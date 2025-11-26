Top.Mail.Ru
 
 
 
ЦСКА вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России

сегодня, 20:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Футболисты московского ЦСКА в серии пенальти победили махачкалинское «Динамо» и вышли в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Первый матч завершился победой команды из Дагестана со счетом 1:0, ответную встречу выиграл ЦСКА — 2:1. В серии пенальти армейцы оказались сильнее со счетом 5:4.

В основное время счет открыл игрок махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон (8-я минута). Он же на 68-й минуте отметился автоголом. На 90-й минуте нападающий ЦСКА Матия Попович забил второй гол армейцев.

В полуфинале «пути РПЛ» Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Махачкалинское «Динамо» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с победителем матча между «Ростовом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Red blu
Red blu
сегодня в 21:35
Игорь, Игорь Акинфеев Хэй, Хэй!!!
Capral
Capral
сегодня в 21:34
Челестини и болельщики ЦСКА жалуются на отсутствие забивного ЦН. Но если предельно откровенно, то сомневаюсь, что при таком рисунке игры, какой показывает ЦСКА, поможет, даже забивной форвард. Армейцы по-прежнему имеют проблемы с позиционной игрой, направление атаки очень предсказуемое и стереотипное, а контратаки ЦСКА, сейчас, уже не так остры как в летний период, когда армейцы разрывали соперника в стремительных контр выпадах...

Даже сегодня первый гол в ворота Волка был забит после затяжной контратаки ЦСКА. Все очевидные навесы и прострелы армейцев через Мойзеса большой пользы не приносят, заранее понятно, как будет развиваться позиционка ЦСКА. Кроме всего, обращает на себя внимание тот факт, что так ярко, ворвавшиеся в большой футбол Кисляк и Глебов- явно сникли, игру не ведут и не моторят. Думаю, что дело не только в усталости на финише 1-го круга.

Победа ЦСКА, хоть на пределе и определенном везении, но всё же ожидаема и логична. Пожалуй, в рядах ЦСКА, как всегда наиболее заметен был Обляков. Это- универсал, могущий, и разогнать атаку, и на подборах сыграть, и фактически- это мозговой центр армейской команды. Если Дивеев, Кисляк или Круговой с Глебовым играют не всегда стабильно, то Обляков- всегда выделяется, он- однозначный лидер!!!

ЦСКА с победой!!!
blitz
blitz
сегодня в 21:32, ред.
Додавали! Молодцы! МУЖИКИ! Зимой ждём подписания нападающего!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 21:25
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 21:22
    Пришлось Коняшкам помучиться! С проходом болел!
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 21:16, ред.
    То, что Я ВИДЕЛ, смотря по ТВ эту игру, так 11/12 матча на поле были равные по силам команды.
    Но всё таки 12-й игрок - я имею в виду зрителей - склонил матч, пусть и по 11-метровым, в пользу ЦСКА.
    ОПЯТЬ гол армейцы пропустили после неуверенной игры Акинфеева...
    Что ещё заметил по ходу игры.
    ЦСКА неведомо на практике такое понятие, как позиционная атака.
    Волк, конечно, МОЛОДЧАГА!
    Если бы не он, то как знать, были бы послематчевые пенальти или нет.
    Иранец у горцев совсем потерялся.
    Жаль сегодня Махачкалу.
    Не заслуживали поражения даже по пенальти.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 21:12
    А Попович сыграл лучше Глебова, Герой матча.
    Играли как будто гири на ногах, сказывается усталость.
    Терпеть надо. Удачи в оставшихся играх.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 21:11
    Всё-таки сдюжили!!
    particular
    particular
    сегодня в 21:08
    Да... ЦСКА и воротах не алё, и в атаке никак... Одной вознёй в середине поля поединки не выигрываются...
    Но Челестини не сидел пнём... Фарт и упорство способствовали выправлению ситуации...
    Однако, с победой!
