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Феликс отказался от 17 млн евро ради перехода в «Барселону»

вчера, 16:46

Нападающий Жоау Феликс отказался от большой суммы, чтобы играть за «Барселону».

По информации источника, зарплата футболиста в «Атлетико» была 6 млн евро за сезон. Мадридский клуб заплатил игроку лишь за июль и август, а «сине-гранатовые» выплатят ему 400 тысяч за оставшуюся часть сезона. Только в этом сезоне Феликс потеряет почти 5 млн.

Для того чтобы отпустить Феликса в аренду, «Атлетико» потребовал от форварда продлить контракт до 2028 года, из-за чего его зарплата со следующего сезона сократится с шести до трёх млн. Таким образом, за ещё четыре сезона он заработает 12 млн, а не 24.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 22:10
Для Мбаппе Барселона-нищеброды)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:33
Ему наверное стиль Атлетико не подошёл, не понравился....
usk
usk
вчера в 20:28
Если это правда то уважуха от всей души надеюсь заиграет и станет своим в Барселоне
112910415
112910415
вчера в 20:11
Ну красавец же !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:40
не всем деньги главное
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:28
Респект тебе Жоау за такое и Удачи !
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:09
В Челси он не плохо играл, думаю Атлетико просто не его клуб
протон
протон
вчера в 16:57
Не Дзюба! И не Мбаппе своими жадными амбициями.
А мог бы стать мультимиллионером и плевать на всех с высокой колокольни.
В Барсе, уверен, у парня будет блестящая карьера. Вместе в Педро и Гави, Де Йонгом и Алонсо можно добиться самых больших успехов.
Mekail
Mekail
вчера в 16:50
Уважуха ему... и тут же вспомнился алчный черепашка.
Гость
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