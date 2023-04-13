«Атлетико» и «Бешикташ» провели благотворительный матч

Мадридский «Атлетико» провел благотворительный матч против турецкого «Бешикташа». Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от недавних землетрясений в Турции.
Встреча завершилась победой «Бешикташа» 2:0. Голы забили Жедсон и Нкуду.
Мадридский «Атлетико» провел благотворительный матч против турецкого «Бешикташа». Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от недавних землетрясений в Турции.
Встреча завершилась победой «Бешикташа» 2:0. Голы забили Жедсон и Нкуду.
Это может спросить только болельщик из круга Блоссии...
В благотворительных играх, со скромностью - по себе знаю, неприятно проигрывать...
Надо ничейный результат рисовать и чем больше тем лучше - 3:3, 4:4...
Это может спросить только болельщик из круга Блоссии...
В благотворительных играх, со скромностью - по себе знаю, неприятно проигрывать...
Надо ничейный результат рисовать и чем больше тем лучше - 3:3, 4:4...
Сегодня вроде все комментария на месте, штрафа никакого нет.
Сообщите пожалуйста за что конкретно, что бы хоть знать за что.
Думаю если человека наказывают, то он как минимум должен за что.
А то наказали, а за что большой секрет.
Может тогда будете указывать в какой теме и что конкретно было удалено.
Раньше был к примеру список банов, где это можно было посмотреть, а сейчас ничего непонятно.
Сегодня вроде все комментария на месте, штрафа никакого нет.
Сообщите пожалуйста за что конкретно, что бы хоть знать за что.
Думаю если человека наказывают, то он как минимум должен за что.
А то наказали, а за что большой секрет.
Может тогда будете указывать в какой теме и что конкретно было удалено.
Раньше был к примеру список банов, где это можно было посмотреть, а сейчас ничего непонятно.