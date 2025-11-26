«Спартак» обратился в ЭСК РФС по одному эпизоду матча с ЦСКА

Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть один эпизод матча 16-го тур Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Встреча прошла 22 ноября и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. «Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте после столкновения защитника ЦСКА Игоря Дивеева с полузащитником Романом Зобниным. Сначала главный арбитр Сергей Карасев назначил одиннадцатиметровый удар, но изменил решение после вмешательства системы видеоассистента рефери.
Ранее ЦСКА попросил комиссию рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» на Даниле Круговом на 5-й минуте матча, а также эпизод с засчитанным голом полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева на 43-й минуте встречи.
ЦСКА набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 28 очками располагается на 6-й строчке.
Представьте ситуацию : КДК назначает переигровку и ЦСКА выигрывает....
Стал бы Спартак потом обращения строчить ???
