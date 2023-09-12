«Крылья Советов» выкупили права на Бабкина у «Локомотива»

«Крылья Советов» выкупили у «Локомотива» контракт полузащитника Сергея Бабкина, сообщает Transfermarkt.
По информации источника, сумма сделки составила 500 тысяч евро.
Футболист перешёл в самарский клуб на правах аренды в сентябре 2022 года.
«Крылья Советов» выкупили у «Локомотива» контракт полузащитника Сергея Бабкина, сообщает Transfermarkt.
По информации источника, сумма сделки составила 500 тысяч евро.
Футболист перешёл в самарский клуб на правах аренды в сентябре 2022 года.
Даже с такой перспективной игрой, которую привил И.Осинькин молодому полузащитнику, даже с учётом приглашения в сборную, "Локомотиву" он так и не подошёл. Странно... Очень удачное приобретение "Крыльев"! А для Сергея надёжный контракт всё одно лучше, чем эти аренды с правом и без права. Удачи! Что-то ничего не слышно о громких приобретениях, про которые говорил губернатор недавно. Окно ведь вот-вот закроется.
Даже с такой перспективной игрой, которую привил И.Осинькин молодому полузащитнику, даже с учётом приглашения в сборную, "Локомотиву" он так и не подошёл. Странно... Очень удачное приобретение "Крыльев"! А для Сергея надёжный контракт всё одно лучше, чем эти аренды с правом и без права. Удачи! Что-то ничего не слышно о громких приобретениях, про которые говорил губернатор недавно. Окно ведь вот-вот закроется.
Набабкин: "Не понял... как это КС мог выкупить на меня права, если я принадлежу ЦСКА?".
Набабкин: "Не понял... как это КС мог выкупить на меня права, если я принадлежу ЦСКА?".