXTK
вчера в 21:30
Матч ничейный в общем значит никому не нужный был...............
ABir
ABir
вчера в 21:29
Ничего другого и ожидать не следовало от многих вышедших впервые друг с другом игроков за одну команду. Но то, что этот матч вообще состоялся уже не плохо.
Futurista
Futurista
вчера в 21:22
Ушла смотреть пирамиды...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:20
Два разных тайма и по игре и результату. Полное превосходство египтян в первом и
(после быстрого гола) наших ребят. Могли забить и пропустить. Итог нормальный.
Ждём игры с Катаром. Удачи нашим ребятам.
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:17
Спасибо египтянам за игру!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:15
Все-таки есть плюсы отстранения сборной России по футболу от международных турниров. И они, как показала сегодняшняя игра, очень большие…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:14
Состав наших таков что среди египтян больше знакомых игроков....)))
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 21:13
Игра и результат абсолютно ожидаемы, к сожалению.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:10
Агкацев несколько раз спасал ворота, пропущенный гол не на его совести, это гол защитника. Считаю его сегодня лучшим игроком, напрямую повлиявшим на результат. Все остальные были очень вялыми и боялись соперника, друг друга, мяча, судью и притоптать газон
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