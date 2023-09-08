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Де Кетеларе рассказал, почему не смог проявить себя в «Милане»

вчера, 14:25

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе, который перешёл в «Аталанту» на правах аренды, рассказал о том, почему у него не получилось проявить себя в миланском клубе.

Когда прибываешь в новое место, появляется немало дел. Привыкнуть к новой стране, стилю игры, языку...

Я и сам виноват в том, что не заиграл в «Милане». Сезон прошел не так, как я рассчитывал, но я ни о чем не жалею. Я не из тех людей, кто может чересчур эмоционально отреагировать, чувствую себя лучше, когда нахожусь на поле подольше и погружен в игру.

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протон
протон
вчера в 17:24
Шарль, в твоем возрасте даже Федя Смолов раз в год, но забивал, а ты и этого не осилил.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:53
Может а Аталанте все наладится.
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