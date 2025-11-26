«Краснодар» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России

1764176028

сегодня, 19:53

«Краснодар» со счетом 4:0 обыграл «Оренбург» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу. Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Никита Кривцов (4-я минута), Джон Кордоба (57), Жоау Батчи (71) и Жубал (85). Кордоба повторил рекорд российского форварда Федора Смолова по числу голов в составе «Краснодара». На счету нападающих по 68 забитых мячей.

Первый матч завершился победой «Краснодара» со счетом 3:1. Кривцов отпраздновал гол, надев маску человека-паука. Полузащитник получил за это желтую карточку и пропустит следующую игру Кубка России.

На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.