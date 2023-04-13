«Атлетико» и «Бешикташ» провели благотворительный матч

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вчера, 11:58

Мадридский «Атлетико» провел благотворительный матч против турецкого «Бешикташа». Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от недавних землетрясений в Турции.

Встреча завершилась победой «Бешикташа» 2:0. Голы забили Жедсон и Нкуду.