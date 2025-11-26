«Спартак» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России, обыграв «Локомотив»

Московский «Спартак» со счетом 3:2 обыграл столичный «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «РЖД-Арене».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Манфред Угальде (41-я минута), Жедсон Фернандеш (53), Пабло Солари (58). У проигравших отличились Алексей Батраков (24) и Николай Комличенко (90+7, с пенальти).
Первый матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:1. Соперник красно-белых по полуфиналу «пути РПЛ» определится в матче, который пройдет 27 ноября в Москве, между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо». «Локомотив» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» сыграет с тульским «Арсеналом».
На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Локо, как обычно сыграл в привычный тоскливый, скучноватый футбол, а Батраков, кроме забитого штрафного, практически остался в тени, игру не вел и лидером не стал. Надо признать, что после того, как Спартак сравнял счет, игра Локомотива потускнела и показалась мне несколько обреченной, да похоже, и сами железнодорожники не верили в конечный успех...
Ну а после счета-3:1 игра превратилась в статистику, а пенальти забитый Комличенко, лишь подсластил горькую пилюля Локомотива... Итак, констатируем- второй матч Романова в Спартаке- получился ярким, конструктивным и содержательным!!! Так держать, тренер, так держать- Величайший советский Клуб!!!!!!!
Спартак с победой!!!
