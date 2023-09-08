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Кварацхелия не входит в число лидеров «Наполи» по окладу

вчера, 08:59

Большая часть состава «Наполи» зарабатывает больше, чем нападающий Хвича Кварацхелия.

Зарплата футболиста составляет 1 млн евро (1,3 млн до уплаты налогов). Список выглядит следующим образом:

1. Виктор Осимхен – 4,5 млн евро (5,9 до уплаты налогов);

2-3. Петр Зелиньски – 3,5 млн евро (6,4);

2-3. Станислав Лоботка – 3,5 млн евро (4,5);

4. Джованни Ди Лоренцо – 3 млн евро (5,5);

5-6. Диего Демме – 2,5 млн евро (3,2);

5-6. Джакомо Распадори – 2,5 млн евро (4,6).

Кварацхелия идет в рейтинге на 18-20-м месте.

Ранее Кварацхелия попал в список номинантов на «Золотой мяч».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:25
Илия не впадай в крайности. Я не унижаю Хвичу, но и не превозношу его ради пиара. Пишу то, что вижу. Возможно я уже старый и ничего не понимаю в современном футболе, возможно.

Я не очень хорошо знаю европейский футбол, но не уверен, что Осимхен- лучший. Яркий игрок, результативный, острый, но лучший ли- вопрос...

Меня больше Саба интересует. Как он в Италии. Все-таки, другой уровень футбола в отличие от российского- другие требования. Вобщем, если что интересное найдешь- шипни мне. Ну ладно, пока, и не обижайся. Всегда- с Уважением ко всему грузинскому футболу!!!!!!!
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:14
Виктор , да я и сейчас считаю , что Осимхен был лучшим в прошлом сезоне в серии-а и вообще это сейчас лучший нападающий в Европе , а Кварацхелия был безусловном вторым лучшим игроком в серии-а ,а в Европе он безусловно второй после Винисиуса крайний нападающий в Европе , но вы его считаете не то что одним из лучших , а вообще вас послушаешь это средненький игрок ,но это ваше видение и я с уважением к вашему мнению отношусь хотя и крайне не согласен с ним , я это имел ввиду что вас не переубедишь...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:25
Хвича заслуживает большего. По игре один из лидеров Наполи. Но продлять контракт с де Ловрентисом опасно, можно попасть в рабство, он цену заломит и потом не куда не продаст. Проще дождаться окончания контратка и уйти свободным агентом взяв с нового клуба подписной бонус. Удачи Кварацхелии!
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 17:18
    ilia77707
    ilia77707 ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 15:08
    Зачем ему куда то переходить , тем более в такую скучную страну как Англия , да еще и после Италии , думаю президент Наполи поднимет ему зарплату и Квара с удовольствием будет радовать своих сумасшедших неаполитанских болельщиков
    ilia77707
    ilia77707 ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 15:04
      Capral
      Capral ответ Порк 1 (раскрыть)
      вчера в 11:38
      А он, сам себе противоречит. Сначала говорит о звездах, растворившихся в АПЛ, и тут же, утверждает, что Хвича может переехать в Британию.
      Порк 1
      Порк 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
      вчера в 11:08
      Почитайте отзывы Капрала и поменяйте своë мнение.
      Порк 1
      Порк 1 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 11:07
      Предвзятость видна невооруженным глазом.
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 11:07
      Если и этот сезон грузин отыграет, как сезоном ранее, с большой долей вероятности за ним придут команды из Англии и Испании.
      Romeo 777
      Romeo 777 ответ ilia77707 (раскрыть)
      вчера в 11:05
      Старые стереотипы…в основном, очень даже часто, списанные игроки из того же АПЛ в Серии А показывают хороший футбол и считаются ТОПами на уровне Италии. А звезды Серии А перейдя в Англию чаще проваливаются
      Маг_тм
      Маг_тм ответ протон (раскрыть)
      вчера в 10:36
      За Виктора не один клуб по сути и не охотился, зная что запросят много денег. никто не хочет платить 150-200 лямов за него. Он хороший наконечник, идеально сбалансированной команды, не более. Лямов 100 наверное и можно отдать.
      Capral
      Capral ответ Порк 1 (раскрыть)
      вчера в 10:23, ред.
      А я давно уже всё сказал. И дело даже не в зарплате футболиста, хотя, в определенной степени- это тоже имеет значение. Речь о другом, о том- что Хвича, как бы его не пиарили и не возносили до небес- футболист с ограниченными игровыми возможностями, легко читаемый, не обладающий всеми необходимыми качествами для большого футболиста. Симпатичный дриблинг? Да, но в большинстве случаев, он служит исключительно пиаром самого футболиста, его игровым штампом. И кстати, надо заметить, что этот самый дриблинг, во многом мешает самому Хвиче. Он увлекается обводкой, что часто идет во вред и в разрез общекомандным действиям, что было заметно в повторной игре в ЛЧ против Милана, когда Хвича шел в обводку не замечая партнеров. Осимхен не обладает такой обводкой и дриблингом как Хвича, но намного полезнее для команды, чем его партнер. Хвичу раскусили, узнали больше, присмотрелись и всё. Он не Марадона, ни Кройф и уж точно не Пеле, которых, как не держали, а они, всё-равно были на виду, и забивали!!!

      Что касается его номинации на ЗМ, то это- чистая формальность и такая же глупость, как то, что Хвиче дали лучшего игрока Серии А, потому что, игрок, полностью проваливший весь 2й круг- АПРИОРИ, лучшим быть не может!!!

      У меня нет ни любви ни ненависти к Хвиче, есть только объективный взгляд со стороны, человека, умудрённого спортивным и жизненным опытом.
      Сп62
      Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
      вчера в 10:22
      Надо стать в позу и перейти в Зенит.
      ilia77707
      ilia77707 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 09:45
      Зарплаты в АПЛ в разы больше , а вот играть так и не научились в АПЛ нормально , все также в бей-беги в основном , за исключением 2-3 команд
      Порк 1
      Порк 1
      вчера в 09:41
      Капрал, Ваш выход.
      протон
      протон
      вчера в 09:17
      Зарплаты в Серии А конечно на фоне АПЛ просто небо и земля. В Ноттингем Форест лавочник получает больше Хвичи в чемпионском Наполи.
      Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Топовая зп от Хвичи никуда не денется если так играть будет.
      По сравнению с другими топ клубами это мизерные деньги, и в плане продаже у них отлично. За Осимхена охотились наверное пол Европа, но всё равно сумел сохранить его.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 09:17
      На месте Кварцхелии можно и обидеться и стать в позу.
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