Александер-Арнольд поможет футболистам, которые не стали профессионалами

Защитник «Ливерпуля» поможет футболистам, которые не смогли стать профессиональными спортсменами.

В данном проекте также участвуют «Ливерпуль», Ассоциация профессиональных футболистов Англии, Red Bull и Under Armour. Данная инициатива направлена на помощь игрокам футбольных академий с трудоустройством. Александер-Арнольд дал комментарий по теме:

Я – один из нескольких, а не многих. Мне невероятно повезло, что я смог достичь своей цели на поле. Но у футбола есть и обратная сторона, о которой говорят мало – 99% игроков не добиваются успеха.

Мы представляем The After Academy. Я сотрудничал с PFA (Ассоциация профессиональных футболистов – прим. ред.), чтобы запустить инициативу, которая предоставит игрокам академии шансы для развития карьеры за пределами поля.

Я надеюсь, что молодых футболистов будут поддерживать на их жизненном пути, каким бы он ни был. Страх провала слишком долго мешал молодежи. Я предлагаю им возможности и поддержку, дать им уверенность в реализации себя за пределами футбольного поля.