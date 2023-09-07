На большие клубы работают фиксеры. Люди без имён прячут грехи звёзд футбола

1694080628

сегодня, 12:57

Новый скандал в МЮ приоткрыл одну из тайн футбола.

Футболисты пытаются откупиться после преступлений

В МЮ играли в молчанку, когда девушка Гринвуда опубликовала аудиозапись изнасилования. Каждый взрослый мужик знает об активном согласии. «Да» значит «да», «нет» значит «нет» во всех случаях. Принцип в основе криминальных кодексов всего мира. Поступаешь иначе – преступник.

Взрослым мужикам, вроде женатых футболистов, надо думать, прежде чем идти в туалет с незнакомкой, как сделал Даниэль Алвес. Бывший игрок «Барселоны» сейчас тюрьме. У его знакомого Антони тоже проблемы, обвиняется в домашнем насилии. Вряд ли громкое дело замнут, как дело Гринвуда.

Девушка Мэйсона забеременела, упросил забрать заявление, у проблемной пары родился ребёнок. Можно допустить, что адвокаты МЮ ходили к подруге Гринвуда с деньгами, чтобы не публиковала запись и фото разбитого лица. Далеко не первый случай для МЮ . Роналду платил американке 250 тысяч долларов за молчание.

«Красные дьяволы» перешли границу закона ради Антони

Полицейские уверены, что врачи МЮ оказывали помощь бывшей девушке Антони. Если женщина попадает в больницу с побоями, то сразу сообщают в полицию. Дела у Антони плохи, рассмотрят минимум четыре эпизода. В прошлом году пара поссорилась в ночном клубе в Сан-Паулу.

Антони с охранниками затащил Габриэлу в автомобиль. Девушка была беременной, затем потеряла ребёнка. В январе случился эпизод, который заставил врачей МЮ накладывать женщине швы. Ещё два предполагаемых нападения произошли, когда Габриэла пыталась бросить Антони.

По словам женщины, футболист угрожал ей убийством. Кричал, что причинит себе вред, если Габриэла уйдёт. Вингер разбил бывшей девушке голову, есть фиксация побоев врачами в Сан-Паулу. Габриэла умница, что поехала в специальный кабинет для жертв домашнего насилия.

У неё есть улики, а не просто слова. Также в женщину бросили стакан, из-за чего порезана рука. Если угрозы расправы записаны на телефон, то Антони может попрощаться с большим футболом. Но в этой истории есть один персонаж, которого Габриэла назвала «разнорабочим» МЮ .

Как раз он нас интересует. Занимается скользкими делами не впервые, раз смог заставить врачей МЮ зашивать раны незнакомой женщине и уговорил её не звонить в полицию. Если такой парень крутится в службе безопасности «Манчестер Юнайтед», то похожий человек есть у всех.

Фиксеры знаменитостей пришли в спорт из Голливуда

По закону врач не может скрывать преступление. Но у фиксера другие методы. Так называют людей, которые улаживают проблемы знаменитостей. В футболе фиксингом именуют организацию договорных матчей, но намного раньше слово привязалось к дельцам Голливуда.

Порой пьяные любовники актёров топились в бассейнах Лос-Анджелеса. Также фиксера звали, чтобы защитить репутацию женатой актрисы, которую шантажировал альфонс. В старом Голливуде хватало измен, наркотиков, алкоголя и смертей. Кто работал фиксерами?

Бывшие бандиты и полицейские. В киноиндустрии на кону сотни миллионов долларов. В футболе один Антони это 90 миллионов евро только за трансфер. В большом спорте в США давно есть фиксеры, ведь баскетболисты, хоккеисты и футболисты часто делают глупости.

И не всем сходит с рук двойное убийство, как мистеру Симпсону. В Голливуде тысячи грязных историй, актёры и режиссёры часто неадекватные. В спорте тоже хватает различных скандалов. Самые популярные дела связаны с бурными личными отношениями.

Решалы спасли карьеру Неймара и других футболистов

Неймара обвиняли в изнасиловании. Мог получить реальный срок, как Робиньо. Но дальше некто со специальными знаниями украл запись эпизода у предполагаемой «жертвы» и выложил видео в сеть. Там видно, что в номере отеля женщина просит Неймара её бить и бьёт бразильца для затравки.

Аферистка хотела зафиксировать синяки, как и наличие сексуальной связи конкретно с Неймаром, нетрудно получить ДНК-анализ. Бразильца спасли от тюрьмы. Но попытки шантажа куда реже, чем реальные случаи насилия. К сожалению, футболистов сильно разбаловали.

Почему скандалы всплывают с паузой? На первом этапе фиксер предлагает жертве деньги. Большие деньги. Нет сомнений, что фиксеры «Челси» пытались уладить скандал с Терри и женой Бриджа, чтобы не узнала пресса. Фиксер «Манчестер Сити» прозевал серию дел Менди.

А репутация это деньги. Вчера акции МЮ упали из-за информации, что Глейзеры не продадут клуб. Если окажется, что «дьяволы» покрывали домашнего тирана, акции обвалятся, как обвалились котировки «Ювентуса», когда на Роналду подала в суд девушка, которой он платил за молчание.

Незаметно исчезают следы десятков разных скандалов

Фиксеры это недобросовестные юристы, бывшие полицейские и бандиты. А также охранники, среди которых люди с армейским прошлым или работой на специальные службы. Ещё есть бывшие бойцы. И это дорогие специалисты. Охранник знаменитости может зарабатывать более 1 000 евро в день.

Пакетные услуги специальных компаний стоят ещё дороже, около 500 тысяч евро за год. На днях в США стал знаменитым телохранитель Месси. Бородатый мужик технично убирает руки всем, кто касается игрока. А недавно выбежал на поле и объятиями оттеснил от Лионеля фаната. Но это публичный охранник.

А есть частные детективы, услугами которых активно пользовался сэр Алекс Фернгюсон. И слежка не только за футболистами, но и за чиновниками. В АПЛ начался и затих скандал с положительными допинговыми пробами игроков разных клубов. Также активно заминают 115 дел о махинациях «Манчестер Сити».

Клубам не стоит покрывать неадекватных футболистов

Фиксер МЮ много раз спасал Руни. Уэйн признался, что уходил в жёсткие запои. Рядом с женатым капитаном сборной были нетрезвые подруги. Девушкам платили и угрожали поломать ноги, чтобы молчали. Теперь «разнорабочий» из МЮ уговаривал молчать девушку Антони?

Вот только скандалы Голливуда всплывали, хотя там была целая система подкупа журналистов и полицейских. Также в 20 веке не было камеры у каждого зеваки. Сейчас сложно скрыть преступления знаменитостей. Почему в МЮ не проверили подноготную Антони до трансфера?

Игрок буянил в «Аяксе», отдать за него 90 миллионов евро мог только дилетант. Редко разбалованные, капризные и богатые звёзды ангелочки. Им кажется, что если за них юристы и «разнорабочие», то всё можно. И здесь вершина айсберга, ведь многие жертвы тихо взяли деньги.

Спортсменов после употребления наркотиков прячут от допинговых офицеров. Избитых жён убеждают, что развод это деньги, а суд это стресс для детей и потерянный доход для игрока. Миллионеру надо отчебучить нечто в стиле Промеса из «Спартака», чтобы светила тюрьма.