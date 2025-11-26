«Спартак» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России, обыграв «Локомотив»

1764185454

сегодня, 22:30

Московский «Спартак» со счетом 3:2 обыграл столичный «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу. Встреча прошла на « РЖД -Арене».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Манфред Угальде (41-я минута), Жедсон Фернандеш (53), Пабло Солари (58). У проигравших отличились Алексей Батраков (24) и Николай Комличенко (90+7, с пенальти).

Первый матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:1. Соперник красно-белых по полуфиналу «пути РПЛ » определится в матче, который пройдет 27 ноября в Москве, между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо». «Локомотив» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» сыграет с тульским «Арсеналом».

На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.