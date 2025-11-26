Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

«Краснодар» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России

сегодня, 19:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Краснодар» со счетом 4:0 обыграл «Оренбург» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Никита Кривцов (4-я минута), Джон Кордоба (57), Жоау Батчи (71) и Жубал (85). Кордоба повторил рекорд российского форварда Федора Смолова по числу голов в составе «Краснодара». На счету нападающих по 68 забитых мячей.

Первый матч завершился победой «Краснодара» со счетом 3:1. Кривцов отпраздновал гол, надев маску человека-паука. Полузащитник получил за это желтую карточку и пропустит следующую игру Кубка России.

На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ювентус» на последних минутах вырвал победу в матче против «Будё-Глимт»
Сегодня, 01:00
«Наполи» обыграл «Карабах»
Сегодня, 00:55
«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 00:52
«Манчестер Сити» уступил «Байеру»
Сегодня, 00:50
«Рубин» уступил тульскому «Арсеналу» и вылетел из Кубка России
Вчера, 22:48
«Торпедо» вылетело из Кубка России, проиграв «Балтике» в «пути регионов»
Вчера, 19:55
 
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:55
Вот и нарисовался полуфинал ЦСКА Краснодар в полуфинале. А могло бы в финале
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:48
чемпионами Краснодар стал.
не помешает взять и Кубок.
удачи.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:37, ред.
Что то мне сдаётся Оренбург с прошлым тренером веселее играл, хотя бы двое ворот было на поле.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:15
Кривцов забил, надел маску человека-паука за что получил желтую, пропустит первый матч следующего раунда. Может и не катастрофическая потеря для команды, но условно "третий класс. вторая четверть", все не нахайпуются "креативщики". Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, то в первом тайме забили быстрый гол, а за дальнейшее, что происходило, не мешало бы большинство из этой "шайки", вышедшей на поле в футболках "Краснодара" во главе с "человеком-пауком" прилюдно высечь где-то на площади города. А розги для приведения экзекуции в исполнение дать Корякину, который условно аки мотылек порхал в воротах, спасая от ответного гола. Ну а в тайме втором на замену повыходили так называемые титулары и дело пошло. Ну и не могу не отметить игру "Оренбурга" в положительную сторону как минимум в атакующих действиях, несмотря на общий счет матча. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, ну а болельщикам "Оренбурга" особо расстраиваться смысла нет, как по мне. С учетом формулы розыгрыша просто "сгорела одна жизнь". Проиграли в 1/4 пути РПЛ, но вышли в 1/4 пути регионов. Как-то так с моей колокольни.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 