Феликс отказался от 17 млн евро ради перехода в «Барселону»

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вчера, 16:46

Нападающий отказался от большой суммы, чтобы играть за «Барселону».

По информации источника, зарплата футболиста в «Атлетико» была 6 млн евро за сезон. Мадридский клуб заплатил игроку лишь за июль и август, а «сине-гранатовые» выплатят ему 400 тысяч за оставшуюся часть сезона. Только в этом сезоне Феликс потеряет почти 5 млн.

Для того чтобы отпустить Феликса в аренду, «Атлетико» потребовал от форварда продлить контракт до 2028 года, из-за чего его зарплата со следующего сезона сократится с шести до трёх млн. Таким образом, за ещё четыре сезона он заработает 12 млн, а не 24.