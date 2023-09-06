Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2023/2024

Трансфер Захаряна — в топ-5 самых дорогих покупок Ла Лиги прошедшим летом

вчера, 13:47

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вошёл в список самых дорогих покупок Ла Лиги в минувшее трансферное окно.

Россиянин занял 5-е место, за трансфер клуб из Сан-Себастьяна заплатил «Динамо» 13 млн евро.

Самой дорогой сделкой стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 103 млн.

Трансфер Захаряна — в топ-5 самых дорогих покупок Ла Лиги прошедшим летом

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Карлик на гормонах» и «крыса из канализации». Бывшие боссы едва не убили «Барселону»
Вчера, 20:28Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
СлухиФеликс отказался от 17 млн евро ради перехода в «Барселону»
Вчера, 16:46
У «Манчестер Юнайтед» — худший трансферный баланс за последние 10 лет
Вчера, 13:59
СлухиАкции «Манчестер Юнайтед» упали на рекордный показатель за 11 лет
Вчера, 08:59
«Барселона» сократила зарплатную ведомость на 162 миллиона евро
05 сентября
СлухиГлейзеры снимут с продажи «Манчестер Юнайтед»
03 сентября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:00
теперь здоровье нужно крепкое - крепкое !
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:20
А как продать лигу спонсорам, когда во главе лиги стоит ограниченный в умственных способностях человек? Испанская лига почти не интересна как бренд. Там некачественная картинка, ракурсы камер на трансляциях выглядят не презентабельно, а хорошо продать можно только один матч. Серьезно! Есть ТВ каналы, которые покупают только права на матч Реал - Барселона. Остальная лига как продукт - провал.
Клубы тоже не далеко ушли, там не понимают, что такое маркетинг, там не умеют работать с болельщиками, не могут продать себя богатым спонсорам. Вся лига держится только на брендах Реала и Барселоны. И эти бренды сильнее, чем бренд самой лиги.
Томик
Томик ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:35
Причем тут Россия - во-первых, а во-вторых 13 миллионов для России это смешно. На шаровары отдать дурачкам соседским, разве что. А то поди все пообо76и.
Томик
Томик
вчера в 15:32
Как бы это достижение так и не осталось у Захаряна единственным в Испании...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:52
Для России это неплохо...
Всё таки тринадцать миллионов
протон
протон
вчера в 14:51
По сравнению с АПЛ цифры просто смешные
Это вопросы к бюрократической системе Испании. Крупные инвесторы не торопятся вливать средства в испанские клубы. Та же Севилья с убитой инфраструктурой в сравнении с грандами, умудрялась годами навязывать борьбу. Помню в Малагу вложились, но после поступили так, что лучше вообще бы не вкладывались. Учитывая куда идёт весь рынок, в ближайшем будущем большая часть испанских клубов, находящиеся на грани банкроства могут быть куплены владельцами Ньюкасла , ПСЖ и прочих грандов. В Италии данная практика уже становится нормой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 14:36
Кому там закупаться, денег у клубов нет, призовые относительно АПЛ небольшие, да ещё и внутренние правила у них теперь жёсткие. Один "Реал", заработавший за последние пару лет в ЛЧ больше 200 миллионов (135 миллионов в сумме в победный 2022й), и закупается.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:29
Покажите этот топ АПЛ, так очень сильно удивятся на тему, как это вы умудряетесь такие сделки проворачивать?)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:04
Испанские цифры не впечатляют, то ли дело английские.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:56
Что-то скромно закупилась Ла Лига этим летом. Если не считать Беллингема, то остальные очень "дешевые" по нынешним меркам.
kn6zxy29e6e4
kn6zxy29e6e4
вчера в 13:53
Теперь надо Захаряну отрабатывать свою цену
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 