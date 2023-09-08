Кварацхелия не входит в число лидеров «Наполи» по окладу

Большая часть состава «Наполи» зарабатывает больше, чем нападающий Хвича Кварацхелия.
Зарплата футболиста составляет 1 млн евро (1,3 млн до уплаты налогов). Список выглядит следующим образом:
1. Виктор Осимхен – 4,5 млн евро (5,9 до уплаты налогов);
2-3. Петр Зелиньски – 3,5 млн евро (6,4);
2-3. Станислав Лоботка – 3,5 млн евро (4,5);
4. Джованни Ди Лоренцо – 3 млн евро (5,5);
5-6. Диего Демме – 2,5 млн евро (3,2);
5-6. Джакомо Распадори – 2,5 млн евро (4,6).
Кварацхелия идет в рейтинге на 18-20-м месте.
Ранее Кварацхелия попал в список номинантов на «Золотой мяч».
Что касается его номинации на ЗМ, то это- чистая формальность и такая же глупость, как то, что Хвиче дали лучшего игрока Серии А, потому что, игрок, полностью проваливший весь 2й круг- АПРИОРИ, лучшим быть не может!!!
У меня нет ни любви ни ненависти к Хвиче, есть только объективный взгляд со стороны, человека, умудрённого спортивным и жизненным опытом.
Что касается его номинации на ЗМ, то это- чистая формальность и такая же глупость, как то, что Хвиче дали лучшего игрока Серии А, потому что, игрок, полностью проваливший весь 2й круг- АПРИОРИ, лучшим быть не может!!!
У меня нет ни любви ни ненависти к Хвиче, есть только объективный взгляд со стороны, человека, умудрённого спортивным и жизненным опытом.