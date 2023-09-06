«Карлик на гормонах» и «крыса из канализации». Бывшие боссы едва не убили «Барселону»

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вчера, 20:28

Каталонцы чудом выжили после правления Бартомеу.

За команду Хави играют не из-за денег

«Барселона» не может предложить футболистам большие контракты. Португалец Жоау Феликс пришел в аренду, когда отказался от серьезных денег. «Атлетико» вынудил атакующего игрока продлить контракт до 2028 года, но потребовал сократить зарплату с шести до трех миллионов евро. Примерно столько в «Спартаке» зарабатывает Роман Зобнин.

«Сине-гранатовые» осилят только 400 тысяч евро для Феликса с сентября по май. Футболист теряет почти 17 млн евро. И это далеко не первый подобный случай. Пике, которого бывший директор юридического отдела клуба Роман Гомес Понтии называл в переписке «беспринципным сыном проститутки», простил «Барселоне» 52 млн евро долгов по зарплате.

Бартомеу сначала раздавал деньги – Месси получал 15 % бюджета «Барселоны», а потом из-за пандемии и резкого снижения доходов не смог выполнить обязательства. Директора клуба придумали незаконный выход, слили в прессу детали контрактов. В полиции начали расследование, что позволило получить доступ к переписке директоров «Барселоны».

Они называли Месси «карликом на гормонах» и «крысой из канализации». А теперь «Барселона» с трудом регистрирует новичков, на летние трансферы потратили 3.4 млн евро за хавбека Ромеу. Трансфер чуть дороже, но часть суммы игрок «Жироны» закрыл из своего кармана. Унизительное лето для гранда, который был близок к доходу в размере 1 млрд евро в год.

Бартомеу потерял 200 млн евро за день

В 2020-м в разгар коронавируса президент каталонцев получил предложение о трансфере Месси за 200 млн евро. У Лионеля заканчивался последний год контракта, продлить его «Барселона» не могла. Бартомеу это прекрасно знал, но отказался. У президента клуба на руках вся отчетность, наверняка знал, что новый контракт исключен. Похоже, Бартомеу хотелось навредить клубу.

Хосеп не хотел запомниться человеком, который потерял Месси. Через несколько месяцев Бартомеу покинул пост президента клуба, а Лапорта врал фанатам, что есть финансовая возможность продлить контракт с Месси. Вместо 200 млн евро «Барселона» осталась с долгами по зарплате Лионеля. Эти долги испанский клуб будет закрывать до 2025 года.

Бартомеу не любил Месси и других легенд «Барселоны». Из казны «сине-гранатовых» около 1 миллиона евро заплатили ферме ботов, которая оскорбляла Лионеля, его жену, Пике, Хави, Пуйоля и даже Гвардиолу. Надо быть невероятно неграмотным менеджером, чтобы отказаться от 200 млн евро за возрастного футболиста, который после этого ушел бесплатно.

Игрок получил миллионы за 17 минут

Центральный хавбек Матеус перешел из «Палмейраса» в «Барселону» в январе 2020-го, а сыграл 17 минут. Трансфер обошелся в 7 миллионов евро и обещали бонусы. А дальше начался цирк. Хотя Матеус с детства мечтал играть за «Барселону», он разочаровался в любимом клубе. Тренер Куман сделал вид, что такого футболиста не существует. Парню выплатили зарплату за год и разорвали контракт.

Футболист пошел в суд и предсказуемо выиграл. Компенсация составила 8.5 млн евро. В Бразилию хавбек вернулся свободным агентом, его не догадались продать в другую команду. В результате одна минута Матеуса на поле обошлась каталонцам примерно в миллион евро. А потерянная выгода из-за низкого уровня менеджмента исчисляется сотнями миллионов евро.

После ухода Неймара за 222 млн евро в ПСЖ скауты «Барселоны» предлагали Бартомеу присмотреться к Холанду. Форварда можно было забрать за 20 млн евро, но агент Райола требовал аналогичные комиссионные выплаты. Президент «блаугранас» зарубил сделку. Также каталонцы затянули с решением, не убедил юного Мбаппе выбрать «Барселону» и взяли вместо него Дембеле.

Президент оставил миллиардный долг

Прокуратура Каталонии ищет альтернативную версию выплат бывшему боссу арбитров Негрейре, чтобы не пришлось выбрасывать «Барселону» в Сегунду. Одна из версий – отмывание денег руководством клуба. Слабая теория. Сумма сравнительно небольшая, а выплаты длились 17 лет. Это значит, что четыре президента «Барселоны», из которых всех задерживали прокуроры, а один сидел в тюрьме, слепо доверяли чиновнику и его сыну.

Кстати, Бартомеу тоже могли посадить за махинации с трансферами, но он заплатил штраф и заключил сделку со следствием. А теперь не может объяснить многие решения, которые привели к потере доходов и росту расходов «Барселоны». В результате у клуба неприличные долги, а Лапорте остается лишь один путь – снижать бюджет. На зарплатах ушедших игроков удалось сэкономить 161 млн евро.

Это лишь один из множества шагов по лечению «Барселоны» от кредитной болезни. Непрофессионализм Бартомеу едва не убил великий клуб, а он теперь спокойно тратит заработанные миллионы. И даже от тюрьмы может отбиться, наняв дорогих адвокатов. Прокуроры мечтают закрыть его за решетку. Даже нашли друзей бывшего президента, через которых он якобы выводил из клуба деньги. Осталось надавить на этих знакомых Бартомеу.

Если подельники признаются в махинациях и дадут показания, то Хосеп погорит на мелком криминале. Фанаты «Барселоны» точно обрадуются, если бывший президент клуба получит по закону то, что заслужил. Выдумай подобного директора в фильме о футболе, то сценаристов обвиняли бы в склонности к гиперболам. Не может реальный менеджер отказаться от 200 млн евро в разгар пандемии, а еще допустить десятки трансферных ошибок.

Игроки «Барселоны» очень давно дали Бартомеу прозвище Нобита. Это капризный, подлый и истеричный персонаж аниме «Дораэмон», который внешне похож на Хосепа. Вот только нарисованный мальчик не оставил после себя 1.35 миллиарда евро долгов и ворох реальных проблем. Никто не знает, сколько еще дел «Барселоны» будут расследовать прокуроры в будущем.