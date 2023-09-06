Трансфер Захаряна — в топ-5 самых дорогих покупок Ла Лиги прошедшим летом

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вчера, 13:47

Полузащитник «Реала Сосьедад» вошёл в список самых дорогих покупок Ла Лиги в минувшее трансферное окно.

Россиянин занял 5-е место, за трансфер клуб из Сан-Себастьяна заплатил «Динамо» 13 млн евро.

Самой дорогой сделкой стал переход из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 103 млн.