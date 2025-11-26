ЦСКА вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России

Футболисты московского ЦСКА в серии пенальти победили махачкалинское «Динамо» и вышли в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.
Первый матч завершился победой команды из Дагестана со счетом 1:0, ответную встречу выиграл ЦСКА — 2:1. В серии пенальти армейцы оказались сильнее со счетом 5:4.
В основное время счет открыл игрок махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон (8-я минута). Он же на 68-й минуте отметился автоголом. На 90-й минуте нападающий ЦСКА Матия Попович забил второй гол армейцев.
В полуфинале «пути РПЛ» Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Махачкалинское «Динамо» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с победителем матча между «Ростовом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Даже сегодня первый гол в ворота Волка был забит после затяжной контратаки ЦСКА. Все очевидные навесы и прострелы армейцев через Мойзеса большой пользы не приносят, заранее понятно, как будет развиваться позиционка ЦСКА. Кроме всего, обращает на себя внимание тот факт, что так ярко, ворвавшиеся в большой футбол Кисляк и Глебов- явно сникли, игру не ведут и не моторят. Думаю, что дело не только в усталости на финише 1-го круга.
Победа ЦСКА, хоть на пределе и определенном везении, но всё же ожидаема и логична. Пожалуй, в рядах ЦСКА, как всегда наиболее заметен был Обляков. Это- универсал, могущий, и разогнать атаку, и на подборах сыграть, и фактически- это мозговой центр армейской команды. Если Дивеев, Кисляк или Круговой с Глебовым играют не всегда стабильно, то Обляков- всегда выделяется, он- однозначный лидер!!!
ЦСКА с победой!!!
