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«Атлетико» и «Бешикташ» провели благотворительный матч

вчера, 11:58

Мадридский «Атлетико» провел благотворительный матч против турецкого «Бешикташа». Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от недавних землетрясений в Турции.

Встреча завершилась победой «Бешикташа» 2:0. Голы забили Жедсон и Нкуду.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:20
Когда-то в эти периоды сезона Атлетико боролся за полуфинал, а сейчас приходится довольствоваться товарищеским матчем с Бешикташем..
Шуnя771
Шуnя771 ответ 62ytq6kq7t29 (раскрыть)
вчера в 16:41
В связи с последними печальными событиями - да!
62ytq6kq7t29
62ytq6kq7t29 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:36
Ну тогда по логике победа турецкого клуба это двойная благотворительность от испанского Атлетико для турецкого народа. Надо порадовать не только суммой, но и морально.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:19
Хорошо, что трагедия не всеми забыта и благотворительные матчи продолжают проводится.
Шуnя771
Шуnя771 ответ vewjk7jjmk8r (раскрыть)
вчера в 12:17
Знаете мой любимый прогноз....? На СПАРТАК!
Это может спросить только болельщик из круга Блоссии...
В благотворительных играх, со скромностью - по себе знаю, неприятно проигрывать...
Надо ничейный результат рисовать и чем больше тем лучше - 3:3, 4:4...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:14
Получил ЖК, за какой то флуд для очков КП.
Сегодня вроде все комментария на месте, штрафа никакого нет.
Сообщите пожалуйста за что конкретно, что бы хоть знать за что.
Думаю если человека наказывают, то он как минимум должен за что.
А то наказали, а за что большой секрет.
Может тогда будете указывать в какой теме и что конкретно было удалено.
Раньше был к примеру список банов, где это можно было посмотреть, а сейчас ничего непонятно.
vewjk7jjmk8r
vewjk7jjmk8r ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:04
А какой правильный... 5:0?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:03
Хорошее дело, но счет неправильный...
sova147
sova147
вчера в 12:03
Молодцы! Это пойдёт на пользу футболу
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