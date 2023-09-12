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«Крылья Советов» выкупили права на Бабкина у «Локомотива»

вчера, 14:59

«Крылья Советов» выкупили у «Локомотива» контракт полузащитника Сергея Бабкина, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, сумма сделки составила 500 тысяч евро.

Футболист перешёл в самарский клуб на правах аренды в сентябре 2022 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:15
500 000 евро - очень умеренная сумма за молодого игрока, который постоянно играет, делает это качественно и помогает команде быть наверху. Надеюсь, разовьют его ещё.
Даже с такой перспективной игрой, которую привил И.Осинькин молодому полузащитнику, даже с учётом приглашения в сборную, "Локомотиву" он так и не подошёл. Странно... Очень удачное приобретение "Крыльев"! А для Сергея надёжный контракт всё одно лучше, чем эти аренды с правом и без права. Удачи! Что-то ничего не слышно о громких приобретениях, про которые говорил губернатор недавно. Окно ведь вот-вот закроется.
Qu Bert Nilingus
Qu Bert Nilingus ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:58
Сердцем и душой?))
6d5cgcqvawxf
6d5cgcqvawxf ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:57
Ну, не 50 тысяч конечно)
cqf9m2cck6e4
cqf9m2cck6e4
вчера в 16:57
Всё таки решились на выкуп.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:56, ред.
«Крылья Советов» выкупили права на Бабкина у «Локомотива»


Набабкин: "Не понял... как это КС мог выкупить на меня права, если я принадлежу ЦСКА?".

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:30
Значит им он нужен,и сумма не большая.
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