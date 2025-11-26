Top.Mail.Ru
 
 
 
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по одному эпизоду матча с ЦСКА

сегодня, 18:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть один эпизод матча 16-го тур Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Встреча прошла 22 ноября и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. «Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте после столкновения защитника ЦСКА Игоря Дивеева с полузащитником Романом Зобниным. Сначала главный арбитр Сергей Карасев назначил одиннадцатиметровый удар, но изменил решение после вмешательства системы видеоассистента рефери.

Ранее ЦСКА попросил комиссию рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» на Даниле Круговом на 5-й минуте матча, а также эпизод с засчитанным голом полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева на 43-й минуте встречи.

ЦСКА набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 28 очками располагается на 6-й строчке.

Источник: itar-tass.com
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:56
Зачем это Спартаку в выигранном матче...??
Представьте ситуацию : КДК назначает переигровку и ЦСКА выигрывает....
Стал бы Спартак потом обращения строчить ???
shlomo
shlomo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:29
Благодарю за ответ... ОЧЕНЬ постарайтесь не скатиться на уровень Бомбардира .... обидно будет потерять такой сайт.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:28
Очень непонятное телодвижение .... в пустоту и ради нужно что то делать....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:19
Зря не надо...ну подали цска и подали , а вам то че лезть...???
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:59, ред.
Да ладно уж не лезли бы, 3 очка в кармане. Ну видимо нужен был инфоповод посвятиться лишний раз в прессе.
