Мацуев сравнил игру «Спартака» 1980-90-х годов с джазовой импровизацией

1764180233

сегодня, 21:03

Игру футболистов «Спартака» в 1980-90-х годах можно сравнить с исполнением джазовой импровизации. Такое мнение в интервью высказал народный артист РФ , пианист Денис Мацуев.

«Вот чем хорош джаз? Это великое искусство. Джаз, в отличие от концерта классической музыки, создается в моменте для публики. Повторить это невозможно, импровизация происходит внутри, она рождается на сцене здесь и сейчас, — сказал Мацуев. — То есть у нас, музыкантов, в голове есть идея о том, как выглядит каркас музыки, которую мы играем, но на него постепенно наслаивается импровизация, которая рождается по ходу действа. Невозможно повторить один и тот же концерт нота в ноту, так как рисунок импровизации каждый раз новый, непредсказуемый. Это спонтанность, которая заполняет творчеством тебя на сцене в присутствии огромного количества зрителей».

«Собственно, импровизация и есть именно та идея, которую воплощал в своей игре „Спартак“ в 1980-90-е годы, и то, что проповедовала „Барселона“ вместе с Хави и Иньестой, только в другом темпе и с исполнителями другого уровня. Ту же „тики-таку“, испанскую футбольную тактику, практиковал и „Спартак“. И обыгрывал грандов. Все говорят, куда это все это делось? Куда исчезло из современного стиля „Спартака“? У меня на этот вопрос ответа нет. Но я когда-то взахлеб влюбился в эту команду и стал не просто фанатом. Футбол — это одна из важнейших частей моей жизни. „Спартак“ меня всегда вдохновлял, и какое бы место он ни занимал в турнирной таблице и какими бы ни были результаты, я буду с этой командой, потому что это любовь», — пояснил он, говоря о сравнении джаза и спартаковского футбола.