1764177232

сегодня, 20:13

Футболисты московского ЦСКА в серии пенальти победили махачкалинское «Динамо» и вышли в полуфинал «пути РПЛ » Кубка России по футболу. Встреча прошла на « ВЭБ -Арене» в Москве.

Первый матч завершился победой команды из Дагестана со счетом 1:0, ответную встречу выиграл ЦСКА — 2:1. В серии пенальти армейцы оказались сильнее со счетом 5:4.

В основное время счет открыл игрок махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон (8-я минута). Он же на 68-й минуте отметился автоголом. На 90-й минуте нападающий ЦСКА Матия Попович забил второй гол армейцев.

В полуфинале «пути РПЛ » Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Махачкалинское «Динамо» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с победителем матча между «Ростовом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.