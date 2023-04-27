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Александер-Арнольд поможет футболистам, которые не стали профессионалами

вчера, 17:27

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поможет футболистам, которые не смогли стать профессиональными спортсменами.

В данном проекте также участвуют «Ливерпуль», Ассоциация профессиональных футболистов Англии, Red Bull и Under Armour. Данная инициатива направлена на помощь игрокам футбольных академий с трудоустройством. Александер-Арнольд дал комментарий по теме:

Я – один из нескольких, а не многих. Мне невероятно повезло, что я смог достичь своей цели на поле. Но у футбола есть и обратная сторона, о которой говорят мало – 99% игроков не добиваются успеха.

Мы представляем The After Academy. Я сотрудничал с PFA (Ассоциация профессиональных футболистов – прим. ред.), чтобы запустить инициативу, которая предоставит игрокам академии шансы для развития карьеры за пределами поля.

Я надеюсь, что молодых футболистов будут поддерживать на их жизненном пути, каким бы он ни был. Страх провала слишком долго мешал молодежи. Я предлагаю им возможности и поддержку, дать им уверенность в реализации себя за пределами футбольного поля.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:36
99% футболистов не достигают цели...
Очень впечатляющая цифра!
ДСА
ДСА
вчера в 17:45
Это всё равно что помогать нищим, денег всё равно не хватит на всех.
Гость
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