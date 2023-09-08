Пиняев тренируется в расположении сборной по индивидуальной программе

Врач сборной России рассказ о состоянии здоровья флангового полузащитника «Локомотива» и сборной России .

С Пиняевым всё в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать. Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, всё взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.

Есть риск того, что идёт перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет.