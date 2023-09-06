Трансфер Захаряна — в топ-5 самых дорогих покупок Ла Лиги прошедшим летом

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вошёл в список самых дорогих покупок Ла Лиги в минувшее трансферное окно.
Россиянин занял 5-е место, за трансфер клуб из Сан-Себастьяна заплатил «Динамо» 13 млн евро.
Самой дорогой сделкой стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 103 млн.
Клубы тоже не далеко ушли, там не понимают, что такое маркетинг, там не умеют работать с болельщиками, не могут продать себя богатым спонсорам. Вся лига держится только на брендах Реала и Барселоны. И эти бренды сильнее, чем бренд самой лиги.
Клубы тоже не далеко ушли, там не понимают, что такое маркетинг, там не умеют работать с болельщиками, не могут продать себя богатым спонсорам. Вся лига держится только на брендах Реала и Барселоны. И эти бренды сильнее, чем бренд самой лиги.