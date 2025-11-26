«Спартак» обратился в ЭСК РФС по одному эпизоду матча с ЦСКА

1764171833

сегодня, 18:43

Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) с просьбой рассмотреть один эпизод матча 16-го тур Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным ЦСКА . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС .

Встреча прошла 22 ноября и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. «Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте после столкновения защитника ЦСКА Игоря Дивеева с полузащитником Романом Зобниным. Сначала главный арбитр Сергей Карасев назначил одиннадцатиметровый удар, но изменил решение после вмешательства системы видеоассистента рефери.

Ранее ЦСКА попросил комиссию рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» на Даниле Круговом на 5-й минуте матча, а также эпизод с засчитанным голом полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева на 43-й минуте встречи.