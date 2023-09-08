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Пиняев тренируется в расположении сборной по индивидуальной программе

вчера, 11:28

Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказ о состоянии здоровья флангового полузащитника «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

С Пиняевым всё в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать. Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, всё взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.

Есть риск того, что идёт перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. Его контракт действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 10 матчей, забил мяч и отметился 3 голевыми передачами, а также получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 7 миллионов евро. За сборную России Пиняев провёл 3 игры и забил 1 мяч.

Напомним, вчера наша сборная сыграла вничью с олимпийской сборной Египта.

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Все комментарии
p6pm7hce9669
p6pm7hce9669
вчера в 20:21
Вообще чувство юмора у вас отсутствует
протон
протон ответ dakwmp4g4jz4 (раскрыть)
вчера в 12:31
В топ 5 у людей по 38 матчей в чемпионате + кубок , минимум 4 игры + еврокубки + игры за сборные . Даже в чемпионшипе команда минимум 50 игр за сезон проводит . И только у нас в чемпионате с двумя перерывами с 30 турами (последние лет 5 без еврокубковой даже осени, со старым форматом кубка где выставляют резерв) у футболистов какие-то нагрузки, перегрузки , давно уже эти жалобы каждый год
dakwmp4g4jz4
dakwmp4g4jz4
вчера в 11:40
Готовится к решающим матчам
Гость
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