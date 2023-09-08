Пиняев тренируется в расположении сборной по индивидуальной программе

Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказ о состоянии здоровья флангового полузащитника «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.
С Пиняевым всё в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать. Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, всё взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.
Есть риск того, что идёт перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет.
Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. Его контракт действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 10 матчей, забил мяч и отметился 3 голевыми передачами, а также получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 7 миллионов евро. За сборную России Пиняев провёл 3 игры и забил 1 мяч.
Напомним, вчера наша сборная сыграла вничью с олимпийской сборной Египта.