Сербский футболист ЦСКА Попович доволен жизнью в Москве

1764181607

сегодня, 21:26

Сербский футболист московского ЦСКА полностью адаптировался и доволен жизнью в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

Попович выступает за ЦСКА с сентября, он перешел в клуб на правах свободного агента после ухода из итальянского «Наполи».

«Могу сказать, что я счастлив быть в этом клубе. Полностью адаптировался. Единственное, чего не хватает, игровой практики, чтобы я вышел на свой пик, — сказал Попович. — Мне уже показывали, кто такой Алеша Попович, разберусь чуть попозже. Да, я посмотрю это, возможно».

«Могу сказать, что я сразу адаптировался здесь, как приехал. Все люди здесь, как в Сербии. Все люди топ», — добавил Попович.

В среду ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1 в ответном матче 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России. Попович забил мяч и реализовал свою попытку в серии пенальти. «Я пока что не осознаю до конца, со мной происходит или нет, это правда или сон. Я рад, что мы победили и прошли дальше», — заключил Попович.