Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России, обыграв «Локомотив»

сегодня, 22:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» со счетом 3:2 обыграл столичный «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «РЖД-Арене».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Манфред Угальде (41-я минута), Жедсон Фернандеш (53), Пабло Солари (58). У проигравших отличились Алексей Батраков (24) и Николай Комличенко (90+7, с пенальти).

Первый матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:1. Соперник красно-белых по полуфиналу «пути РПЛ» определится в матче, который пройдет 27 ноября в Москве, между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо». «Локомотив» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» сыграет с тульским «Арсеналом».

На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
ЦСКА вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России
Сегодня, 20:13
«Краснодар» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России
Сегодня, 19:53
«Ювентус» на последних минутах вырвал победу в матче против «Будё-Глимт»
Сегодня, 01:00
«Наполи» обыграл «Карабах»
Сегодня, 00:55
«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 00:52
«Манчестер Сити» уступил «Байеру»
Сегодня, 00:50
 
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 23:43
Документ есть. Промкооперация организовала ФК Спартак и курировала их. А в те годы Промкооперация ведала рынками, а поскольку там продавали в основном тряпье (барахолки) так и повелось называть их "тряпичниками" За связь с Промкооперацией. Потом Промкооперация стала заниматься заготовкой мяса, в основном свинины. Отсюда и последующие названия КБ. которые всем известны. Но у истоков - это "тряпичники". В мое время (50-е годы) называли еще "барахольщики", а потом уже перешли на мясо (свинину). Историю своего клуба надо знать, какие бы страницы в ней не содержались.
Так что мама КБ - это Промкооперация!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 23:40
"это все придумал Черчилль в восемнадцатом году")...
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:23
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 23:21, ред.
    Регламент Кубка огонь...конечно...
    Если я правильно понял....то завтра в случае поражения Динамо со счётом 0:1...оно с 4-мя поражениями в этом Кубке идёт дальше ....а Зенит проиграв лишь однажды идёт куда то но не дальше???
    Правильно??

    Кто это придумал???
    Шуня771
    Шуня771 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 23:20
    Я тоже когда говорю конь или лыжник зла не имею, но он не верит!
    Шуня771
    Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 23:19
    Приветствую друга Васильевича!

    Я понимаю... Понимаю!

    Рабочие победы Спартака - это настольные методические учебники для армейцев!
    Шуня771
    Шуня771
    сегодня в 23:17
    Красно-белых с убедительной победой над очень достойным соперником!
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 23:15
    Что характерно)...в наше нелёгкое время даже "планка" и "стакан" это биржевые термины)...
    particular
    particular ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 23:09
    Ну, кто "планку держать", а кто стаканяку :) Поддержу!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 23:09, ред.
    ABirABir
    Дело в том, что все 100% пенальти в ворота Спартака "сомнительные" Это давно уже всем известно. Зачем повторяться?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 23:07
    Надеюсь те спартаковцы, кто полоскал здесь Денисова, навсегда закроют свои рты
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 23:06, ред.
    Толя привет...! Ну все правильно ты написал....паровозом их назвал без зла....будем писать конечно как мы их раньше называли...правильно дружище ты подметил мы старая гвардия далжны планку держать....полностью поддерживаю тебя ....
    derrik2000
    derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 23:06
    ДА, собственно! ))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 23:05
    Главное, чтобы не было унижения и оскорбления. Футбол должен объединять людей, а не вражду сеять.
    Futurista
    Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 23:05
    )...
    ABir
    ABir
    сегодня в 23:04
    Спартак с заслуженной победой на классе, у Локомотива не было не единого шанса на победу сегодня. Похоже силы у РЖД закончились в воскресном матче с Краснодаром, в решающих матчах очень тяжело играть одним составом и в чемпионате, и в Кубке. Еще КБ молодцы, что не остановились не на одном и даже на двух голах, а забили три, что даже при сомнительном пенальти, не позволило усомниться в победителе .
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 23:03
    В целом разделяю Вашу позицию. Лучше этого избегать, тем более что не все могут понять о ком речь и в связи с чем клуб или его болельщики названы таким непривычным образом. Лучше придерживаться устоявшегося фанатского арго.
    derrik2000
    derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 23:02
    Ох, уж мне эти бразильские прозвища... )
    Сейчас исправлю.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 23:01
    у генича сегодня траур, и у всего матштв, но иногда надо знать место
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 23:00
    Ты, меня старого буквоеда, прости. Но ЖеРсон играет в Зенита, а в Спартаке ЖеДсон. Это ведь разные люди. Один бразилец, а второй португалец. В курсе?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 23:00
    Деян, спасибо!!!
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 22:58
    Наших красно белых с уверенной победой и выходом в следующий этап.... Такая игра мне нравится. Единственно . что удручает это парад
    упущенных возможностей, что устроила команда. Но в любом случае Молодцы.......
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 22:57
    С победой Спартак!...покатались на паровозике...два раза))...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Володя. с победой ! С легкой руки одного из активных КБ, постепенно возвращаемся к историческим названиям клубов. ЦСКА -это лыжники, локо - паровоз. а Спартак - это тряпичники. Поскольку в основе Спартака была Промкооперация. которая ведала рынками, первое , а значит и историческое название клуба было "Тряпичники". Как тебе моя идея.? Или не будем придумывать и вспоминать прошлое. Не проще называть "спартаковцы" армейцы, железнодорожники, динамовцы. ? Или как ты паровозы и я "тряпичники" ? Может лучше на этом сайте поддерживать дружескую и добрую атмосферу и не нагнетать страсти? От нас людей старшего поколения многое зависит. Согласен, дружище?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:56
    псевдоболельщики Спартака повылазили, им без "борова"сразу стеночки и забегания... смешно, но уже привычно
    Можно миллион ботов создать, а можно миллион болельщиков Спартака.
    Спартак сегодня это Спартак Станковича
    Yarvi
    Yarvi
    сегодня в 22:54, ред.
    Хорошая победа в дерби. Даже Денисова особо ругать не за что. Плохи только Хлусевич и Помазун. Но по первому Романову стало ясно по 45 минутам игры и его в перерыве заменили. А второй не будет играть в основе в чемпионате, даже при плохом Максименко, так как просто значительно хуже.
    По Романову принимать решение надо не сейчас, ещё есть игры до конца года. Но если будет хороший результат, то считаю руководству надо оставить и.о. до конца сезона, а не хватать всяких учеников из Швейцарии или Венгрии. И надеюсь ума хватит решить проблему с лецензией про у Романова. Назначить какого-нибудь свадебного генерала, имеющего лицензию, а решать всё равно будет Романов.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:51
    С победой, поставили на место выскочек, но радоваться будем ровно секунду, готовимся к важным матчам
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 22:50, ред.
    Я сегодня увидел, что игроки стали БЕЗ БОРОВА спокойнее и собраннее.
    В первом тайме спартаковцы были так себе...
    Не хуже и не лучше паровозов.
    Зато во втором, когда вышли Жедсон и Маркиньос, бОльшую часть тайма Спартак играл в своё удовольствие.
    Резвились на поле, так сказать... ))
    Правда, последние минут 15-17 до финального свистка КБ почему-то резко встали, как будто приглашая паровозов забить себе второй.
    Даже удар Барко почти в крестовину ворот Лантратова ничего не изменил: Спартак стоял, ВЫМАЛИВАЯ ГОЛ В СВОИ ВОРОТА.
    Джику не подвёл, зараза: всё таки подарили паровозам 11-метровый, раз те больше одного с ИГРЫ не смогли забить.
    Качество взаимодействия. конечно, ещё улучшать и улучшать, как и пересмотреть целесообразность выхода на поле отдельных игрочишек (Рябчука, например), но, в целом, сегодня я где-то как-то доволен содержанием ИГРЫ.

    P.S. А чё Денисов у чужой штрафной-то делал весь второй тайм???
    Нечего ему ТАМ ошиваться!
    Он и на своей половине поля сегодня был хорош, а игра в нападении - это не про него. )
    Capral
    Capral
    сегодня в 22:50, ред.
    Я когда вижу редкие спартаковские стеночки, забегания в стиле Спартака-80х, сердце замирает, и сразу, перед глазами, встают Юрка, Федя, Шавло, Поздняков и вся, та- Неповторимая кампания!!!!!!! Сегодня Спартак был хорош во всех отношениях, даже в обороне собственных ворот, что со Спартаком случается не часто. Воздушная, летучая атака КБ, её вдохновение, импровизация- разрывали соперника, терзали на всех направлениях!!!

    Локо, как обычно сыграл в привычный тоскливый, скучноватый футбол, а Батраков, кроме забитого штрафного, практически остался в тени, игру не вел и лидером не стал. Надо признать, что после того, как Спартак сравнял счет, игра Локомотива потускнела и показалась мне несколько обреченной, да похоже, и сами железнодорожники не верили в конечный успех...

    Ну а после счета-3:1 игра превратилась в статистику, а пенальти забитый Комличенко, лишь подсластил горькую пилюля Локомотива... Итак, констатируем- второй матч Романова в Спартаке- получился ярким, конструктивным и содержательным!!! Так держать, тренер, так держать- Величайший советский Клуб!!!!!!!

    Спартак с победой!!!
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 22:49
    Отличная игра! С победой! Поздравления! Спартак был хорош! Порадовали все, особенно Денисов, неожиданно для меня...Очень важно, хочу это отметить - матч не доигрывали - работали до финального свистка и с огромным удовольствием! Надо отдать должное Локо - старались. А классный гол Батракова вселял в них даже слабенькую надежду. Но...Очень точные замены Романова в начале второго тайма не оставили никаких шансов сопернику. Браво, тренер! Что ж - прекрасно! Удачи!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     